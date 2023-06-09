19 комментариев

15 историй от Любови Курчавовой.

Пепа Гвардиолу ждет очередной шаг в вечность – «Манчестер Сити» возьмет требл, если победит «Интер» в финале Лиги чемпионов.

Кажется, биография одного из самых успешных тренеров в истории уже максимально изучена. Но мы постарались найти неизвестные (или забытые) истории, которые раскроют Пепа с новых сторон.

Сестра Гвардиолы – политик, брат – экс-агент Суареса, а теперь – президент «Жироны»

Пеп – один из четырех детей в скромной каталонской семье.

Его старшая сестра Франческа последовательно строила политическую карьеру: из городского совета 70-тысячной Манресы она попала в парламент Каталонии, а оттуда – в администрацию Женералитета (высший орган самоуправления Каталонии, включающий в себя парламент и правительство Каталонии – Sports.ru). Затем она стала делегатом Каталонии в странах Северной Европы. В 1990-е Франческа поехала учиться в Лондон и влюбилась в местные театры – ходила туда в пятницу, субботу и воскресенье.

Пер – младший брат Гвардиолы. Поиграв в третьем дивизионе, он попал в менеджмент Nike, где сотрудничал с игроками «Барселоны» и сборной Испании, а также с Роналдо и Роналдиньо. Затем Пер стал агентом. Конечно, главный его клиент – это Пеп. Самыми яркими клиентами его агентства были Луис Суарес, Браим Диас и Фран Гарсия, но и на этом Пер не остановился. Он поучаствовал в спасении «Жироны» от банкротства, а потом стал ее президентом.

Пеп попал в «Барсу» случайно – благодаря объявлению в газете

В детстве Гвардиола был похож на многих мальчишек – он ни на минуту не расставался с мячом. Его отец Валенти рассказывал, что абсолютно счастливым в Рождество Пепа мог сделать только один подарок – мяч. «Я родился в деревне, и у меня была возможность играть на улице, – рассказывал Пеп. – В этом были свои преимущества. В деревне можно тренироваться у стены дома, а в центре города негде играть. У меня всегда был с собой мяч».

Гвардиола занимался в «Химнастик де Манреса» из родного Санпедора, когда отец взял его в гости к другу – они регулярно встречались за шахматами. Во время партии Пеп развлекался с мячом. «Ты должен отвезти его в «Барсу», – вдруг услышал Валенти от друга. – Они набирают ребят, я видел объявление в газете».

Вскоре Валенти и Пеп сели в «Рено» и поехали в Барселону.

В 15 Пеп праздновал выход «Барсы» в финал КЕЧ на поле «Камп Ноу». Муньос не подарил ему футболку

16 апреля 1986 года Барселона дышала счастьем – команда вернулась после 0:3 от «Гетеборга» в первом полуфинале Кубка европейских чемпионов и вышла в финал, победив 5:4 по пенальти.

Решающий пенальти забил Виктор Муньос. Он праздновал, когда к нему подбежал 15-летний болбой в костюме «Барселоны». Парень умолял подарить майку, но получил отказ. Он еще не знал, что у него будет 384 футболки «Барсы». Собственных.

Через 11 лет Гвардиола станет капитаном команды, еще через 11 лет – ее тренером.

«Это фото дарит прекрасные воспоминания, потому что мы вернулись с 0:3 и вышли в финал, – говорил Муньос для As в 2009-м. – Прекрасный кадр, на котором изображены два поколения «Барселоны»: мое поколение 1980-х, которое не выиграло этот трофей из-за того, что мы проиграли в Севилье «Стяуа» по пенальти, и поколение Гвардиолы, который пришел следующим и смог добиться этой славы».

В футболке Пепу отказывал не только Муньос, но и Линекер

В 2017-м Гари Линекер брал у Пепа интервью для BBC, и вопрос о назойливости английских журналистов принял неожиданный оборот.

– Ты не был в «Барселоне», – сказал Гвардиола со смехом.

– Был, – ответил Линекер.

– Кстати, знаешь, что я был болбоем, когда ты играл? Подавал мячи. Не помнишь?

– Я не знал. Наверное, тогда у тебя были волосы.

– Может, и неправильно такое говорить, но я запомнил это навсегда. Я постоянно просил у тебя футболку, но ты так ее мне и не подарил. Никогда!

– Правда? Теперь я чувствую себя очень плохо.

– Я никогда этого не прощу, – сказал Пеп серьезным тоном.

– В те дни дарить футболки не разрешали, – пытался оправдаться Линекер.

Гвардиола учился на юриста, но бросил университет через год из-за нехватки времени

Несмотря на постоянный прогресс Гвардиолы в академии, родители настаивали, что нужно учиться. Так что, закончив школу, Пеп поступил в университет.

Год он учился на юриста, но потом бросил – из-за тренировок не было времени, а дисциплины на самостоятельные занятия не хватило.

Пеп встретил будущую жену в магазине. Она превратила его в модника

18-летний Пеп зашел в бутик Serra Claret (там назначили фотосессию для бренда Антонио Миро), а на кассе работала Кристина. Оказалось, магазин принадлежит ее семье: в 30-х годах прошлого века ее дедушка и бабушка основали текстильную компанию.

С тех пор Пеп и Кристина не расставались – они вместе уже более 30 лет, хотя поженились только в 2014-м. Гвардиола рассказывал, что жена помогла ему развить вкус. «Она очень элегантна, – сказал Пеп в интервью Football Daily. – Кристина выбирает мне одежду на матчи. До встречи с ней я был ужасен. Из-за нее стал одеваться лучше».

Пеп из скромной семьи, Кристина – из обеспеченной. Она научила его ценить изысканную еду, выбирать хорошие вина и наслаждаться путешествиями. А еще Кристина не любит популярность и иногда критикует тактику Пепа. Идеальная пара!

Играя за «Барсу», Пеп попробовал себя в роли модели. Кройфф его за это наказал

В середине 90-х Гвардиола удивил каталонского дизайнера Антонио Миро (да, владельца бренда, который случайно свел его с Кристиной) вопросом, может ли стать моделью на его показе. Миро фанател от «Барсы», поэтому сразу согласился.

Пеп вышел на подиум в нескольких образах:

Одежду, которую презентовал Гвардиола, продали за несколько дней. А потом Йохан Кройфф наказал его за непрофессионализм.

Интересно, что позже Жерар Пике тоже хотел поучаствовать в показе Миро, но Гвардиола, который тогда уже был тренером, запретил.

В «Брешии» Пеп отдал Баджо капитанскую повязку прямо на поле. Так сильно обожает

После ухода из «Барсы» Гвардиола отказывал всем ради «Ювентуса», но клуб в последний момент передумал его подписывать. Трансферное окно закрывалось – решать пришлось быстро. Из оставшихся вариантов Пеп выбрал скромную «Брешию». Деньги его не интересовали: Гвардиола захотел пожить в Ломбардии, а еще впечатлился настойчивостью клуба. Но главное – восхищался Роберто Баджо, который тогда играл за «Брешию».

Пик уважения Пепа к Баджо – игра с «Фиорентиной» в апреле 2002-го. На 70-й минуте при счете 1:0 Баджо вышел на поле впервые за долгое время. Он только восстановился после травмы, которую лечил несколько месяцев.

Едва Роберто подошел к бровке, как к нему подбежал Пеп. Каталонец снял капитанскую повязку и протянул кумиру. Смущенный Баджо попытался отказаться, но Гвардиола сам надел повязку на его руку.

«В тот день в полной мере проявились высокие моральные качества этого человека. Немногие способны на такой красивый жест», – писал в своей книге на тот момент тренер «Брешии» Карло Маццоне.

Через 4 минуты Баджо забил, а затем оформил дубль – «Брешия» победила 3:0.

Гвардиола-тренер родился в Мексике. Он закрывал долги клуба и жил в городе, разрываемом нарковойной

35-летний Гвардиола приехал в Кульякан с семьей и вообще не напрягался из-за нарковойны, хотя город постоянно попадал в криминальные сводки из-за ограблений и убийств. Пеп сразу отказался от телохранителей и часто сидел в барах и ресторанах до закрытия. В Мексике он кайфовал от свободы и отсутствия постоянного внимания. В кафе Гвардиола часами читал, потягивая вино или пиво.

В «Дорадос» Пеп числился как игрок, но по факту был помощником тренера. Знания интересовали Гвардиолу сильнее денег. В начале 2006-го «Дорадос» с трудом избежал банкротства – тренировки иногда проходили на парковке. Зарплаты платили с задержками или не платили вообще. Сильнее всего это било по сотрудникам, которые зарабатывали по 5-6 тысяч песо (по курсу 2006-го − 13-15 тысяч рублей) в месяц. Чтобы их поддержать, Гвардиола раз в два дня давал личному шоферу Элисео конверт с тремя тысячами песо, и тот раздавал деньги самым низкооплачиваемым сотрудникам. В месяц Пеп безвозмездно отдавал клубу 45 тысяч песо (около 115 тысяч рублей).

Когда деньги не приходили вовремя, игроки устраивали акцию протеста – приходили на тренировки в домашней одежде. И Пеп поддерживал их, так как считал происходящее несправедливостью.

Пеп довел игроков до слез перед финалом ЛЧ-2009. Он мотивировал их видео под музыку из «Гладиатора»

За несколько дней до финала Лиги чемпионов-2009 в Риме Пеп придумал, как мотивировать команду перед матчем. Он написал продюсеру с каталонского телеканала TV3 Санти Падро: «Привет. Нужно встретиться. Ты должен помочь мне выиграть Лигу чемпионов».

Получилось красивое видео, где кадры со всеми игроками «Барсы» сменяли сцены из фильма «Гладиатор». Там показали и резервных вратарей, и Глеба с Милито, которые почти не играли. Не было только Пепа – таким было его условие. Он хотел, чтобы видео посвящалось только игрокам. Вечером перед игрой ролик посмотрели тренеры и персонал. «Увидев его, я сразу понял, что мы выиграем Лигу чемпионов», – рассказывал бывший экипировщик «Барсы» Хема Корбелья.

Игроки удивились, когда тренер по физподготовке закончил разминку перед финалом раньше времени. Пока они шли по тоннелю, было нервно. Виктор Вальдес всегда первым заходил в раздевалку после разминки, но в Риме обнаружил, что дверь заперта. Он постучал, но его не пустили. Один из ассистентов Пепа вышел и сказал подождать, потому что тренер что-то готовит.

Гвардиола сказал: «Парни, я хочу, чтобы вы это посмотрели. Наслаждайтесь. Эта командная работа привела нас в Рим!» Свет в раздевалке погас, экран в центре комнаты загорелся. Зазвучала музыка из фильма «Гладиатор».

«Пеп показал видео, которое довело нас до слез, – вспоминал Вальдес. – «Манчестер Юнайтед», должно быть, задавались вопросом, что с нами не так. Мы были разбиты вдребезги».

«Как средство мотивации эта идея – полный провал, – смеялся потом член штаба Гвардиолы Мануэль Эстиарте. – Если бы не Виктор, в первые 10 минут они забили бы дважды».

Пеп учил немецкий по 4 часа в день (а ведь «Бавария» не требовала!). Английский покорял через Netflix

Пеп решил, что будет говорить на немецком на презентации в «Баварии», хотя клуб этого даже не требовал. Гвардиола вообще ничего не знал о языке, когда до выступления оставалось 7 месяцев.

Его брат Пер рассказывал, что Пеп «учился как сумасшедший»: по всей квартире в Нью-Йорке были разбросаны книги на немецком, он нанял частного преподавателя, с которым занимался по четыре часа в день.

«Я приехал в Нью-Йорк и через месяц подписал контракт с «Баварией», – говорил Гвардиола в интервью Гильему Балаге. – Что я сделал? Начал учить немецкий. Три-четыре часа в день по утрам я занимался грамматикой, а спустя два месяца думал о том, чтобы разорвать контракт с командой. Немецкий такой сложный, даже детям в Германии сложно его учить. А теперь представьте, какого было мне, 41-летнему мужику. Но я упертый».

Преподавательница подписала документы о неразглашении, чтобы информация не утекла в медиа. А потом оказалось, что она болеет за «Боруссию». «Чуть не запретила мне приезжать», – смеялся Гвардиола.

С английским все сложилось проще – Гвардиола рассказывал, что смотрел сериалы на Netflix. Но смешные ситуации тоже случались: после матча с «Арсеналом» в 2016 году Пеп назвал Арсена Венгера «главнокомандующим» («commander-in-chief»), а не тренером. «Я смотрел много сериалов Netflix, и именно поэтому говорю так, – объяснил Гвардиола. – Я часто использую слова «главнокомандующий» и «полковник».

В «Сити» Пеп заставил учить английский всех игроков. Особенно доставалось аргентинцам – Отаменди и Агуэро.

Гвардиола помешан на мелочах. Он жестко следит за диетой и весом игроков и убрал вай-фай из мест, где нужно общаться

Главный принцип Гвардиолы – ненужных мелочей не бывает. Оцените:

• Один из первых шагов Гвардиолы в «Сити» – отказ от мучного, тяжелой пищи и калорийных соков, привычную пиццу после матчей Пеп поменял на фундук и миндаль, а еще распорядился убрать из столовой и автоматов на базе конфеты и прочие сладости – остался лишь чистый шоколад. Новые правила действовали не только для игроков, но и для остальных сотрудников клуба.

Гаэль Клиши рассказал: перед каждой тренировкой игроки взвешиваются – если есть превышение нормы, заниматься с основной командой нельзя. Daily Mail вычислила, что среди отцепленных был Самир Насри.

Оптимальная физическая форма, по мнению Пепа, способствует сплоченности: «Командный дух создается так: один парень бежит за другого, зная, что двумя минутами позже другие пробегут для него».

• Сам Гвардиола не ест в день матчей. Он считает, что так кровь поступает в мозг, позволяя голове работать лучше.

• После 0:4 от «Эвертона», в свой день рождения, Пеп повел игроков в кино на «Ла-Ла Ленд», так как решил, что это поможет расслабиться.

• Летом 2016-го от Пепа пострадал вай-фай – доступ в интернет убрали из раздевалки и других мест, где, как считает тренер, игроки должны общаться, а не проверять соцсети.

Через рассказ Гвардиолы о любви к гольфу можно понять, как он любит контроль. «Я люблю гольф по многим причинам, – сказал Пеп. – Здесь нет рефери. Правила одни для всех. Не важно, для кого».

Гвардиоле нравится регби. Он использует методы оттуда и общается с экс-тренером сборной Англии

«Регби великолепен, – сказал однажды Гвардиола. – Я учу игроков, используя методы оттуда. Ты получаешь мяч, бежишь на игрока, вытягиваешь его на себя и отдаешь пас».

Связь Гвардиолы с регби возникла неожиданно – тренер сборной Японии Эдди Джонс попросил Пепа помочь с подготовкой к Кубку Азии-2015. «Регби и футбол очень похожи нацеленностью на передачу в свободную зону, – объяснял Джонс. – «Бавария» и его «Барселона» – самые невероятные команды по игре в пас, что я когда-либо видел. Принципы в футболе и регби схожи».

В 2019-м Гвардиола навестил Джонса, который уже работал со сборной Англии (покинул ее в 2022-м), перед финалом чемпионата мира против ЮАР и пригласил регбистов на базу «Ман Сити».

«Мы обсуждали движение в регби, – рассказывал Пеп. – Мне очень оно нравится. Я не очень разбираюсь в этом виде спорта, но смотрю его по телевизору. Очень интересно, как им удается восстанавливать игроков. Это невероятно, как они вообще выживают? Не могу себе представить».

Пеп любит Фрэнка Синатру, Элтона Джона и Oasis. Он рассказывал о музыке, которая повлияла на него

Гвардиола хорошо знаком с британской музыкой. Например, он обожает Coldplay (любимая песня – Viva La Vida). В октябре 2018-го Гвардиола дал необычное интервью Гильему Балаге: рассказал о музыке, которая сопровождала его по жизни.

• Oasis – Don’t Look Back in Anger

«Я обожаю эту песню. Вы даже не можете представить, насколько. Она потрясающая! Она моментально поднимает настроение, истинный шедевр. Каждый раз, когда гуляем семьей, напеваем.

После того теракта в Манчестере (в мае 2017-го на «Манчестер-Арене» во время концерта Арианы Гранде прогремел взрыв, 22 человека погибло, более 120 получили ранения) эта песня стала по-настоящему народной, вы в курсе? Помните, одна женщина запела ее после минуты молчания? Этот момент растрогал мою семью.

В вечер теракта я был с сыном дома, а жена с дочерьми на концерте. Она успела мне набрать, но сеть упала, я услышал только: «Что-то случилось, мы бежим, но я не знаю, что произошло!». Мы пытались перезвонить, но ничего не получалось, собрались и пошли на «Манчестер-Арену». Через 5-6 минут жена позвонила и сказала, что все хорошо, они едут домой.

Многие пострадали, но нашей семье очень повезло. Такова жизнь».

• Frank Sinatra – New York, New York

«Я ничего не смогу добавить про Нью-Йорк, чего не сказал о нем Фрэнк Синатра. Там есть все, чего ни попроси, но за это приходится платить. Это город любых услуг: плати – и получишь. Город очень харизматичный – каждый, кто побывал в Нью-Йорке, хочет туда вернуться. Особенное место. Я считаю, что правильно поступил, поехав туда отдохнуть от футбола.

Синатра тоже был упертым, настоящим бойцом – по-другому не пробудешь на сцене более 50 лет. Каждому знаком его голос».

• Elton John – Your Song

«Моя мечта – однажды побывать на концерте Элтона Джона и услышать эту песню. Впервые я услышал ее, когда мне было 18 или 19, я только начинал играть за основу «Барселоны». А потом я встретился с Элтоном лично на матче с «Уотфордом» в конце прошлого сезона. Какое я испытал удовольствие!

Элтон, проведи концерт прямо здесь, пожалуйста. Я обязательно приеду».

Перед финалом Кубка Англии мечта Пепа сбылась! Он сходил на концерт в Манчестере со старшей дочерью.

А после победы «Ман Сити» история получила неожиданное продолжение – Элтон приветствовал Пепа и игроков в аэропорту после возвращения в Манчестер. И да, они вместе спели Your Song.

Пеп – не очень хороший водитель. Он постоянно бьет машины

За время в Манчестере Пеп повредил Mercedes GLE за 80 тысяч фунтов, Range Rover за 150 тысяч, Bentley GTX700 за 200 тысяч и Mini Cooper за 30 тысяч.

Плохие отношения с автомобилями начались у Пепа еще в Испании. Об этом написали в книге Pep’s City: The Making of a Superteam в 2019-м: «Сегодня Пеп за рулем своего черного «Мерседеса». У него репутация незадачливого водителя еще с Барселоны, и это его четвертая машина с тех пор, как он приехал в Манчестер. Боковые зеркала на его авто долго не живут».

В Мюнхене без проблем тоже не обошлось – в 2015-м Пеп на «Ауди» RS6 столкнулся на перекрестке с «Фольксваген Поло». Писали, что тренер не остановился вовремя. Все закончилось хорошо: Гвардиола даже сделал селфи с одним из очевидцев.

The Sun со ссылкой на источник писал: «Пеп прекрасен во многих вещах, но вождение, кажется, не входит в их число. У него были проблемы на дорогах Манчестера. Пару раз он стукнул машины».

Старина Карсон едет на финал ЛЧ в Стамбул – прямо как в 2005-м с «Ливерпулем». Какая у него насыщенная жизнь!

Джеко называли поленом и слепым. А он бил рекорд Тотти и запускал великий камбэк «Сити»

Фото: Gettyimages.ru/Andrew Redington, Alexander Hassenstein, Kevork Djansezian, Grazia Neri, Charlotte Tattersall, Laurence Griffiths