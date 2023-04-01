11 комментариев

Что о нем надо знать?

Роберт Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианс» в рамках сделки по Юри Алберто. Пока трансфер кажется очень перспективным: 19-летний левоногий центральный защитник недавно выиграл Кубок Америки U20 с Бразилией (провел на турнире 9 матчей, 8 из них – целиком), а еще им интересовался «Реал». Об этом писали бразильские медиа: сначала UOL Esporte сообщил, что «Мадрид» следит за парнем с прошлого сезона, а затем Jovem Pan Esportes написал о готовности клуба заплатить 40 млн евро.

Пора узнать новичка поближе.

На старте Ренан буксовал – 8 отказов от академий! Говорили, что он слишком худой

Роберт Ренан – довольно необычное для Бразилии имя. Парня назвали так в честь родителей – Роберто и Ренаты. Его мама работала продавщицей в магазине автозапчастей, папа был водителем у местного депутата.

В 6 Роберту подарили первые бутсы. Отец защитника равнодушен к футболу – Роберт полюбил игру благодаря дяде, который был звездой районных турниров. «Дядя отлично играл, все вокруг говорили о нем с придыханием, – рассказывал Ренан в интервью пресс-службе «Зенита». – Он брал меня на матчи, я следил за ним и учился на его примере. Поэтому именно дядя стал проводником в футбольный мир. Я тогда был совсем маленький, ничего не понимал, но всегда очень радовался его голам! Он стал для меня большой мотивацией однажды тоже почувствовать себя футболистом».

Карьера Ренана начиналась непросто – с восьми отказов от академий.

«Мне говорили, что я слишком худой и не готов к интенсивным нагрузкам, – вспоминал Роберт. – При этом я был очень техничным – ​во всех восьми клубах отмечали это, но везде со мной прощались одними и теми же словами. Не сдался я только благодаря родителям. После первых отказов слез было пролито немало, но со временем это стало меня закалять. Когда новый клуб говорил «нет», родные обнимали меня, говорили, что рано или поздно все получится. Для моей карьеры был очень важен фактор семьи – ​она научила меня никогда не сдаваться. Их слова мотивировали меня, и я действительно много времени провел, тренируясь вдвоем с отцом.

Последние несколько неудач были тяжелыми. Когда меня не взяли в шестую школу, я сказал отцу, что больше не хочу пытаться стать профессионалом, что пойду, как дядя, играть в «варзеа» (уличный, дворовый нон-стоп турнир, разросшийся до крупных масштабов. Мстречи зачастую проходят на голой земле или на песке, с воротами без сеток, допускаются удары в корпус, не обращается внимание на игру рукой – Sports.ru), для удовольствия. Отец был против, он сказал мне, что надо продолжать, что все впереди. Потом меня развернули в седьмой школе, затем в восьмой – ​и вдруг на девятый раз, в клубе «Новоризонтино», все случилось! И когда дела пошли в гору, он сказал мне: «Вот видишь! Что я говорил!»

В академию «Новоризонтино» из штата Сан-Паулу Ренан отправился в 13. С ним поехала мама, а папа остался дома – они долго не виделись и общались только по видеосвязи.

В «Новоризонтино» для Ренана все сложилось прекрасно – он здорово сыграл на региональном турнире, и вскоре его позвали в «Коринтианс». Первый профессиональный контракт Роберт подписал в 16 лет.

Ренан начинал в нападении, а потом играл на всех позициях слева – и вингера,и латераля. Только после этого Роберт стал центральным защитником: «Это произошло, когда я осознал, что защищать мою команду, друзей и семью так же важно, как забивать голы».

Окончательно в центр обороны Ренан перешел из-за травмы партнера по команде. «Как-то раз во время матча получил травму один из центральных, заменить его было некому, и меня поставили на его место, – рассказал Роберт пресс-службе «Зенита». – Сыграл хорошо, всем понравилось, я быстро адаптировался к новым задачам – ​и с тех пор чаще играл там. Но вообще в «Коринтианс» я был и крайним защитником, и фланговым нападающим, а в команде U-20 даже провел несколько игр в центре атаки».

В 14 пережил смерть друга – парня застрелили по ошибке на глазах у Ренана. В его жизни был и расизм

Ренан вырос в Сейландии – одном из самых жестоких мест Федерального округа Бразилии. Когда Роберту было 13, они с парнями из школы «Сантоса» записали видео с призывом остановить войны между кланами – это случилось после гибели их сверстника. «Мы считаем, что эту войну нужно закончить, – сказал 13-летний Ренан на видео. – Во имя Иисуса мы станем профессионалами и улучшим жизнь вокруг».

Когда Роберту было 14, случилась трагедия – во время перестрелки бандиты по ошибке убили его близкого друга Кристиана. Это случилось на глазах у Ренана.

«Это был страшный и тяжелый момент, – вспоминал Роберт. – Его смерть многому научила меня – ​как важно не ошибиться с выбором жизненного пути и не связываться с криминалом. Кристиана убили по ошибке, он был всего лишь таким же мальчишкой-футболистом, как и я. Случившееся заставило меня многое переосмыслить. Причем не только обо мне, но и о моих друзьях. Увидев его на земле, я пообещал, что вырвусь из всего этого – ​не столько даже ради себя, сколько ради него. Думаю, он там очень гордится мной! Каждый раз, когда я выкладываю что-то в соцсети или даю интервью, стараюсь вспоминать о нем, чтобы эта память жила. Верю, что он рад за меня».

«Роберт всегда думал о футболе, но у него было понимание сути социальных проблем, – рассказывал Роберто Барбоза да Силва, отец Ренана, в интервью Globo. – Многие молодые люди в возрасте от 17 до 30 лет погибают, и Роберт всегда выступал против этого. Роберт потерял друга – они стояли на кромке поля, и Кристиан попал под огонь. Его убили по ошибке, прямо на глазах у Роберта. Помню, как он позвонил мне и сказал: «Папа, я не могу идти».

Он пережил все, через что проходят подростки с окраин. В 11 лет Роберт узнал, что такое расизм – он ел банан перед тренировкой, а к нему подошел полицейский и сказал: «Бросай банан, обезьяна». Мы много разговаривали. Благодаря этому у него есть понимание многих вещей».

«У меня было очень хорошее детство, наполненное радостью, любовью, чувством защищенности и обожания со стороны семьи, друзей и соседей, – сказал Ренан в интервью Rapgol Magazine. – Но временами я страдал от расизма, предрассудков и жестокости. Такое случается почти со всеми подростками с периферии. Эти события серьезно повлияли на меня.

Я понимаю, что наши предки отдали жизни ради того, чтобы мы сейчас были здесь и добивались успеха. Все, что случается с нами, не должно становиться препятствием и останавливать нас. Расизм – это преступление. Власти должны работать с этим. Мы не перестанем мечтать из-за этого».

Ренан уже сейчас, в 19 лет, помогает футбольной школе Expansão Futebol Academy, в которой занимаются около сотни молодых футболистов из его района.

Бонус: папа Ренана – рэпер. Он посвятил сыну песню!

Кажется, Роберто Барбоза да Силва, отец Ренана, умеет все. У него есть образование психолога, а еще он рэпер – выступает под псевдонимом Прето Бето. И один из треков он посвятил сыну.

«Роберту всегда нравились рифмы, он всегда любил рэп, – рассказывал отец футболиста для Globo. – Песня, которую я написал для Роберта, называется Do Terrão Pro Mundo (примерный перевод названия – «Путь в мир» – Sports.ru). Я увидел эту фразу, когда мы впервые приехали на базу «Коринтианс».

Чаще всего в этом треке повторяется фраза «Quem nasceu, pra brilhar» («рожденный, чтобы сиять» – Sports.ru).

Когда у Ренана спросили, что для него значит рэп, он ответил: «Обучение и выживание».

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После перехода в «Зенит» Роберт получил много авансов. «В Бразилии считают, что Ренан – будущее нашей сборной, – рассказал журналист Фабио Алейшо в интервью «Спорт-Экспрессу». – В ближайшие годы он туда пробьется и сыграет на следующем чемпионате мира».

Первый шаг уже сделан – в марте Ренан получил первый вызов в сборную Бразилии. «Я совершенно этого не ожидал! – сказал игрок. – Когда смотрел, как поименно зачитывают заявку команды, надеялся, конечно, но услышал свое имя – ​и просто с ума сошел от счастья. Бросился бегом в другую комнату, родители – ​в слезы, все обнимаются. Слов не было, одни эмоции. Это мечта любого бразильского футболиста.

Вообще не знаю, чем я заслужил это: сначала вызов в сборную, потом победный дебют за «Зенит». Я очень счастлив!»

Фото: AFP/Mike Kireev