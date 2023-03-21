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Этот жест Кессиэ – в честь отца. Он умер на войне, когда Франку было 11

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Отмечает так каждый гол.

Франк Кессиэ забил, возможно, главный гол «Барселоны» в этой Ла Лиге – его удар принес победу в класико и зафиксировал 12-очковый отрыв в таблице.

Полузащитник отпраздновал фирменным жестом.

Так он отмечал голы не только в «Барсе», но и в «Милане», и в «Аталанте».

За ним стоит важная для Франка история.

Отец Кессиэ играл в чемпионате Кот-д’Ивуара, а потом оказался в армии. После его смерти Франк решил стать футболистом

Франк полюбил футбол благодаря отцу, который тоже был опорником и играл в чемпионате Кот-д’Ивуара. В 10 лет парня записали в академию – приходилось добираться из небольшого Урагахио (там Франк родился) в Абиджан – главный мегаполис страны. На дорогу уходило по 3,5 часа в одну сторону – ездили на автобусе с мамой.

Когда Кессиэ было 11, отца не стало. Вот что Франк рассказывал о нем:

«Я последовал его путем, хоть и зашел дальше, потому что папа никогда не играл в Европе, – сказал Кессиэ в интервью Sportweek в апреле 2021-го. – Моя роль на поле более-менее похожа на его. Я интуитивно выбрал схожую позицию, хотя в детстве часто играл в обороне.

Его забрала болезнь. Когда он умер, мне пришлось быстро повзрослеть, хоть я и был младшим из семи детей – у меня три брата и три сестры. Футбол помогал мне справляться с болью. Она никогда не уйдет, но жизнь продолжается.

Я помню, как он отвозил меня в школу. Когда я забиваю, то показываю воинское приветствие и думаю о нем. Я видел, что он так делал, когда к нам приходили гости. Однажды я спросил у папы, почему он это делает, и он ответил: «Так ты приветствуешь человека, который важнее тебя».

Отец Кессиэ служил в армии и умер на гражданской войне, которая мучила Кот-д’Ивуар с 2002-го по 2007-й и расколола страну на мусульманский север и христианский юг.

Франк навсегда запомнил воинское приветствие отца.

После переезда в Италию Кессиэ просил деньги у агента и отправлял их сиротам в Кот-д’Ивуаре

В 14 Франк попал в молодежную команду «Стелла д’Аджаме» из Абиджана, а спустя четыре года оказался в основе. «Поле там было смесью травы и грязи, – вспоминал Кессиэ. – Грязи было больше. Нелегко, но ты должен быть готов к любым жертвам, если хочешь зайти далеко».

Франк уехал в Европу, когда ему было 19, – в «Аталанту». «Было очень холодно, – говорил Кессиэ в интервью La Gazzetta dello Sport в 2016-м. – Когда я вышел из аэропорта, то сразу же захотел вернуться в самолет».

«Кессиэ здорово выступил на чемпионате мира U17, и я понимал, что он готов сделать шаг вперед, – вспоминал агент футболиста Джорджес Атангана в интервью La Repubblica. – У «Аталанты» было место под игрока не из Евросоюза, и они меня выслушали. Я подготовил Франка к тому, что в первые полгода на него никто не будет даже смотреть, и посоветовал уйти в аренду в «Чезену» из Серии Б. Там он понял, что способен играть в Серии А.

Я давал ему дополнительные деньги на карманные расходы, и в один момент он попросил меня дать еще. Я этого не понял. Некоторое время назад он спросил: «Старик, а помнишь те деньги из «Чезены»? Я сирота, поэтому я брал их и отправлял сиротам в Кот-д’Ивуаре».

Вернувшись из «Чезены» в «Аталанту», Кессиэ делился впечатлениями от работы с Джан Пьеро Гасперини. «Все хорошо, кроме штрафов, – смеялся Кессиэ. – 120 евро за два опоздания на ужин!»

В «Милане» Кессиэ обещали 19-й номер – это дата смерти отца. Но оказалось, что он у Бонуччи

Летом 2017-го Франк перешел в «Милан» на правах двухлетней аренды с обязательным выкупом за 28 млн евро.

Во время переговоров Кессиэ пообещали 19-й номер. Для Франка он очень важен – это дата его рождения, смерти отца и приезда в Италию. Но «Милан» забыл сообщить Кессиэ, что этот номер уже взял Леонардо Бонуччи. Перед игрой с дортмундской «Боруссией» в предсезонном турне по Китаю Франк обнаружил в раздевалке футболку с 14-м номером и очень расстроился. Его успокоила мама: «Не беспокойся. Ты уже и так очень сильно почтил память отца». И все же Кессиэ взял другой номер –  79-й.

В матче с «Реалом» Франк вновь почтил память папы – в день, когда в Испании отмечают день отца.

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Фото: Gettyimages.ru/Claudio Villa, Pier Marco Tacca, Urbanandsport/NurPhoto; REUTERS/Urbanandsport/NurPhoto

2 комментария

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CherenkovF
То была милая, добрая, африканская война.
Попробуй Головин почтить память павших бойцов, сразу в Гааге окажется.
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kovu
Барселонский дзюба, а Хави - вероятно, каталонский Стас
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