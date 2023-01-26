«Выскочек не любят – считают, что мы придурки. Но от идей не отказываемся». Любители спасают исторические здания Курска

Прекрасное в нашем футболе.

«Горький» из Курска – удивительное явление в российском любительском футболе. Создатели клуба подпитываются идеями локального патриотизма: рассказывают подписчикам о культурном наследии Курска и спасают интересные здания города от сноса.

«Горький» вместе с творческим объединением «Ничего Обычного» придумал классную форму: на ее груди – карта исторического центра Курска, а на спине – номера домов, которые клуб считает важными для города. Если какие-то из этих домов все-таки сносят, то номера выводят – как номера больших игроков после окончания карьеры. Пока такой случай был всего один.

Еще одна важная цель «Горького» – подать пример другим энтузиастам и показать, что в футбол можно играть с удовольствием и без надрыва.

Три из четырех создателей «Горького» – Андрей Локтионов, Александр Литов и Александр Попов – рассказали нам, что получилось из этой красивой идеи. Коротко о них:

Андрей Локтионов – владелец бара «Серебряная Fabrika», музыкального центра вечернего Курска. В этом городе он давно живет – в прошлом даже играл за местный «Авангард».

Александр Литов раньше был главным редактором несколько радиостанций, а сейчас работает в компании, организующей фестивали пиротехники. В 2019-м он переехал из Курска в Москву и с тех пор помогает «Горькому» удаленно.

Александр Попов в 1999-м создал компанию «Экологика» – она занимается переработкой мусора. «Экологика» – титульный спонсор «Горького» с момента создания.

Еще один основатель – бывший журналист «Чемпионата» Антон Михашенок, потом поработавший тренером в ЦСКА и хабаровском СКА – уже ушел из клуба. Он не ответил на наше предложение пообщаться.

«Я выслушал всю эту ахинею и понял, что это ребячество и космос. Но в ней были искорки». Как появился «Горький»?

Рассказывает Андрей Локтионов:

– В конце 90-х я перестал играть в футбол профессионально и решил заняться бизнесом. В начале 2000-х мы создали любительский футбольный клуб в Обоянском районе Курской области. С нуля построили стадион в чистом поле, купили автобус и завоевали любовь болельщиков: на домашние матчи очередь из машин растягивалась на пару километров. Впоследствии эта история стала угасать, как, пожалуй, и повсеместно в России.

Я уже и не думал, что меня кто-то еще затянет в любительский футбол, но четыре года назад появился «Горький». После первых минут общения с Александром и Антоном, которые пришли ко мне с этой идеей, я подумал, что они по-хорошему долбанутые, каким себя тоже до сих пор считаю. Главным вдохновителем был Антон. Я выслушал эту бредятину и понял, что это ребячество и космос, но в ней была искра. Тогда я подумал: «А чем я рискую?»

Некоторые идеи казались утопическими – например, Антон хотел набрать футболистов из дворов, как в фавелах Бразилии. Он думал, что после этого у всех сразу загорятся глаза, нас начнут повсеместно поддерживать, будут результаты. Мы на этом обожглись и решили двигаться в сторону молодежи, которая занимается футболом с детства. В этом сезоне мы запартнерились со спортивной школой, достигли полуфинала Кубка и 4-го места в чемпионате Курской области.

Вспоминает Александр Литов:

– Я с друзьями всегда хотел футбольную команду. К созданию «Горького» нас во многом сподвигнул Антон – он заразил нас идеей. Мы подумали: «Почему бы и нет? Такого еще никто не делал – давайте попробуем».

Хотелось создать не просто какую-то команду, которая будет играть в чемпионате Черноземья, ничем не выделяясь среди остальных. Мы представляли, что это будет клуб с моральными и культурными ценностями, которыми мы бы делились с болельщиками. Также мы хотели, чтобы на нас было интересно смотреть на футбольном поле и далеко за его пределами.

Курск похож на множество других городов России. Придумывать что-то новое, интересное и уникальное в скромном городе – чудесно. Мы надеялись, что эта идея привлечет людей и донесет наши принципы – желание сохранить культурное наследие Курска. Благодаря «Горькому» мы узнали о городе много нового – не только подписчики, но и я сам. Оказывается, дом, мимо которого я ходил по выходным, несет за собой много историй, а известные люди, произведения которых я читал, бывали в Курске. Например, в доме №13 по улице Почтовой жил художник Казимир Малевич, а поэта Даниил Хармса на время ссылки поселили в доме №16 на улице Уфимцева. Все это рядом, и ты чувствуешь себя причастным. Это потрясающе.

Рассказывает Александр Попов:

– Мне очень понравились два момента. Во-первых, это любительский футбол в чистом виде. Мы не платим никому, находим энтузиастов, которых тоже увлечет идея. Во-вторых, это социально значимый проект. «Горький» назван в честь одной из самых старых улиц города. Ее долго собирались сделать пешеходной, на ней много зданий XVIII-XIX века. Мы пытаемся бороться за культурную память. Решили, что будем выводить из обращения игровые номера в случае сноса зданий. Один такой случай уже был – снесли дом по адресу Можаевская, 10.

Клубом интересуются не только мужчины, а самые разные люди, которым интересно смотреть, как мы работаем над сохранением старого города и, в частности, улицы Горького. Но мы занимаемся не только ею – следим и за прилегающими улицами. Если видим запущенное интересное здание, за которое можно побороться, то делаем это – работаем с администрацией, разными фондами, общаемся с местными жителями.

Из-за этих идей «Горький» меня и зацепил.

«Горький» назван в честь улицы в центре Курска. Дом №26 по ней – первый, за который боролся клуб

Рассказывает Александр Литов:

– Создавая клуб, мы хотели связать себя с историческим центром, где много старинных зданий. Есть известная фраза Ломоносова: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Я с ней полностью согласен.

В начале февраля 2018 года проскочила новость о планах по сносу дома №16 на улице Горького. Мы первыми активно призвали местную администрацию сохранить дом, запустили флешмоб. Был резонанс, нас поддержали куряне и местные журналисты. Общими усилиями удалось дом удалось отстоять. Сейчас его почти полностью расселили.

«Многим все равно: «Опять какой-то старый дом снесли». «Горький» резко высказывается об утратах Курска

В сентябре 2021-го «Горький» выпустил форму вместе с творческим объединением «Ничего Обычного». На груди изобразили карту исторического центра Курска, а на спине вместо фамилий появились адреса самых интересных и важных зданий города.

«Горький» презентовал форму дерзким видео, показав, как в городе разрушаются исторические здания.

«Город вывел из обращения дом №10 по улице Можаевской. Скоро нам может не хватить номеров даже на стартовый состав. Город без истории обречен остаться без истории», – так клуб выразил несогласие с градостроительной политикой Курска.

Рассказывает Александр Литов:

– У нас не было желания кого-то окунуть, показать: «Смотрите, какие вы козлы, это все из-за вас». Нет, мы просто хотели делиться мыслями. У нас они были общими – чтобы в родном городе, который мы безумно любим, сохранялись истории, предметы, которые несут эти истории, какие-то местечки, дворики. Это просто искреннее желание, которое мы высказали.

Нам говорили: «Ребята, давайте полегче». Серьезного конфликта с властями не возникло. В современных реалиях идти на прямую конфронтацию с каким-то аппаратом вообще не хочется. Но мы все равно считаем, что высказываться и говорить о том, что нас волнует, – это правильно. Мы тоже хотим влиять на происходящее и делать так, чтобы город был интереснее и привлекательнее. Сейчас особо никуда не попутешествуешь, поэтому много говорят о внутреннем туризме. Но для его развития мало просто говорить – нужно что-то делать. Мы по мере сил пытаемся не только говорить, но и делать.

«Горький» открыт ко всем, но многим, к сожалению, абсолютно все равно на то, что происходит: «Опять какой-то старый дом снесли». Для них это непринципиально. Если есть два мусорных контейнера, в один из которых можно выбросить пластик, а в другой – смешанные отходы, им это тоже вообще неважно, – выбрасывают мусор, куда захотят. Таких людей действительно очень много.

Вспоминает Андрей Локтионов:

– Местные власти несколько неоднозначно восприняли это видео – оно получилось очень эффектным и резковатым. Кому-то даже показалось, что мы пытаемся очернить администрацию или руководство области. Но этим видео мы просто хотели открыть им глаза.

В маленьких городах не особо любят выскочек. Когда кто-то начинает что-то делать, сразу появляется масса недоброжелателей, которые потихонечку тебя за глаза хаят. То название дурацкое, то идеи бредовые. Многие просто нас не понимают и считают, что мы придурки, ведь уже четыре года играем, а выше седьмого-восьмого места раньше не поднимались, дурью маемся. Но мы от своих идей не отходим. «Горький» – это скорее изюминка для определенных людей, но мы очень хотим, чтобы их стало больше.

К счастью, пока больше ни одного дома не тронули. То ли у нашего видео был удачный посыл, то ли власти изменили мнение и без нашего влияния. Но важен итог.

Еще одна показательная история. Фотосессию для презентации новой формы мы делали в музее Уфимцева, который был заброшен (это дом, в котором жил изобретатель-самоучка Анатолий Уфимцев, он конструировал самолеты – Sports.ru). Буквально через полгода на его реконструкцию выделили деньги. Может, это и не связано с нами, но итог приятный.

Мы продолжаем эту линию. Находим памятник архитектуры или интересную достопримечательность в каждом городе, куда едем на выезд, и рассказываем об этом месте футболистам и подписчикам.

На матчах «Горького» – раздельный сбор мусора. В планах – уборка в парке рядом со стадионом

Рассказывает Александр Попов, создатель компании «Экологика» – титульного спонсора «Горького»:

– Нам интересна не только коммерческая выгода, но и социальный аспект. Хочется доносить до людей, какие отходы сейчас можно утилизировать ответственно, а какие – еще нельзя. Мы рассказываем, как правильно сортировать мусор дома или на работе.

Раньше «Горький» играл на стадионе «Меркурий», и там мы установили три контейнера для сбора мусора – под стекло, пластик и макулатуру. В этом году клуб переехал на другой стадион из-за реконструкции «Меркурия» под поле для регби. На новом стадионе мы поставили два контейнера – без стекла, потому что ни у муниципальной компании, ни у «Экологики» нет мусоровозов для его вывоза.

Мы периодически приглашаем футболистов «Горького» на одну из наших производственных площадок в Курске, чтобы они посмотрели, чем занимается «Экологика». Обычно это мероприятие организую я – приглашаю игроков в нерабочее время и рассказываю, что из чего производят. Например, из пластиковых бутылок уже не сделать пластиковые бутылки, но их можно переработать в полотно для обивки диванов или салонов в автомобилях.

Поле, на котором мы играем в этом году, находится у парка. Это естественный полуостров, окруженный рекой и озером, – одно из главных мест отдыха в Курске. Мы с футболистами планируем провести там уборку.

«Горький» – это не только про охрану памятников архитектуры, но и про заботу об окружающей среде.

Деньги «Горького»: бюджет – 300-400 тысяч рублей в год, тотальная экономия, все работают и играют бесплатно

Рассказывает Александр Литов:

– Бюджет «Горького» – около 300-400 тысяч рублей. В основном тратим на логистику. Мы не платим за футбольные поля, потому что сотрудничаем со спортивной школой №4, ребята из которой играют за «Горький». Экономим: например, чтобы не приглашать человека с машинкой для разметки полей, которому нужно заплатить четыре тысячи рублей, наш тренер и его помощник сами ее наносят. Купили краску и сэкономили около 2000 рублей.

Основные доходы – спонсорские деньги от «Экологики» и местного отделения «Россельхозбанка». Есть и донаты. Это в основном небольшие суммы, но они позволяют закрывать траты на врачей, фотографов и видеооператоров, которых мы приглашаем на матчи.

В «Горьком» нет зарплат. Например, моя официальная должность – председатель совета директоров. Мне несколько раз звонили из министерства юстиции и спрашивали: «А у вас вообще есть какой-то трудовой график? Кто-то официально оформлен? Зарплаты, налоги, отчисления?» У нас такого нет. Все делаем на голом энтузиазме все делаем.Не только я, Андрей и наш классный дизайнер-копирайтер Илья Волошин, но и футболисты.

Рассказывает Александр Попов:

– Мы покрываем регистрационные взносы «Горького», платим за сборы, автобусы, питание – сферы, где волонтеров уже не найти. Бюджет небольшой – в связи с февральскими событиями мы сократили его на 25%. Поэтому и привлекли «Россельхозбанк». Это не огромные цифры для «Экологики», но более крупные траты потянуть уже будет сложно. Хоть компания и существует давно, она не настолько крупная. Позволить себе бюджет команды Второй лиги мы не можем.

«Владелец заводика думает: «Хочу команду, буду ребятам по тысяче платить». Это нормально, но не развивает футбол». Разговор об идентичности «Горького»

Рассказывает Александр Литов:

– Идентичность очень важна. Без нее можно смешаться с общей массой. Например, есть владелец заводика, который думает: «Я люблю футбол. Хочу, чтобы за меня бегала команда, а я буду ребятам по тысяче за игру платить». Ну, почему нет? Это абсолютно нормальное желание. Но чаще всего он делает это исключительно для себя. У него нет цели сделать так, чтобы на матчи ходили люди, ему не хочется развивать футбол. У «Горького» просто другой путь.

Рассказывает Андрей Локтионов:

– Если сравнить просмотры под постами курского «Авангарда» и «Горького», то будет примерно одно и то же. А иногда у нас и больше. Но, извините меня, кто мы и кто они? Просто так играть в футбол уже никому не интересно. Нашу форму покупают люди из разных городов – заказы поступали не только из Москвы и других крупных российских городов, но и из Таиланда и Казахстана. С «Авангардом», клубом в котором я играл и безусловно люблю, тоже можно было бы придумать много интересного. Но сейчас – это только скучный логотип и форма как у всех. А людям хочется чего-то живого. Если еще и хорошо играть в футбол, то это вообще здорово.

«Горький» – словно капризный ребенок. В конце каждого сезона мы сомневаемся, что надо продолжать». Самые сложные моменты в истории клуба

Говорит Александр Попов:

– Конечно, случалось, что я сомневался, нужно ли продолжать спонсировать «Горький». Было сложно, когда из клуба ушел наш идейный вдохновитель Антон Михашенок (экс-журналист «Чемпионата», работавший тренером в ЦСКА и хабаровском СКА – Sports.ru). Не получалось найти ему замену, руки опускались. Еще один такой момент случился, когда нам сказали, что у «Горького» не будет поля (перед этим сезоном из-за реконструкции стадиона «Меркурий», где раньше играла команда, под регбийное поле – Sports.ru). Пришлось многое сделать, чтобы понять, куда двигаться. Доходило до того, что мы просились на пустующее поле, которое были готовы восстановить. В итоге решили проблему, слившись с ДЮСШ №4 – и опять вдохновились. Были и спортивные разочарования. Например, в прошлом сезоне, когда «Горький» шел на предпоследнем месте.

В ковид мы вообще не понимали, разрешат ли «Горькому» играть, а «Экологике» – работать. Если бы компанию отправили на удаленку, пришлось бы морозить бюджеты – в том числе и на спортивные нужды. Но мы ни на день не закрывались, потому что нас признали жизненно важным сервисом. Так что мы работали и поддерживали клуб.

Февральские события 2022-го – потрясение. Мы не знали, что будет с отраслью. Многие компании полностью свернули спонсорскую деятельность, перестали поддерживать социальные проекты. Мы этого не сделали, хотя по нам эти события очень тяжело ударили в сфере макулатуры, картона, бумаги. Страшно упали цены, потому что наши покупатели – целлюлозно-бумажные заводы – потеряли очень много клиентов. С рынка ушли компании, которые закупали огромное количество упаковки, – например, «Макдональдс» и производители бытовой химии. Из-за этого заводы снизили не только закупочные цены, но и объемы.

Было очень тяжело, но мы решили остаться с «Горьким». Я такой человек – стараюсь идти до последнего и верить, что все будет хорошо. За зиму «Горький» набрал неплохой состав. Очень жалко было бы расстаться, на поиск нового спонсора у клуба не оставалось времени. Так что мы с «Горьким» и в 2023 году. Сложные моменты в футбольных клубах случаются всегда – бюджет, поле, потеря тренера, плохая игра. Но надо верить в идею.

Говорит Андрей Локтионов:

– «Горький» – словно капризный ребенок. В конце каждого сезона мы сомневаемся, что надо продолжать. Раза два или три были такие мысли: все, поигрались, и хватит. Но потом это быстро проходило.

«Даже если удалось реализовать лишь 10% задуманного, это больше, чем ничего». Почему «Горький» – это кайф?

Вспоминает Александр Литов:

– Недавно у «Горького» был матч в Курске, и мне с девушкой и ребенком удалось на него приехать. А еще мой папа был в городе, так что мы, можно сказать, всей семьей выбрались на футбол. Матч был очень крутым – и по содержанию, и по накалу. «Горький» проиграл, но я впервые за столько лет наконец-то оказался на месте тех, для кого мы все это делаем. Судите сами: я в прекрасный субботний день вышел на прогулку с семьей, мы пришли на матч, посмотрели, как молодые и не очень ребята играют в футбол на прекрасном стадионе. Ты смотришь на это и понимаешь: «Блин, как круто». Смотрю налево – сидит папа, с которым мы сейчас, к сожалению, редко видимся. Поворачиваюсь направо – дочка с интересом смотрит на поле и постоянно спрашивает: «А что это? А кто это? А почему такая форма?» Рядом сидит моя прекрасная девушка и спрашивает: «Саша, ты мне когда-нибудь расскажешь, что такое офсайд?» Я говорю: «Да-да-да, но давай не сейчас». Я был безумно счастлив. И во всем этом есть еще легкий момент тщеславия, потому что ты можешь сказать: «Ну да, это мои пацаны».

Создавая «Горький», мы фантазировали и ставили максимальные задачи. Не все сбылось, но винить в этом некого. То, что мы не оправдали свои ожидания, – это наши проблемы. Человек со стороны, прочитав нашу презентацию, может сказать: «Ребят, вы так круто говорите, но сделали вы процентов на десять». Но я считаю, что даже если удалось реализовать лишь десять процентов, то это больше, чем ничего. Это лучше, чем сидеть на диване. Сейчас мы уже на том этапе жизни, когда у нас есть семьи и дети. Во главе угла стоит забота о них.

А «Горький» – это хобби, которое забирает максимальное количество свободного времени.

Фото: ФК «Горький».