«Шанхай» Слуцкого вернулся на первое место в Суперлиге как минимум до матча «Порта». У команды Слуцкого первая победа за четыре игры

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Циндао Хайню» в 22-м туре Суперлиги Китая (2:0).

Спортс’’ показал матч в прямом эфире, комментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

На 43-й минуте Луис Асуэ открыл счет в матче, но гол был отменен из-за офсайда. На 58-й Асуэ отличился во второй раз, но взятие ворот тоже аннулировали из-за положения вне игры.

На 5-й компенсированной минуте Юй Ханьчао вывел шанхайцев вперед, на 90+8 Лю Чэнюй забил второй гол гостей.

«Шэньхуа» вернулся на первое место в Суперлиге Китая как минимум до матча «Порта», который 24 августа примет «Тяньцзинь». Это первая победа для команды за четыре матча: до этого дважды сыграли вничью и уступили в дерби против «Порта».

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 31 августа сыграет в гостях с «Уханем», начало в 14:00 по московскому времени.

Полная запись матча с комментарием Терентьева и Лукомского