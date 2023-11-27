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«Ювентус» отозвал 581-миллионный иск за фабрикацию Кальчополи. А разве шансы были?

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Клещенок – о нестыковках легендарного судилища.

24 октября планировалось очередное, тысячу раз перенесенное слушание апелляции по Кальчополи. Оно не состоялось. В ноябре объявили причину: «Юве» отказался от 12-летних разборок. Страницу закрыли.

В отзыве 581-миллионного иска нет ничего удивительного. Апелляцией занимался Андреа Аньелли. Ему важна чистота обеих полос на гербе. Год назад оперативное управление перешло к людям Элканна, и затею свернули.

Но на что вообще надеялся «Юве»?

Что такое Кальчополи и почему договорняки «Ювентуса» – миф Восточной Европы

22 апреля 2006-го Gazzetta dello Sport разбудила страну расшифровками телефонных переговоров между Лучано Моджи и звездными рефери. Италия вспыхнула. В разоблачительных эксклюзивах фигурировали десятки спортивных чиновников, несколько топ-клубов и один министр внутренних дел. Президент Федерации Франко Карраро и его зам добровольно ушли в отставку. Министр отправился вслед.

Спешно назначенные и.о. устроили показательную расправу с параллельным перераспределением футбольных благ. Скудетто-2004/05 объявили вакантным. Скудетто-2005/06 передали финишировавшему третьим «Интеру». «Фиорентине», «Лацио» и «Милану» навесили крупные очковые штрафы.

Больше всех пострадал «Юве». Оба отнятых чемпионства принадлежали туринцам, но обвинению этого не хватило. Управляющих (Моджи, Джираудо, Беттегу) отстранили на разные сроки, а сам клуб выставили в Серию В. Ссылка начиналась с серьезного очкового минуса.

В русскоязычную среду Кальчополи вошел делом о договорняках – мифом, будто «Ювентус» покупал судей. На самом деле это ошибка, рожденная ленивым переводом пары традиционных медиа. Туринцев наказали за «плохое поведение и совокупное нарушение».

«Юве» наказали ни за что. И даже «ни за что» осталось недоказанным

Через несколько лет после Кальчополи федеральный судья Пьеро Сандулли сказал: «Не было ничего нелегального, сезон-2004/05 не был договорным. Единственное сомнение вызвал матч «Лечче» – «Парма», но сезон в любом случае был чистым».

Если его слова кажутся слишком абсурдными, чересчур противоречащими величине скандала и тяжести наказания (турнирного и репутационного), не беда – это общее мнение. Итальянцы называют коррупционный скандал Фарсополи. Явно притянутое обвинение – одна из причин.

Заключительное решение спортивного правосудия звучало так: «Нарушение статей 1.1, 6.1 и 6.2, выраженное в контактах [с чиновниками], разговорах по закрытым телефонным линиям и личных встречах, а также поведении, которое противоречит принципам лояльности и призвано повлиять на арбитражный сектор в пользу «Ювентуса», при отягчающих обстоятельствах – многочисленности проступков и успешном достижении преимущества в таблице».

За скучным определением скрывалась претензия к четырем матчам сезона-2004/05:

1. Гостевому проигрышу (1:2) «Реджине». Рефери отменил два туринских гола и не назначил пенальти за руку, которую видели с верхнего яруса стадиона в соседнем городе. После матча Моджи наорал на арбитров и запер их в раздевалке;

2. Победе над «Лацио» (2:1). Согласно прослушке, Моджи еще до официального объявления знал, кто судит матч;

3. победе над «Болоньей» (1:0). Туром ранее несколько болонцев схватили дисквалификации на матч с туринцами, и суд обвинил Моджи в сговоре с рефери;

4. Победе над «Удинезе» (2:1). В мотивировочной части записано: «Есть свидетельства вмешательства Моджи в формирование судейской сетки на матчи, проведенные в один день с туринским».

Страшнее всего выглядел третий пункт – при желании сговор легко подводился под обеспечение неспортивного преимущества. По нему «Юве» полностью оправдали. Федеральный суд (последняя спортивная инстанция) не нашел достаточных доказательств. Единственная косвенная улика оказалась неприменима в суде.

Таким образом, «Юве» наказали за три нарушения. Доказанность первого очень сомнительна. Единственным свидетельством, что Моджи действительно запер арбитров в раздевалке на чужом (!) стадионе, были слова самого Лучано. Он похвастался в телефонной беседе. Такая болтовня не считается достаточной уликой: директор вполне мог приукрасить, рисуясь перед знакомым.

В любом случае хулиганство подвели под статью 1 – она не связана с понижением в классе. Поэтому реально важны два других обвинения: а) декабрьский эпизод, когда Моджи еще до официального объявления знал, какой рефери назначен на матч с «Лацио»; б) вмешательство в распределение арбитров на 24-й тур. За них «Ювентус» лишили двух чемпионств и сослали в Серию В.

Посмотрим, что с ними не так:

1. Возможность не равно преступление. Заведомое знание о назначении доказывает только огромную власть Моджи. От нее очень далеко до сговора. У прокуратуры не было не только доказательств, но даже оснований думать, будто «Юве» как-то воспользовался шансом.

То же касается влияния на распределение арбитров. Понижение предусмотрено только за мошенничество, и нет данных, что Моджи пошел на него. 

2. Как ни странно, суд сам понимал зыбкость позиции и ссылался не на доказательства (их нет), а на «элементы доказательств». Их два. Первый – слова туринских менеджеров, что с арбитрами нужно быть особенно осторожными. Второй заключался «в интенсивности и непрозрачности отношений с боссами судейского корпуса, выражающихся в дружеских встречах, частых беседах и необъяснимом использовании телефонов, не поддающихся прослушке, в помощи и предложении подарков». 

Само собой, дружба с кем бы то ни было не запрещена, а в использовании неотслеживаемых телефонов нет ничего незаконного – это базовое право на конфиденциальность. В любом случае правосудие не работает на «элементах доказательств».

3. Понижение в классе предусматривала только статья 6.1: «Действия, направленные на фиксацию матча или обеспечение преимущества в таблице». Суд признал, что «Юве» ее не нарушил – и наказал клуб за несуществующее преступление: «совокупное нарушение».

В мотивировочной части сказано: «Необходимо исходить из структуры нарушений. Средства совершения противоправных действий не предопределены, поэтому инструментом преступления нужно рассматривать недопустимую сумму индивидуальных проступков… Хотя формально они не создают незаконной системы из-за отсутствия положения о совокупном нарушении, однако обладают признаками систематичности и организованности».

Фактически Моджи воспользовался нормативной лазейкой. Не его проблема, что ее оставили.

4. Суд назвал отягчающими обстоятельствами «многочисленность проступков и успешное достижение преимущества в таблице». Многочисленными правосудие сочло два нарушения. «Успешным достижением преимущества» – чемпионство. 

«Юве» выиграл, следовательно, виновен.

5. В разных разделах мотивировочной части Федеральный суд напирал на недопустимость стремления к «заведомому преимуществу». Это один из фундаментов обвинения, расплывшегося из-за нехватки реальных фактов.

Здесь есть важный нюанс. Прослушку организовал владелец «Интера» Массимо Моратти, а разбирательства курировали его знакомые и акционеры миланцев. Звучит абсурдно, но они даже не слушали записи. Когда этого потребовала защита, суд ответил, что на обработку 100 тысяч разговоров уйдут годы – а работать не очень хотелось. Прослушку изучили по отметкам, выставленным людьми Моратти.

«Мы должны были дольше расследовать дело Моджи, – признался впоследствии федеральный судья Карло Порчедду. – У нас не было достаточных доказательств, чтобы лишить «Юве» скудетто. Но Гвидо Росси собрал друзей, один из которых входил в совет директоров «Интера», и отдал миланцам туринский титул».

Адвокаты Моджи потратили несколько лет на анализ остальных записей. Оказалось, арбитрам названивали все. Это рушит еще один фундамент обвинения: в худшем случае «Юве» не стремился к заведомому преимуществу, а уравнивал шансы.

6. Все предполагаемые нарушения относились к сезону-2004/05. Следующий розыгрыш был чистым. У суда не было оснований для пересмотра.

Именно «Интер», а не «Юве», впоследствии обвинили в договорняках

Лучано не был бы Моджи, если б не использовал 100 тысяч проанализированных записей для нападения. Кассета с 75 избранными отрывками отправилась в прокуратуру. Во всех фигурировал «Интер».

Летом 2011-го прокурор Стефано Палацци обвинил миланцев в спортивном мошенничестве. В отличие от «Ювентуса», «Интер» прямо подозревался в организации договорняков. Доказательства заняли 72 страницы. Президент «Интера» Джачинто Факкетти просил удобных судей, требовал нужные результаты и подгонял дорогие подарки.

Судья Пьеро Сандулли прокомментировал: «Если б мы послушали эти записи в 2006-м, «Интер» был бы наказан». Но продолжения не последовало. Истек срок давности. Федерация предложила миланцам добровольно отказаться от закрытия дела, но те не стали. Папку сдали в архив.

Все это позволило Моджи публично форсить, что «Интер» покупал судей. Джанфеличе Факкетти, сын покойного президента, подал иск о клевете. Восемь лет разбирательств закончились победой бывшего ювентино. Гражданский суд счел его слова «обоснованной критикой».

То есть в результате коррупционного скандала, по ходу которого «Юве» отправили в Серию В, а его скудетто отдали «Интеру», туринцев нельзя публично обвинить в договорняках – это будет клеветой. А миланцев можно. Но одних наказали, а других поощрили.

Аньелли обыграл эту историю в одной из самых первых апелляций. Но Федерация футбола не только не вернула скудетто, но и не забрала его у скомпрометированного «Интера». Совет Федерации заявил, что отзыв находится вне зоны его компетенции.

На рассмотрении зачитали объяснение Гвидо Росси: «Мы не знали о существовании компрометирующих записей, когда передали скудетто миланцам». Во время Кальчополи он занимал кресло чрезвычайного комиссара Федерации. После – вошел в совет директоров «Интера».

Позднее президент Федерации Карло Тавеккьо торговался с Аньелли: «Пусть «Ювентус» отзовет иск о возмещении ущерба, и мы обсудим возвращение двух скудетто. Команда, которая выиграла чемпионства на поле, имеет на них право. Но сейчас меня волнует вопрос компенсации. 443 миллиона евро, которые требуют туринцы, обанкротят Федерацию».

Отзыв 581-миллионного иска – формальность. Спортивное правосудие слишком далеко от реального

Несмотря на все сказанное, затея с иском изначально напоминала торг – полезный инструмент давления на Федерацию, не более. У «Юве» были основания вернуть свое. Шансов не было.

Чтобы понять почему, нужно нырнуть в особенности итальянской правовой системы. Объяснение назрело еще во время громкого дела о приросте капитала, актуализировавшего старые разговоры о произволе и предвзятости спортивного правосудия. Начнем с главного – уникальности.

Спортивная юстиция не относится к итальянской судебной системе. Это автономный орган, созданный для регулировки соревнований в соответствии с Кодексом спортивной справедливости – опять же, внутренним. Его власть ограничена спортом, как и его подотчетность: спортивный суд волен трактовать собственные положения, как ему вздумается, и гражданское правосудие ему не указ. Чтобы стать судьей и расследовать дела вроде Кальчополи, не требуется даже юридическое образование – достаточно любого диплома и опыта работы в спорте.

Вот почему отзыв иска – формальность. «Юве» все равно ничего не светило. Пока спортивные судьи не нарушат закон, настоящие не бьют их по рукам. Поэтому Федеральный суд за пару часов наказал туринцев за прирост капитала, а гражданский судья не нашел ему никаких подтверждений – и разбирательство все еще длится. Что для одних закон, для других лишь свод нишевых правил. Не обязательно заморачиваться.

Арбитры, наказанные за созвоны с «Юве» и другими клубами, давно оправданы (кроме Де Сантиса): им нанесли реальный ущерб, поэтому гражданские суды вмешались и одернули зарвавшихся спортивных коллег. Но туринские апелляции отклоняются из-за «нежелания нарушать автономию спортивной системы». И этого не изменить. Аньелли и так выжал максимум: неаполитанский суд признал, что клуб не несет ответственности за деятельность Моджи. Уголовное дело самого Лучано закрыли после нескольких лет борьбы: пока разбирались с апелляциями, истек срок давности.

К тому же туринцы сами усложнили себе задачу. В 2006-м они подали и отозвали апелляцию в Региональный административный суд (TAR) Лацио. Когда в 2011-м новое руководство вновь оспорило Кальчополи, TAR признал запрос «неприемлемым» из-за отказа от арбитража пятью годами раньше.

Можно было и дальше сражаться ради сражения, но это не в стиле Элканна. Он не мыслит абстракциями, как ровесник-дядя. Ему важно, что он может, а не что должен.

И если двенадцать лет судебных сражений ничего не принесли – значит, пора сворачиваться.

***

Телеграм-канал Андрея Клещенка

Фото: Gettyimages/Michael Steele / Staff, Fabrizio Corradetti-Pool, Giuseppe Cacace / Freier Fotograf; East News/AP Photo/Alberto Pellaschiar, AP Photo/Alberto Ramella, AP Photo/Giuseppe Calzuola, AP Photo/Luca Bruno, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Alessandra Tarantino

72 комментария

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TaR
Автору спасибо за статью! Все по полочкам, а то столько шумихи и событий происходило в этом деле, что суть давно забылась.

По хорошему скудетто сезона 2005/2006 нужно было никому не присуждать. Не знаю насколько ему радовались болельщики Интера в Италии и в частности Моратти - но по мне (как болельщику Интера) радости оно не вызывает. Сам о нем узнал помню небольшим абзацем в журнале «Футбол».
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Amico Megobari ®
отличная статья Андрей!
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Graf Cagliostro
Спасибо за статью, Андрей. Вот только на изложенное в ней хейтеры благополучно закроют глаза. Миф о таком "Юве" очень удобен как завистникам, так и просто огромной массе обывателей, которые слышат звон, проходя мимо, и прибегают с криками "опять "Ювентус" всех купил!". Ни во что не вникая. А зачем?) Классическая охота на ведьм. Жаль, что эту продажную федерацию не разорили, она это заслужила. "Интер" тоже когда-нибудь за всё ответит. Тот "Ювентус" по составу и потенциалу был одним из сильнейших за всё время. И не только в Италии. В финале ЧМ-2006 играли 8(!) человек из "Юве". Закопать такую команду - это банально преступление против футбола)
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Roman Dementiev
Ответ Бродяга-симпатяга
Уже почти двадцать лет прошло а глорики Ювентуса все белят и белят)
Уже почти 20 лет прошло, а глорики других клубов в России (и нигде более) верят в бред про то, что Ювентус судили за договорняки.
Это чем-то похоже на верунов в теорию плоской Земли. Хотя даже у тех хоть какое-то подобие доказательств есть. А тут "ну, в 2006 году в СЭ так написали же)))".
+33
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Антиглор17
Получается Интер мерда...
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Mr. Jones
На самом деле отсутствие стремления играть честно со всех сторон наносит большой вред Италии. Не только футболу, но и стране в целом. Можно сколь угодно долго искать и изучать доказательства того или иного деяния, но есть момент, который слишком явно бросается в глаза: кальчополи по времени совпадает (с соответствующим временным лагом) со сменой власти в стране, и дорвавшиеся до нее нанесли удар по клубам, владельцы которых оказались в оппозиции.
+17
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Vlados 86
договорняки «Ювентуса» – миф Восточной Европы
--------------
доги это скандал 80-х. Впервые слышу, чтоб кто-то про доги говорил, относительно кальчополи.
Статья хорошая, но немного рубашка топорщится на спине автора)
Непонятно за что Милан и остальные клубы наказали? За 4 матча, в которых Моджи каким-либо образом общался насчёт судейства? Ладно Милан, Фиорентина (только всплывшая после банкротства и пердивов) каким боком Моратти помешала? Или оптом покупать дешевле?
+26
-12
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Макс Саид
Ответ Sinister Scriptor
доказанную кем ? давай расскажи мне про "доклад Палацци" )) для убогих блаженных и прочих объясняю - доказать может только суд вынеся соответсвующее решение
Прочитай информацию о связи директората телеком италия, которая проводила прослушку с верхушкой пирелли и интера. Это все люди близкие к Моратти.
+15
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Roman Dementiev
Думаю, это уже не изменить. В головах наших интернет-кузьмичей, когда-то прочитавших "СЭ" с громким заголовком про "договорняки, ряя", оно так навсегда и останется.

В 2018 году в Италии (в Неаполе!) рассказывал парню, у которого снимал жилье, про то, что в России считают, что Кальчополи - это про договорняки. Парень долго не мог понять, почему и как.
+17
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Wud1
В 2006м у меня было ощущение, что от всего этого "дела" воняет моратти и его связями.
А уж когда интеру ничего не сделали за доказанную(!) работу с судьями, все стало максимально очевидно.
+23
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Silent2006
Это вообще очень, очень спорная идея - пересматривать результаты после подведения итогов турнира. Сегодня выяснилось это, завтра то, послезавтра третье. Так можно утонуть в пересмотрах и апелляциях. Как по мне, должно быть железно: медали вручены - история окончена. Кто бы что ни говорил. Обнаружатся нарушения - карайте функционеров личными санкциями.
+15
-5
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SpilightTwarkle
"Но Гвидо Росси собрал друзей, один из которых входил в совет директоров «Интера», и отдал миланцам туринский титул"

Забавно, что семья Аньелли так восхитилась безупречной работой Росси в деле кальчополи, что в 2007 году они пользовались его услугами в качестве бизнес юриста компании IFIL, через которую контролируется FIAT.

А вот болельщикам Ювентуса такое сотрудничество не понравилось:
"Письмо с пулей и угрозами в адрес руководства «Ювентуса» было доставлено в штаб-квартиру Gazzetta dello Sport. В конверте — у отправителя группы болельщиков «Ювентуса» — оказался холостой пуля и письмо с угрозами.
В тексте есть отсылка к слухам о назначении Гвидо Росси - чрезвычайного комиссара Международной федерации футбола (FIC), когда "Ювентус" был осужден на Серию B, - консультантом финансовой компании "Ифил", контролирующей клуб."
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LLC TRUST
Конечно мне, как юристу, так дико читать о спортивном «суде», который не регулируется гражданским судом и по сути ничем и никем, кроме федерации и лиги. Глобально смотря на вещи, это все такой сговор, фифа, уефа, национальные федерации, вада, олимпийский комитет… Почему не возможно все приземлить в нормальное юридическое поле мне не ясно. Ну вернее ясно, это тупо бабки ;)
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vel
Ответ Vlados 86
договорняки «Ювентуса» – миф Восточной Европы -------------- доги это скандал 80-х. Впервые слышу, чтоб кто-то про доги говорил, относительно кальчополи. Статья хорошая, но немного рубашка топорщится на спине автора) Непонятно за что Милан и остальные клубы наказали? За 4 матча, в которых Моджи каким-либо образом общался насчёт судейства? Ладно Милан, Фиорентина (только всплывшая после банкротства и пердивов) каким боком Моратти помешала? Или оптом покупать дешевле?
Главное, Вам, как болельщику Интера, теперь должно быть понятно почему Интер не наказали.

А почему наказали Милан, Фиору и Лацио их болельщики сами разберутся.

Пора избавляться от дурной привычки кивать на других выставляя себя жертвой, этаким "божьим одуванчиком". Любой, обладающий критическим мышлением человек, соотнеся количество допущенных ошибок в матчах Юве и Интера на протяжении многих лет и отдельных сезонов, понял бы что никакого благоговения судей перед Юве нет, а даже и наоборот. Разница только в шумихи которую искусственно создает черно-синия сторона из-за каждой такой ошибки в матчах Ювентуса, охотно примеряя на себя роль жертвы..
+11
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Макс Саид
Ответ Vlados 86
договорняки «Ювентуса» – миф Восточной Европы -------------- доги это скандал 80-х. Впервые слышу, чтоб кто-то про доги говорил, относительно кальчополи. Статья хорошая, но немного рубашка топорщится на спине автора) Непонятно за что Милан и остальные клубы наказали? За 4 матча, в которых Моджи каким-либо образом общался насчёт судейства? Ладно Милан, Фиорентина (только всплывшая после банкротства и пердивов) каким боком Моратти помешала? Или оптом покупать дешевле?
Тебя не смутило, что процесс кальчополи провели за 2 недели? И закрыли дело в аккурат к самому чм. Огромное резонансное дело, но ее легко закрывают, так еще и ссылают с легкой руки сильнейший клуб страны на тот момент. Ежу понятно, что дело нечистое.
+9
-3
+6
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Omar Sivori
Ответ last_guard
Очередная позорная попытка оправдать договорники старой мерды.
Не оскорбляйте интер
+24
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Двестик Двестик
Капоне в свое время посадили лишь за налоги.

Раз остальное доказано не было, то все эти разговоры, мол, он убийца, рэкетир, сутенёр и прочее, наверное тоже неправда -)
+11
-5
+6
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Бродяга-симпатяга
Уже почти двадцать лет прошло а глорики Ювентуса все белят и белят)
+38
-33
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аdidаs
Какая прекрасная статья, то есть, то что Моджи знал до объявления кого назначат арбитром это лишь показывает мощь Моджи, то что он влиял на назначение арбитров не доказано, зато у автора доказано на 1000% что все это подготовил Морати))) оказывается в связи с судьями с подарками и постоянными звонками им же- это называется дружба с кем бы то не было не запрещена, а разбирательство которое курировали знакомые Морати это опять 1000% что все это он и организовал, такой однобокой статьи, где одинаковые буквально вещи выставлялись в настолько разном цвете на спортсе ещё не было
+13
-8
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juveforzajuve
Просто Элканны боялись в ходе следствия выйти на себя
+11
-6
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SpilightTwarkle
Ответ Silent2006
Это вообще очень, очень спорная идея - пересматривать результаты после подведения итогов турнира. Сегодня выяснилось это, завтра то, послезавтра третье. Так можно утонуть в пересмотрах и апелляциях. Как по мне, должно быть железно: медали вручены - история окончена. Кто бы что ни говорил. Обнаружатся нарушения - карайте функционеров личными санкциями.
Ну тогда можно жульничать до бесконечности, один функционер придет на место другого, принимая на себя удар.
+6
-2
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miguel_diaz
Типичная Ювентинийская пропаганда автора. Как всегда отстаивает своих любимых. Оказывается клуб которым владеет Аньели можно вот так вот взять и без оснований сослать с Серию Б))) Вроде взрослые люди,а сами верят и других убеждают верить в сказки. Печально это.
+8
-4
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Алексей Гусев
Ответ аdidаs
Какая прекрасная статья, то есть, то что Моджи знал до объявления кого назначат арбитром это лишь показывает мощь Моджи, то что он влиял на назначение арбитров не доказано, зато у автора доказано на 1000% что все это подготовил Морати))) оказывается в связи с судьями с подарками и постоянными звонками им же- это называется дружба с кем бы то не было не запрещена, а разбирательство которое курировали знакомые Морати это опять 1000% что все это он и организовал, такой однобокой статьи, где одинаковые буквально вещи выставлялись в настолько разном цвете на спортсе ещё не было
а нормально, что штрафанули всех кроме Интера? Настучишь-герой?
+8
-5
+3
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Денис Юрьев
Андрей, то, что вы любите Юве, можно выражать в более читабельных материалах
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Макс Саид
Ответ rigobersong
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Юве один из рекордсменов по финалам в лч. Проигрыши в основном именно в финале(да и в около 3-4 финалах юве не был в статусе фаворита).
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Никита Никулин
>Единственным свидетельством, что Моджи действительно запер арбитров в раздевалке на чужом (!) стадионе, были слова самого Лучано

Причем тот арбитр на суде заявил, что такого не было. А про покупку судей, договорные матчи − реально самый дикий и бредовый миф, который люди друг за другом повторяют, как попугаи. Вообще не вникая в суть.
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Sinister Scriptor
за что сидишь ?
- ни за что !
все ни за что , а все таки?
---
не думал что советский анекдот про то что все зеки считают себя невиновными можно превратить в "аналитическую статью"
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vel
Ответ MilanLombardia
никакого благоговения судей перед Юве нет Серьезно?ну это очевидно не так...таких эпизодов было масса во времена 9ти чемпионств,чего только стоит гол Мунтари
В том же матче отменили чистый гол Матри из-за ошибочно зафиксированного офсайда. Но никому это неинтересно, в том числе и вам. Все эти годы помните только не засчитанный гол Мунтари. Поднятая шумиха в отношении ошибки в пользу Ювентуса сыграла свое дело. Отсутствие оной в пользу Милана, тем более. Отсюда, у людей с отсутствием критического мышления, и складывается ошибочное впечатление, ибо каждую ошибку в пользу Юве рассматривают под микроскопом, делая из них событие вселенского масштаба, а в пользу его конкурентов быстро забывают не придавая им серьезного значения.

Вчера, к примеру, мяч попадает в руку Лофтусу после рикошета от его корпуса - ну так на Де Лигхте в футболке Ювентуса, как минимум три таких поставили, несмотря на то, что точно так же мяч ему в руку рикошетил от корпуса. Но для таких как Вы, во всех случаях судьи поступили верно, несмотря на то, что трактовали одни и те же эпизоды и решения по ним принимали, противоположные.
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MilanLombardia
Ответ vel
Главное, Вам, как болельщику Интера, теперь должно быть понятно почему Интер не наказали. А почему наказали Милан, Фиору и Лацио их болельщики сами разберутся. Пора избавляться от дурной привычки кивать на других выставляя себя жертвой, этаким "божьим одуванчиком". Любой, обладающий критическим мышлением человек, соотнеся количество допущенных ошибок в матчах Юве и Интера на протяжении многих лет и отдельных сезонов, понял бы что никакого благоговения судей перед Юве нет, а даже и наоборот. Разница только в шумихи которую искусственно создает черно-синия сторона из-за каждой такой ошибки в матчах Ювентуса, охотно примеряя на себя роль жертвы..
никакого благоговения судей перед Юве нет

Серьезно?ну это очевидно не так...таких эпизодов было масса во времена 9ти чемпионств,чего только стоит гол Мунтари
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Никита Никулин
Ответ rigobersong
Так скажи кто его сбросил?:))
Не включай дурачка, хотя ты и не выключаешь. Пессотто сам это сделал
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Andrew Kolevatykh
Ответ Sinister Scriptor
я готов почитать решение суда , есть такое ? или твоя фраза - "ничего не сделали за доказанную(!) работу с судьями" пустое балабольство, впрочем как и вся статья автора этой статьи типа "с разоблачениями"
Ну ты и клоун, конечно.
Я был уверен, что Ювентус заслуженно получил наказание. Однако, не знал, что спортивный суд в Италии настолько упорот, что можно даже без юридического образования работать там. Поэтому какие-то решения или официальные заявления от такого органа - банальная клоунада, а к настоящему суду он никакого отношения не имеет. Ведь даже, судя по статье, сами судьи признают, что поторопились, надо было изучить лучше. Но пофиг - давайте накажем. И неважно, что из тех же предоставленных записей можно было найти вину Интера своевременно.
Но все равно найдется клоун "а как же официальные бумажки??". А как же нормальное расследование, а?
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Никита Никулин
Ответ Алексей Гусев
а нормально, что штрафанули всех кроме Интера? Настучишь-герой?
Так его и не смущает, что Гадзетта получила прослушку от компании, связанной с интором
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Макс Саид
Ответ SpilightTwarkle
"Но Гвидо Росси собрал друзей, один из которых входил в совет директоров «Интера», и отдал миланцам туринский титул" Забавно, что семья Аньелли так восхитилась безупречной работой Росси в деле кальчополи, что в 2007 году они пользовались его услугами в качестве бизнес юриста компании IFIL, через которую контролируется FIAT. А вот болельщикам Ювентуса такое сотрудничество не понравилось: "Письмо с пулей и угрозами в адрес руководства «Ювентуса» было доставлено в штаб-квартиру Gazzetta dello Sport. В конверте — у отправителя группы болельщиков «Ювентуса» — оказался холостой пуля и письмо с угрозами. В тексте есть отсылка к слухам о назначении Гвидо Росси - чрезвычайного комиссара Международной федерации футбола (FIC), когда "Ювентус" был осужден на Серию B, - консультантом финансовой компании "Ифил", контролирующей клуб."
Это была работа Моратти, но увидев, что можно слить триаду навсегда Элканн приказал адвокатам не проводить защиту Юве.
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Игорь Семашкевич
Ответ Марио 9
Ювентус всю свою историю был постоянно замешан в махинациях и подкупе судей
факты на стол
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vel
Ответ MilanLombardia
А таким как вы нужно футбол более вкратливо наблюдать и понимать что в Италии это не просто бей беги Чтоб видеть например когда аутсайдер убегает в опасную контратаку и там фиксируется неочевидный фол в нападении у соперника Юве. Или для затяжки времени, во имя победы 1-0, игра переходит в фазы нужных свистков,чтоб гасить накал матча или наоборот усиливать для нагнетания у игроков желания сфолить еще,чтоб время убить или добавлять меньше времени если Юве ведет,будто соперник не способен отыграться. Скок таких похожих эпизодов пролетело,просто не счесть,это и есть то самое благоговение и это еще я не заострял внимание на ваших оффсайдах. Вы видите черное,либо белое,я например критические контрольные точки в матче,где случаются переломы Собственно гол Матри ошибка бокового,которую могли допустить,а гол Мунтари,который видели все на стадионе,ошибка которая стоила возможного чемпионства Милану
После этого матча Милан плюсовал 4 очка Ювентусу. То что он не смог удержать преимущество только показало его слабость. При этом он в том матче не проиграл. Количество судейских ошибок поровну. А вы до сих пор пеняете только на гол Мунтари.

То, что гол Матри ошибка бокового которую он мог допустить, не оправдывает ошибку, не отменяет её. Она в равной степени, как и не засчитанный гол Мунтари повлияла на результат. Будь в то время ВАР - оба гола были бы засчитаны. На выходе та же ничья.

Про контратаки и прочую лабуду - вы просто сосредоточены подмечать подобное в матчах Ювентуса и в пользу Ювентуса, но не в матчах Милана и в пользу Милана.

Хотя бы тот факт, сколько забитых голов Ювентуса отменили, после едва заметной неумышленной руки или спорного стыка в центре поля, в эпизодах совершенно не относящихся к фазе атаки - пальцев одной руки уже не хватит. Все только чтоб такие, как вы улыбались. Судьи просто уже дуют на воду, лишь бы избежать кипиша от униженных и обездоленных конкурентов Ювентуса.

Все судейские решения в пользу Ювентуса под микроскопом. Но не его конкурентов. Любой чих и общественность делает из этого трагедию, тогда как судейские ошибки в пользу Милана, Интера и других признаются рабочими моментами, игнорируются и не вызывают такого резонанса. Отсюда и впечатление, что судьи ошибаются только в пользу Юве.

Но людям не обладающим критическим мышлением этого не понять. Они так и будут продолжать одни и те же эпизоды трактовать по разному в зависимости какая футболка на игроках в спорном эпизоде одета.
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Кокич
Для меня кальчолполи "зародился" в феврале 2006 года после матча "Интер"-"Ювентус" 1:2, когда Луиш Фигу заявил, что в перерыве матча кто-то из штаба гостей заходил на его глазах в судейскую. Фигу тогда, правда, штрафанули, и дело месяца на 3-4 затихло.
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Andrey Andreev
Короче, общий вывод такой, что Старая Синьора была, есть и будет продажным клубом
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Joey Ramone
Теория вселенского заговора против Договоринтуса нуждается в периодическом повторении её адептами чтобы вера так сказать не угасала.
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Lavinka
Ювентус (Рафик) ни в чём не виноват !
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оптовый покупатель скудетто из турина
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
покупали, копим и будем покупать!
Форца J !
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Pavlo Pedko
Ого, оправдательная статья про Кальчополи спустя надцать лет) Рафик-то, оказывается, неуювеновный ))
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last_guard
Очередная позорная попытка оправдать договорники старой мерды.
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Filimon4ik
Ответ last_guard
Очередная позорная попытка оправдать договорники старой мерды.
Мерда в Италии только одна - Интер. Общеизвестный факт.
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аdidаs
Ответ Никита Никулин
Так его и не смущает, что Гадзетта получила прослушку от компании, связанной с интором
Ты сам то веришь, в то что написал? Не надо Морати делать самым влиятельным человеком Италии, если бы все было так, как ты себе представляешь в своих влажных мечтах, Интер наказали бы еще сильнее, потому что патроны Юве и Милана куда крупнее Морати. Я тебе про это же и пишу, то что судьи получали подарки и каждый день созванивались с руководством Юве, это называется дружить не преступление, то что газета получила слив от сотового оператора, который через три колена связан с Интером, это доказуха для вас
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MilanLombardia
Ответ vel
В том же матче отменили чистый гол Матри из-за ошибочно зафиксированного офсайда. Но никому это неинтересно, в том числе и вам. Все эти годы помните только не засчитанный гол Мунтари. Поднятая шумиха в отношении ошибки в пользу Ювентуса сыграла свое дело. Отсутствие оной в пользу Милана, тем более. Отсюда, у людей с отсутствием критического мышления, и складывается ошибочное впечатление, ибо каждую ошибку в пользу Юве рассматривают под микроскопом, делая из них событие вселенского масштаба, а в пользу его конкурентов быстро забывают не придавая им серьезного значения. Вчера, к примеру, мяч попадает в руку Лофтусу после рикошета от его корпуса - ну так на Де Лигхте в футболке Ювентуса, как минимум три таких поставили, несмотря на то, что точно так же мяч ему в руку рикошетил от корпуса. Но для таких как Вы, во всех случаях судьи поступили верно, несмотря на то, что трактовали одни и те же эпизоды и решения по ним принимали, противоположные.
А таким как вы нужно футбол более вкратливо наблюдать и понимать что в Италии это не просто бей беги
Чтоб видеть например когда аутсайдер убегает в опасную контратаку и там фиксируется неочевидный фол в нападении у соперника Юве. Или для затяжки времени, во имя победы 1-0, игра переходит в фазы нужных свистков,чтоб гасить накал матча или наоборот усиливать для нагнетания у игроков желания сфолить еще,чтоб время убить или добавлять меньше времени если Юве ведет,будто соперник не способен отыграться.
Скок таких похожих эпизодов пролетело,просто не счесть,это и есть то самое благоговение и это еще я не заострял внимание на ваших оффсайдах.
Вы видите черное,либо белое,я например критические контрольные точки в матче,где случаются переломы
Собственно гол Матри ошибка бокового,которую могли допустить,а гол Мунтари,который видели все на стадионе,ошибка которая стоила возможного чемпионства Милану
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Filimon4ik
Ответ Joey Ramone
Теория вселенского заговора против Договоринтуса нуждается в периодическом повторении её адептами чтобы вера так сказать не угасала.
Это не машет принтеристам строить из себя жертву. Хоть ссы в глаза - все божья роса.
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Артём Сергеев
Ответ Silent2006
Это вообще очень, очень спорная идея - пересматривать результаты после подведения итогов турнира. Сегодня выяснилось это, завтра то, послезавтра третье. Так можно утонуть в пересмотрах и апелляциях. Как по мне, должно быть железно: медали вручены - история окончена. Кто бы что ни говорил. Обнаружатся нарушения - карайте функционеров личными санкциями.
тогда наступит время фиктивных функционеров
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Кавабунга Шреддоголовый
Лучше забыть эту историю и больше не ворошить. Скудетто у Интера уже не отберут. Элканн поступил разумно. Отмотать назад уже ничего получиться, а судиться ради суда глупо. Я не болельщик Ювентуса, не болельщик Интера или Милана, но мне обидно, что футбол портят такими вот историями
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sintenced
А почему они не пошли в международный спортивный арбитраж, никто не в курсе?
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Алексей Гусев
вот вам и американский владелец-руководитель...
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