«Ювентус» отозвал 581-миллионный иск за фабрикацию Кальчополи. А разве шансы были?

Клещенок – о нестыковках легендарного судилища.

24 октября планировалось очередное, тысячу раз перенесенное слушание апелляции по Кальчополи. Оно не состоялось. В ноябре объявили причину: «Юве» отказался от 12-летних разборок. Страницу закрыли.

В отзыве 581-миллионного иска нет ничего удивительного. Апелляцией занимался Андреа Аньелли. Ему важна чистота обеих полос на гербе. Год назад оперативное управление перешло к людям Элканна, и затею свернули.

Но на что вообще надеялся «Юве»?

Что такое Кальчополи и почему договорняки «Ювентуса» – миф Восточной Европы

22 апреля 2006-го Gazzetta dello Sport разбудила страну расшифровками телефонных переговоров между Лучано Моджи и звездными рефери. Италия вспыхнула. В разоблачительных эксклюзивах фигурировали десятки спортивных чиновников, несколько топ-клубов и один министр внутренних дел. Президент Федерации Франко Карраро и его зам добровольно ушли в отставку. Министр отправился вслед.

Спешно назначенные и.о. устроили показательную расправу с параллельным перераспределением футбольных благ. Скудетто-2004/05 объявили вакантным. Скудетто-2005/06 передали финишировавшему третьим «Интеру». «Фиорентине», «Лацио» и «Милану» навесили крупные очковые штрафы.

Больше всех пострадал «Юве». Оба отнятых чемпионства принадлежали туринцам, но обвинению этого не хватило. Управляющих (Моджи, Джираудо, Беттегу) отстранили на разные сроки, а сам клуб выставили в Серию В. Ссылка начиналась с серьезного очкового минуса.

В русскоязычную среду Кальчополи вошел делом о договорняках – мифом, будто «Ювентус» покупал судей. На самом деле это ошибка, рожденная ленивым переводом пары традиционных медиа. Туринцев наказали за «плохое поведение и совокупное нарушение» .

«Юве» наказали ни за что. И даже «ни за что» осталось недоказанным

Через несколько лет после Кальчополи федеральный судья Пьеро Сандулли сказал: «Не было ничего нелегального, сезон-2004/05 не был договорным. Единственное сомнение вызвал матч «Лечче» – «Парма», но сезон в любом случае был чистым».

Если его слова кажутся слишком абсурдными, чересчур противоречащими величине скандала и тяжести наказания (турнирного и репутационного), не беда – это общее мнение. Итальянцы называют коррупционный скандал Фарсополи. Явно притянутое обвинение – одна из причин.

Заключительное решение спортивного правосудия звучало так: «Нарушение статей 1.1, 6.1 и 6.2, выраженное в контактах [с чиновниками], разговорах по закрытым телефонным линиям и личных встречах, а также поведении, которое противоречит принципам лояльности и призвано повлиять на арбитражный сектор в пользу «Ювентуса», при отягчающих обстоятельствах – многочисленности проступков и успешном достижении преимущества в таблице».

За скучным определением скрывалась претензия к четырем матчам сезона-2004/05 :

1. Гостевому проигрышу (1:2) «Реджине». Рефери отменил два туринских гола и не назначил пенальти за руку, которую видели с верхнего яруса стадиона в соседнем городе. После матча Моджи наорал на арбитров и запер их в раздевалке;

2. Победе над «Лацио» (2:1). Согласно прослушке, Моджи еще до официального объявления знал, кто судит матч;

3. победе над «Болоньей» (1:0). Туром ранее несколько болонцев схватили дисквалификации на матч с туринцами, и суд обвинил Моджи в сговоре с рефери;

4. Победе над «Удинезе» (2:1). В мотивировочной части записано: «Есть свидетельства вмешательства Моджи в формирование судейской сетки на матчи, проведенные в один день с туринским».

Страшнее всего выглядел третий пункт – при желании сговор легко подводился под обеспечение неспортивного преимущества. По нему «Юве» полностью оправдали . Федеральный суд (последняя спортивная инстанция) не нашел достаточных доказательств. Единственная косвенная улика оказалась неприменима в суде.

Таким образом, «Юве» наказали за три нарушения. Доказанность первого очень сомнительна. Единственным свидетельством, что Моджи действительно запер арбитров в раздевалке на чужом (!) стадионе, были слова самого Лучано. Он похвастался в телефонной беседе. Такая болтовня не считается достаточной уликой: директор вполне мог приукрасить, рисуясь перед знакомым.

В любом случае хулиганство подвели под статью 1 – она не связана с понижением в классе. Поэтому реально важны два других обвинения: а) декабрьский эпизод, когда Моджи еще до официального объявления знал, какой рефери назначен на матч с «Лацио»; б) вмешательство в распределение арбитров на 24-й тур. За них «Ювентус» лишили двух чемпионств и сослали в Серию В.

Посмотрим, что с ними не так:

1. Возможность не равно преступление. Заведомое знание о назначении доказывает только огромную власть Моджи. От нее очень далеко до сговора. У прокуратуры не было не только доказательств, но даже оснований думать, будто «Юве» как-то воспользовался шансом.

То же касается влияния на распределение арбитров. Понижение предусмотрено только за мошенничество, и нет данных, что Моджи пошел на него.

2. Как ни странно, суд сам понимал зыбкость позиции и ссылался не на доказательства (их нет), а на «элементы доказательств». Их два. Первый – слова туринских менеджеров, что с арбитрами нужно быть особенно осторожными. Второй заключался «в интенсивности и непрозрачности отношений с боссами судейского корпуса, выражающихся в дружеских встречах, частых беседах и необъяснимом использовании телефонов, не поддающихся прослушке, в помощи и предложении подарков».

Само собой, дружба с кем бы то ни было не запрещена, а в использовании неотслеживаемых телефонов нет ничего незаконного – это базовое право на конфиденциальность. В любом случае правосудие не работает на «элементах доказательств».

3. Понижение в классе предусматривала только статья 6.1: «Действия, направленные на фиксацию матча или обеспечение преимущества в таблице». Суд признал, что «Юве» ее не нарушил – и наказал клуб за несуществующее преступление: «совокупное нарушение».

В мотивировочной части сказано: «Необходимо исходить из структуры нарушений. Средства совершения противоправных действий не предопределены, поэтому инструментом преступления нужно рассматривать недопустимую сумму индивидуальных проступков… Хотя формально они не создают незаконной системы из-за отсутствия положения о совокупном нарушении, однако обладают признаками систематичности и организованности».

Фактически Моджи воспользовался нормативной лазейкой. Не его проблема, что ее оставили.

4. Суд назвал отягчающими обстоятельствами «многочисленность проступков и успешное достижение преимущества в таблице». Многочисленными правосудие сочло два нарушения. «Успешным достижением преимущества» – чемпионство.

«Юве» выиграл, следовательно, виновен.

5. В разных разделах мотивировочной части Федеральный суд напирал на недопустимость стремления к «заведомому преимуществу». Это один из фундаментов обвинения, расплывшегося из-за нехватки реальных фактов.

Здесь есть важный нюанс. Прослушку организовал владелец «Интера» Массимо Моратти, а разбирательства курировали его знакомые и акционеры миланцев. Звучит абсурдно, но они даже не слушали записи. Когда этого потребовала защита, суд ответил, что на обработку 100 тысяч разговоров уйдут годы – а работать не очень хотелось. Прослушку изучили по отметкам, выставленным людьми Моратти.

«Мы должны были дольше расследовать дело Моджи, – признался впоследствии федеральный судья Карло Порчедду. – У нас не было достаточных доказательств, чтобы лишить «Юве» скудетто. Но Гвидо Росси собрал друзей, один из которых входил в совет директоров «Интера», и отдал миланцам туринский титул».

Адвокаты Моджи потратили несколько лет на анализ остальных записей. Оказалось, арбитрам названивали все. Это рушит еще один фундамент обвинения: в худшем случае «Юве» не стремился к заведомому преимуществу, а уравнивал шансы.

6. Все предполагаемые нарушения относились к сезону-2004/05. Следующий розыгрыш был чистым. У суда не было оснований для пересмотра.

Именно «Интер», а не «Юве», впоследствии обвинили в договорняках

Лучано не был бы Моджи, если б не использовал 100 тысяч проанализированных записей для нападения. Кассета с 75 избранными отрывками отправилась в прокуратуру. Во всех фигурировал «Интер».

Летом 2011-го прокурор Стефано Палацци обвинил миланцев в спортивном мошенничестве. В отличие от «Ювентуса», «Интер» прямо подозревался в организации договорняков. Доказательства заняли 72 страницы. Президент «Интера» Джачинто Факкетти просил удобных судей, требовал нужные результаты и подгонял дорогие подарки.

Судья Пьеро Сандулли прокомментировал: «Если б мы послушали эти записи в 2006-м, «Интер» был бы наказан». Но продолжения не последовало. Истек срок давности. Федерация предложила миланцам добровольно отказаться от закрытия дела, но те не стали. Папку сдали в архив.

Все это позволило Моджи публично форсить, что «Интер» покупал судей. Джанфеличе Факкетти, сын покойного президента, подал иск о клевете. Восемь лет разбирательств закончились победой бывшего ювентино. Гражданский суд счел его слова «обоснованной критикой».

То есть в результате коррупционного скандала, по ходу которого «Юве» отправили в Серию В, а его скудетто отдали «Интеру», туринцев нельзя публично обвинить в договорняках – это будет клеветой. А миланцев можно. Но одних наказали, а других поощрили.

Аньелли обыграл эту историю в одной из самых первых апелляций. Но Федерация футбола не только не вернула скудетто, но и не забрала его у скомпрометированного «Интера». Совет Федерации заявил, что отзыв находится вне зоны его компетенции.

На рассмотрении зачитали объяснение Гвидо Росси: «Мы не знали о существовании компрометирующих записей, когда передали скудетто миланцам». Во время Кальчополи он занимал кресло чрезвычайного комиссара Федерации. После – вошел в совет директоров «Интера».

Позднее президент Федерации Карло Тавеккьо торговался с Аньелли: «Пусть «Ювентус» отзовет иск о возмещении ущерба, и мы обсудим возвращение двух скудетто. Команда, которая выиграла чемпионства на поле, имеет на них право. Но сейчас меня волнует вопрос компенсации. 443 миллиона евро, которые требуют туринцы, обанкротят Федерацию».

Отзыв 581-миллионного иска – формальность. Спортивное правосудие слишком далеко от реального

Несмотря на все сказанное, затея с иском изначально напоминала торг – полезный инструмент давления на Федерацию, не более. У «Юве» были основания вернуть свое. Шансов не было.

Чтобы понять почему, нужно нырнуть в особенности итальянской правовой системы. Объяснение назрело еще во время громкого дела о приросте капитала, актуализировавшего старые разговоры о произволе и предвзятости спортивного правосудия. Начнем с главного – уникальности.

Спортивная юстиция не относится к итальянской судебной системе. Это автономный орган, созданный для регулировки соревнований в соответствии с Кодексом спортивной справедливости – опять же, внутренним. Его власть ограничена спортом, как и его подотчетность: спортивный суд волен трактовать собственные положения, как ему вздумается, и гражданское правосудие ему не указ. Чтобы стать судьей и расследовать дела вроде Кальчополи, не требуется даже юридическое образование – достаточно любого диплома и опыта работы в спорте.

Вот почему отзыв иска – формальность. «Юве» все равно ничего не светило. Пока спортивные судьи не нарушат закон, настоящие не бьют их по рукам. Поэтому Федеральный суд за пару часов наказал туринцев за прирост капитала, а гражданский судья не нашел ему никаких подтверждений – и разбирательство все еще длится. Что для одних закон, для других лишь свод нишевых правил. Не обязательно заморачиваться.

Арбитры, наказанные за созвоны с «Юве» и другими клубами, давно оправданы (кроме Де Сантиса): им нанесли реальный ущерб, поэтому гражданские суды вмешались и одернули зарвавшихся спортивных коллег. Но туринские апелляции отклоняются из-за «нежелания нарушать автономию спортивной системы». И этого не изменить. Аньелли и так выжал максимум: неаполитанский суд признал, что клуб не несет ответственности за деятельность Моджи. Уголовное дело самого Лучано закрыли после нескольких лет борьбы: пока разбирались с апелляциями, истек срок давности.

К тому же туринцы сами усложнили себе задачу. В 2006-м они подали и отозвали апелляцию в Региональный административный суд (TAR) Лацио. Когда в 2011-м новое руководство вновь оспорило Кальчополи, TAR признал запрос «неприемлемым» из-за отказа от арбитража пятью годами раньше.

Можно было и дальше сражаться ради сражения, но это не в стиле Элканна. Он не мыслит абстракциями, как ровесник-дядя. Ему важно, что он может, а не что должен.

И если двенадцать лет судебных сражений ничего не принесли – значит, пора сворачиваться.

***

Фото: Gettyimages/Michael Steele / Staff, Fabrizio Corradetti-Pool, Giuseppe Cacace / Freier Fotograf; East News/AP Photo/Alberto Pellaschiar, AP Photo/Alberto Ramella, AP Photo/Giuseppe Calzuola, AP Photo/Luca Bruno, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Alessandra Tarantino