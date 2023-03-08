10 комментариев

Клещенок – с хроникой заката.

Ближе всего к четвертьфиналу ЛЧ (тогда – Кубка чемпионов) «Наполи» был в сезоне-1990/91. В старом кубковом формате неаполитанцам достаточно было раскрошить «Уйпешт» и «Спартак», чтобы отобраться в восьмерку лучших, но с последним пунктом они не справились. Москвичи дважды спасли нули, дотянули до послематчевых пенальти и выставили соперника из турнира.

После игры в «Лужниках» начался закат первого выдающегося «Наполи». В следующий раз сыграть в ЛЧ доведется 21 год спустя.

Изворотливый богач Ферлаино заманил в «Наполи» Марадону, но поссорился с мафией

«Наполи» не сразу стал заметной командой. Первые 60 лет истории принесли всего два официальных трофея и несколько вылетов в низшие лиги, определив парадоксальную для разобщенной страны ситуацию: местная тифозерия часто поддерживала богатый «Ювентус» – заражалась успехом во время поездок на заработки в Турин.

Но были и те, кто видел потенциал региона.

В середине 60-х местные бизнесмены Роберто Фиоре и Акилле Лауро заманили Омара Сивори и подняли клуб на 2-е место в Серии А. Но главным оказался другой трансфер. Фиоре привел в «Наполи» изворотливого мажора Коррадо Ферлаино. Через несколько лет он сосредоточил всю власть.

Ферлаино родился в богатой семье, закончил университет к 30 годам и своим высшим достижением называл превышение скорости на трассе Неаполь – Рим (за час пролетел 227 километров), а потом вдруг разом взялся за дело. Сначала Коррадо купил бесполезный участок земли, продавил разрешение на строительство 60 высоток и так стал богатейшим легальным бизнесменом в Кампании. А потом пришел в главный клуб региона.

Президент «Наполи» искал новые инвестиции и дал Ферлаино небольшую долю. Коррадо начал новый проект с того, что воспользовался конфликтом между Лауро и Фиоре и выдавил человека, пригласившего его в клуб. На прощание Роберто сказал: «Он обычный предатель и лжец». Лауро не согласился, но через несколько лет сам оказался в тени – Коррадо отодвинул его от управления.

«Когда я веду дела с Ферлаино, всегда встаю спиной к стене. Сложно предвидеть, когда он ударит в спину», – говорил президент «Милана» Джузеппе Фарина.

После всего этого Ферлаино пообещал, что сделает «Наполи» чемпионом Италии – и 18 лет спустя сдержал слово. Но такой длинный путь с настолько скверным характером невозможен без ссор. А на неаполитанском диалекте слово «претензия» звучит как выстрел.

Карусель завертелась в 1983-м. Неизвестный сообщил о бомбе в командном отеле – и ее действительно нашли, только бумажную: игроки зря выбегали на улицу в одном белье. Через несколько дней над городом пролетел самолет с призывом к уходу президента. Когда и это не помогло, протестующие заговорили громче: взорвали две бомбы – у клубного офиса и возле дома Ферлаино.

Коррадо понял, что дело не в обычных фанатах. Подозревали, что недовольство выразил Джузеппе Миссо – кровавый король Форчеллы. В 1979-м Миссо открыл небольшой магазин на районе, а когда местный клан потребовал процент, отказал и с парой друзей похитил семью босса. Так началась громкая карьера. К 83-му он заслужил репутацию человека, который доносит мысль с помощью бомб.

Исполнителем считали кассира клана Альфонсо Галеоту. Десять лет спустя Миссо обвинили в подрыве поезда Неаполь – Милан. Босс выиграл суд. Его семья и приближенные отпраздновали победу и отправились домой, но по дороге угодили в засаду. Конкуренты из Секондильяно заблокировали и расстреляли колонну. Галеота погиб. Жене Миссо в знак неуважения выпустили пулю в рот.

Еще через десять лет арестованный Миссо признался: «Я всегда болел за «Наполи». Мне казалось, Ферлаино ведет клуб к гибели. Поэтому мы с Галеотой пошли на такой жесткий протест. Мы заложили те бомбы. Он должен был уйти».

Неаполитанец работает, пока у него есть правильные друзья. У «Наполи» начались проблемы. В 1988-м клуб с Марадоной шел ко второму скудетто подряд, но необъяснимо слил преимущество в самой концовке. Поговаривали, что дело в каморре: неаполитанская тифозерия слишком много поставила у подпольных букмекеров.

В 83-м Ферлаино ушел. Вскоре, впрочем, вернулся и застал лучшую пятилетку в клубной истории. Но бизнес рушился, и денег у него становилось все меньше.

«Наполи» добила операция «Чистые руки» – крушение Первой Республики в 1990-х. Клуб обеднел и скатился

17 марта 1991-го Диего Марадона попался на любви к кокаину и вскоре схватил 15-месячный бан. В тот же день директор «Наполи» Лучано Моджи подал в отставку.

С ними рухнул фундамент великолепной команды. Но надежда на возрождения была, пока у Ферлаино не опустел кошелек и не закончились номера телефонов в записной книжке. Поэтому закат «Наполи» – это не рассказ о Марадоне и даже не совсем рассказ о мафии. Это политическая история.

В феврале 1992 года принципиальный прокурор Антонио Ди Пьетро арестовал одного из лидеров Социалистической партии Марио Кьезу. Однопартийцы дистанцировались от него. Обидевшийся Кьеза разговорился и сдал остальных.

Так началась операция «Чистые руки» – один из величайших судебных процессов новейшего времени. Прокуроры по цепочке раскручивали одного взяточника за другим, и вскоре выяснилось, что Италии как государства не существует. Ею правили Каморра, Коза Ностра и крупный северный бизнес. Больше половины парламента брали откаты. Больше 100 депутатов числились в мафии.

Так пала Первая Республика. Старые партии насквозь прогнили за полвека у власти: разница между ними давно размылись, и все – социалисты, христиане и либералы, – просто пилили деньги, прикрываясь популистскими ценностями. Больше 5 тысяч политиков и чиновников попали в тюрьму. Некоторые застрелились. Италия переписала законы, реформировала избирательную систему и начала сначала – уже во Второй Республике.

А мы вернемся к Ферлаино.

Его успех строился на тесной связи с владельцами Banco Di Napoli, лидерами правящей фракции и в первую очередь могущественной Христианско-Демократической партией. Альянс, на котором держалась его власть, рухнул. Коррадо пережил несколько дефолтов и в 1993-м передал пост президента Эленио Галло – впрочем, сохранив контрольный пакет.

Как строить команду в новых условиях, Коррадо не знал. «Наполи» сначала сильно потратился, потом вдруг ужался и объявил об омоложении, а к середине 90-х окончательно выпал из пула претендентов на еврокубки. В сезоне-1994/95 Ферлаино в последний раз сыграл в Европе – но вылетел от «Айнтрахта».

К тому моменту долги практически задавили неаполитанцев. Галло устроил переворот и едва не сбросил Ферлаино, подговорив совет директоров передать его мажоритарную долю. Суд принял сторону Коррадо. Тогда Галло привлек инвесторов, но все отказывались в последний момент – не хотели ставить свою фамилию рядом с замазавшимся владельцем.

В следующие два года Ферлаино распродал большинство стоящих игроков (среди них – Дзолу, Феррару и Каннаваро), чтобы расплатиться с собственными долгами. В 1998-м «Наполи» вылетел в Серию В. Даже Шалимов не помог с возвращением.

Неаполитанцы вернулись только спустя два года, снова вылетели и уже с концами. На загородной вилле Ферлаино взорвалась бомба. Он этого не увидел – отбывал срок за взятку.

В 2000-м Ферлаино продал половину акций, а через два года окончательно вышел из клуба. По старой неаполитанской традиции он объявил в крахе магнатов богатого Севера:

«Я всегда чувствовал себя бизнесменом, которого одолжил футбол. Я отдавал «Наполи» больше 24 часов в сутки. Клуб был для меня больше чем работой. Сегодня многие осознали диктатуру двух-трех больших клубов с Севера, но когда я пришел 40 лет назад, было так же. Эти клубы владеют деньгами и ресурсами, которых нет у других. Я пытался вырвать у них скудетто столько раз, сколько мог. Покупка Марадоны стала решающей. Они бы и его украли, если б не я. Если б не мои связи, Диего у нас не было.

Я не принадлежал себе даже на выходных. Я проводил их на курортах, которые любят политики. Летом, зимой, в Швейцарии или Кении – неважно. Я дружил со всеми. Тесные и постоянные связи во власти были необходимы. Это был единственный способ существования».

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Задыхавшийся «Наполи» нашел нового владельца, потом еще одного, но никто не осилил накопившиеся долги и ужасающую кредитную историю. Банки отказывали в рефинансировании. В июне 2004-го клуб объявил о банкротстве.

Так закончилась история S.S.C. Napoli. В августе Аурелио Де Лаурентис зарегистрировал в Серии С1 новый клуб – Napoli Soccer. На первую тренировку он привез четырех игроков и один спущенный мяч. Но то уже был не упадок – начало подъема.

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Фото: Gettyimages.ru/Bongarts, Gabriele Maltinti / Stringer; sscnapoli.it; en.wikipedia.org