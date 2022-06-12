Златан выбыл на полгода, но «Милан» не ослабнет. Снижение значимости Ибры принесло чемпионство

Андрей Клещенок – о закате великого шведа.

22 мая «Милан» вернул чемпионский титул, а три дня спустя объявил о потере единственной суперзвезды: 40-летний Златан перенес операцию и выбыл до января.

Пиоли остался с одним профильным центрфорвардом – 35-летним Жиру. Скорее всего, временно. Но даже если запланированная закупка сорвется, «Милан» не ослабнет.

Не секрет, что присутствие Златана уже не так важно для клуба, как в предыдущие сезоны. Швед хоть и был доступен чаще, чем год назад (23 матча в этом сезоне после 19 в прошлом), но выходил обычно с замены и не наиграл и трети от возможного количества минут. Статистика подтверждает, что Пиоли сознательно отказался от лидера: нападающий начал в запасе 52% сыгранных матчей.

При всех несомненных плюсах (а во многом и из-за них тоже) постаревший и погрузневший Ибра стал серьезным игровым якорем. Он неспособен на интенсивное движение, не готов к активному прессингу и скоростному футболу, но остается ценной тактической опцией: даже в 40 лет пугает Лукаку физической силой и претендует на статус самой мощной (и одновременно техничной) девятки планеты. Грузить на него со своей половины – то же, что положить мяч в банковскую ячейку.

Эти уникальные характеристики стали для Пиоли зоной комфорта. Позиционное владение Стефано всегда было предельно поверхностным и замыкалось в один паттерн: перестроение в три защитника, заброс на столба и закрепление в зоне. Ибра максимизировал отдачу от примитивного стиля. Пока он был в форме, усложнять игру не имело смысла. Но когда великан выбыл на все лето и половину осени, тренеру пришлось адаптироваться.

Ярче всего изменения проявились на старте сезона. «Милан» расправился с «Аталантой» и «Лацио», заставил «Ювентус» испуганно отбиваться при своих зрителях и размазал «Атлетико» в равных составах. Настолько доминирующего футбола Пиоли никогда не показывал. Его система удивительно качественно заработала с динамичной девяткой на острие. Ребич повлиял на улучшение обеих фаз: 1. качественно прессинговал; 2. постоянно угрожал забегами за спины и вынуждал защитников опускаться ниже, увеличивая пространство между линиями – и «Милан» вместо свечей со своей половины аккуратно выходил через короткий пас на Браима.

Само собой, со Златаном и даже Жиру такие бонусы были бы недоступны. Характерно, что именно с их возвращением Пиоли впервые в сезоне столкнулся с проблемами. В октябре клуб с трудом спасся в трех подряд матчах с середняками, а в ноябре набрал 1 очко из 9. Тогда же команда провалила сдвоенную рубку с «Порту». «Милан» проиграл 4 из 7 матчей Серии А, в которых Златан провел все 90 минут – и эти поражения стали единственными в сезоне. Неудивительно, что после Нового года он появлялся в старте все реже.

Окончательный отказ от Ибры как центра притяжения усилил команду во всех фазах. «Милан» заиграл сложнее, надежнее и агрессивнее. Во владении появилось несколько свежих приемов:

1. Новые варианты перехода в атаку. К пасам на центрфорварда и выходам через Тео добавились попытки поступательного перехода по этажам (обычно с Ребичем в центре атаки) и длинные передачи за спины под забеги Леау. Количество забросов снизилось почти вдвое: с 10,9 на Златана до 5,9 с Жиру;

2. Постоянные позиционные перестановки. Пиоли так же неглубоко структурировал работу с мячом, но усложнил владение через активное взаимодвижение. Тео и Калабрия часто оказывались в центре поля, последняя линия иногда сокращалась до двух человек, тройка полузащитников беспрерывно менялась позициями и адаптировала форму под конкретный момент – то выстраивалась в два опорника с одной десяткой, то в одного страхующего с двумя игроками под нападающими. Статичный ориентир и игра через забросы исключали такое движение.

Углубленный тактический контекст по-новому раскрыл систему Пиоли. Динамичное и непредсказуемое движение затруднило ответный прессинг (в первую очередь персональный) и увеличило пространство между игроками в атакующей трети – прежняя фиксация на длинных забросах вынуждала вингеров и десятку пастись рядом с форвардом, чтобы собирать подборы. Даже Леау взорвался во многом благодаря смене девятки. На раскрытых пространствах чаще генерируются ситуации 1-в-1 – оптимальная среда обитания португальца.

Еще заметнее улучшилась стадия без мяча. С тех пор как Златан осел на скамейке, «Милан» пропустил всего 6 голов в 16 матчах. Всего за сезон команда забила в 6 раз больше голов благодаря высоким возвратам, чем год назад, на треть увеличила количество отборов в атакующей трети и значительно прибавила в интенсивности прессинга. Высокое давление стало гибче и агрессивнее: миланцы выросли не только в количестве, но и в качестве – жонглируют зонным и персональным прессингом в зависимости от соперника.

Отчасти на такой рост повлияла неожиданная вспышка Калулу, позволившая Пиоли перейти на игру в два скоростных центрбека и предельно поднять линию обороны, но в первую очередь – именно отказ от Златана. Каноничные прессинг-машины обычно нуждаются в игроке, служащим ориентиром для структуры после потери мяча. Как правило, роль исполняет центрфорвард. Ибрагимович с его привычкой уходить в глубину плохо подходил для такой игры – слишком часто блуждал в неожиданных зонах, мешая команде сориентироваться. Жиру и Ребич при всей динамичности придерживаются типичной области действий и лучше вписываются в систему.

Кроме того, разницу сделали и индивидуальные качества. Златану скоро 41, а он и в лучшие годы воевал с Гвардиолой из-за неспособности поддерживать прессинг. Жиру и тем более Ребич намного активнее. Даже 35-летний француз прессингует в два раза чаще шведа. Ребич и вовсе один из самых активных атакующих игроков Серии А в стадии без мяча.

Все это предельно важно для команды, управляющей игрой через быстрый возврат и создание пространства; отвод ветерана позволил Пиоли улучшить оба ключевых компонента своей системы. Фактически именно уменьшение значимости Златана подняло клуб до чемпионской планки. И очередного камбэка не будет. Ибра по-прежнему предельно эффективен и тратит на гол меньше всех в «Милане» (126 минут), но даже без его голов команда становится намного сильнее.

Скорее всего, мы больше не увидим Ибру в естественной роли примы. Но это не значит, что он больше не нужен: в следующем сезоне его фирменные пинки на тренировках наверняка ускорят прогресс еще одного из миланских талантов. Вопрос только, кого именно.

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Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani / Stringer; globallookpress.com/Spada/Keystone Press Agency