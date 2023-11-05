Бога квадов побили его же оружием. Соперники усложняются, а он разочаровался в риске

Сюрприз Гран-при Франции: Илья Малинин увозит с этапа лишь серебро. Бог квадов, как называет он себя в соцсетях, уступил французу Адаму Сяо Хим Фа – действующему чемпиону Европы.

Илью не спасли даже сложнейшие четверные лутцы в произвольной программе.

Адам, главным преимуществом которого еще год назад считались компоненты, а не техника, победил американца его же приемом – сделал ставку на трудность.

Сяо Хим Фа выдал прокат жизни и обновил личный рекорд. Малинин оступился и проиграл произвольную

Малинина и Сяо Хим Фа после короткой программы разделяли 0,51 балла; на произвольную француз вышел предпоследним и выдал лучший прокат в карьере. Такой получились и оценка – 205,71 – на 25 баллов (!) выше предыдущего личного рекорда.

Адам впервые приземлил четыре четверных в одной программе – сольные лутц, сальхов и тулуп, плюс тулуп в каскаде с двойным. В дополнение к ним заявил секвенцию из тройного и двойного акселя и каскад с 3+3 лутц-ойлер-сальхов.

Все выполнил почти безупречно: высоко, на скорости, с уверенными приземлениями. Судьи оценили элементы минимум на +2 по шкале GOE. От вращений и дорожки француз тоже взял максимум – только четвертые уровни сложности.

Прокат получился настолько впечатляющим, что зал аплодировал стоя. А Сяо Хим Фа на кураже от выступления сделал сальто назад, уходя со льда.

Сразу после вышел Илья Малинин. Ему прокат дался тяжелее, на двух заключительных каскадах пришлось побороться за приземления. После одного из них – четверной лутц+ойлер+тройной сальхов – Илья допустил степ-аут, но с остальными элементами справился увереннее. А кроме того, не потерял ни одного уровня на вращениях и дорожке (хотя на глаз это спорно).

В итоге и Адам, и Илья пробили планку в 300 баллов – в этом олимпийском цикле это лишь второй раз на мужских соревнованиях (после Шомы Уно, которому это удавалось дважды).

Малинин и Сяо Хим Фа боролись на равных. Разрыв в протоколе составил 2,1, хотя еще прошлом сезоне их разделяла пропасть – в среднем около 30 баллов.

Расстановка сил постепенно меняется. Почему?

Илья проигрывает соперникам в компонентах и надбавках. Эксперименты со стоимостью программ не помогают

В противостоянии Ильи и Адама в Анже ключевую роль сыграли чистота и уверенность исполнения. Контент они показали похожий, разница в стоимости получилась 8,57 в пользу Малинина, но больше трети от нее Сяо Хим Фа отыграл компонентами.

Остальное француз компенсировал благодаря высоким GOE. Тяжелые приземления на каскадах стоили Илье нескольких плюсов. И в целом надбавки он получил ниже, чем соперник, – суммарно на 6 баллов. Любопытно, что американский арбитр очень старался это исправить и в произвольной поставил конкуренту на 11 баллов ниже средней оценки. Впрочем, их все равно отбросили как наименьшие.

По пролетности и умению попадать в музыкальные акценты Илья тоже уступил Адаму.

Все эти небольшие разрывы в совокупности отодвинули Малинина на вторую строку. Но главное, что помешало ему, – ошибка в короткой программе, которую он как раз выиграл.

Отрыв Ильи после первого дня был минимальным – 0,51 балла. Разница могла быть больше, если бы не нелепое падение. Уверенно исполнив четверной тулуп, каскад из квад-лутца + тройного тулупа и триксель, Малинин споткнулся во время дорожки шагов.

Элемент все равно оценили на четвертый уровень, но оценка за исполнение получилась -1,17. Итого потеря около трех баллов с учетом штрафа.

«Думаю, я немного увлекся на дорожке – это и привело к падению. Что ж, это мне урок – надо держать концентрацию до конца проката», – объяснил он.

Падение на дорожке стоило золотой медали. Об этом напомнил в КиКе отец и тренер Роман Скорняков. Хотя на самом деле потеря в короткой – всего лишь деталь на фоне постепенных изменений в мужском катании.

Малинин засомневался в четверном акселе. Он понимает, что ISU не нужны уникальные элементы

В Анже Малинин показал не максимально сложный для него контент:

● не зашел на коронный квад-аксель, который не делает больше никто;

● а третьим элементом поставил в программу лишь тройной риттбергер, который позже, вероятно, трансформируется в четверной.

Рисковать было опасно: за день до вылета во Францию Илья поменял лезвия, потому что одно из них лопнуло. Сразу после заточки держать ребра на них трудно. К тому же форма на этой стадии сезона еще не оптимальная.

Но, похоже, теперь Илья иначе смотрит на запредельную сложность элементов.

«Буду ли прыгать в произвольной четверной аксель? Нет, не вижу в этом смысла. Лучше уверенно прыгнуть тройной аксель – и получить за него хорошие оценки, чем рисковать с четверным. Стоимость прыжка настолько невыгодная, что идти на него смысла нет. Быть может, вставлю его в программу чуть позже», – рассказал он после короткой.

Малинин впервые проговорил это публично (хотя за него уже высказывался агент Ари Закарян). Еще год назад Илья заявлял фирменный квад на все турниры, даже когда едва восстановился от травмы. И именно этот ультра-си получался у него наиболее стабильно.

Показательно, что тот же Сяо Хим Фа поддерживает Малинина в рассуждениях о квад-акселе: «Согласен, что четверной аксель недооценен, ведь это очень рискованный прыжок. Поэтому и нет смысла пробовать его на соревнованиях. Смысл того, чем мы занимаемся, – двигать наш вид спорта вперед, иначе зачем это все?»

В середине октября, еще до старта Гран-при мама (она же тренер) Татьяна Малинина рассказала, что сын уже пробует пятерные.

«Программа должна быть сбалансированной, фигурное катание это не только прыжки. Но это все-таки спорт. Нужно стремиться к тому, чтобы в фигурном катании развивать и артистизм, и сложные элементы. На мой взгляд, если это спорт, то здесь важно не только красиво кататься, но и владеть уникальными элементами», – объясняла Малинина. Но признавала, что выставлять пятерные на соревнования бессмысленно, потому что их стоимость до сих пор не прописана.

Ту же идею об уникальности техники Ильи отстаивал его тренер Рафаэль Арутюнян. И еще добавлял: физика очень зависит от головы, способности Малинина работают в миксе с очень высоким уровнем мотивации. Однако теперь мотивация, видимо, снизилась.

«Когда ISU понизил стоимость этого прыжка, он дал всем понять, что ему не нужны уникальные элементы и он не хочет, чтоб фигуристы рисковали. Да, безусловно, четверной аксель – это стресс для организма, но спортсмены – взрослые люди и подходят к этому осознанно, тренируя свое тело. Знаю, что многие фигуристы расстроились этому решению – потому что именно высокая стоимость прыжка мотивирует тебя пробовать что-то новое», – посетовал Илья по завершении Гран-при.

Летом разочарование после бронзовых медалей в финале Гран-при и на чемпионате мира вылилось в неаккуратное высказывание о смене ориентации ради высоких компонентов.

В сезоне-2023/24 Малинин пробует новую стратегию: собрать контент с меньшим количеством ультра-си, сосредоточиться на чистоте и второй оценке.

С облегченной заявкой действительно получается больше баллов. Оба раза за три сотни он получал без бронебойного набора с шестью четверными. Для сравнения предыдущий личный рекорд по сумме у него был на 22 балла ниже нынешнего. Подвижки в компонентах тоже случились, когда снизилась трудность.

Но теперь в гонку за сложностью включается все больше конкурентов. И, возможно, тактику снова придется пересмотреть.

Фото: East News/Sebastien SALOM-GOMIS / AFP; кадры трансляции Okko Sport