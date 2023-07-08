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Как катались в детстве Трусова, Щербакова и другие звезды сборной России

Анна Щербакова Анна Щербакова
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
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Александр Самарин Александр Самарин
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Камила Валиева Камила Валиева
Евгений Семененко Евгений Семененко
Михаил Коляда Михаил Коляда
Фигурное катание Фигурное катание

За некоторыми фигуристами болельщики следят уже на юниорских соревнованиях. У кого-то из них в 14 или даже в 13 лет появляются фан-клубы, как было у Анны Щербаковой или Камилы Валиевой.

А как выглядели девушки в самом начале карьеры? Мы собрали видео с выступлениями звезд сборной в те времена, когда они еще не были чемпионами и рекордсменами.

Александра Трусова: аксель 1,5 оборота и покачивания головой под «Валенки»

Здесь ей 7 лет. Она живет в Рязани и катается под руководством Ольги Шевцовой. До переезда в Москву и перехода к Александру Волкову в «Хрустальный» два года.

Саша выступает под «Валенки», делает аксель в 1,5 оборота и задорно покачивает головой во время исполнения спирали.

«В четыре года родители подарили мне ролики. Я быстро научилась и не снимала их вообще – даже во время еды. Готова была в них спать. После этого мы решили, что с сентября надо пойти на каток. Но там все было по-другому. Первое время я без папы на лед не выходила. Потом мама с бабушкой целый год «охраняли» меня у бортика», – рассказывала она.

По словам Шевцовой, Трусова каталась у нее не больше часа в день, потому что лед они делили с хоккеистами. Через год после переезда, в 10 лет, Саша выучила все тройные прыжки, а уже в 12 – первый четверной.

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Камила Валиева: с первой тренировки помнит только падения, с первого старта – что замерзла

Валиева пришла в фигурное катание в 3,5 года, начинала в Казани в группе Ксении Ивановой. Такой была будущая чемпионка в первый год занятий.

«Первая тренировка на катке стала настоящим испытанием: я постоянно падала, вставала, снова падала – а к вечеру у меня поднялась температура. Даже со своих дебютных соревнований я помню только то, что очень сильно замерзла, пока ждала награждения.

Зато в память врезалась поездка в Москву с моей первой настоящей программой под «Валенки». За победу мне вручили огромный кубок – в половину моего роста – и, кажется, тогда я поняла, что мне нравится соревноваться», – описывала Камила.

В 2012 году семья Валиевой переехала в Москву. Спортсменка перешла в СШОР «Москвич» и за следующие 4 сезона 4 раза меняла тренеров, пока летом 2018-го не попала к Этери Тутберидзе.

Елизавета Туктамышева: нравится кататься, прыгать особенно, «ну и все такое»

До 15 лет Туктамышева тренировалась в Глазове под руководством Светланы Веретенниковой. Такой она была, когда выступала по второму юношескому разряду в 9 лет.

«Глазов – город маленький, крытый каток один, расписание плотное. Там и хоккеисты, и фигуристы занимаются, и массовое катание организуется. Малышам выделяли раннюю смену – начало в семь утра. Чтобы успеть собраться на тренировку, приходилось вставать в шесть. Когда родители на первых порах будили меня, я мало что понимала спросонья. Втянулась примерно через полгода», – так описывала первые годы занятий Лиза.

Когда ей исполнилось 10, она начала ездить к Алексею Мишину в Санкт-Петербург каждые две недели. И уже в 12 заняла второе место на взрослом чемпионате России, уступив лишь 0,78 балла Аделине Сотниковой.

Мишин тогда говорил про нее: «В моей группе тренируется девочка, которая открывает путь к новым вершинам, раздвигая рамки фигурного катания и открывая новые горизонты. Она пробивает новую дорогу для женского катания в России».

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Анна Щербакова: ребенком подглядывала, как на том же катке тренируется Липницкая

«Я, наверное, лет до семи каталась только в удовольствие, не думая вообще ни о чем. Соревнования? Ну ладно, съезжу. Но мне действительно это все очень нравилось – веселые программы, какие-то образы показывать», – рассказывала Анна.

В 7 она выступала под «Розовую пантеру» и пока еще делала каскады из двойного и одинарного тулупа.

Через два года Щербакова перешла в группу Тутберидзе. В тот момент в «Хрустальном» первые медали на крупных международных стартах брала Юлия Липницкая.

«Когда у нас тренировки были после них [взрослых], выходили из раздевалок, подглядывали, как они тренируются. Мне тогда казалось, что это какой-то недосягаемый уровень», – вспоминала фигуристка. В новой команде первое время ей было тяжело – долго не получались тройные прыжки. А потом она овладела несколькими из них сразу и 4 года спустя приземлила первый четверной.

Марк Кондратюк: с ангельским взглядом, выполняющий все четко и всегда

Марк Кондратюк тренировался у Людмилы Сапроновой до 10 лет, а после перешел в ЦСКА с Светлане Соколовской.

Хореограф группы Никита Михайлов вспоминал: «Такой маленький, с таким абсолютно ангельским взглядом, выполняющий все четко и всегда – то есть такой винтик, если так можно выразиться».

К 12 годам он выучил все тройные прыжки, чуть позже принялся за изучение квадов, но прервал выступления на год из-за болезни Осгуда-Шляттера. Это патология, при которой повреждается сухожилие, соединяющее коленную чашечку с большеберцовой костью, – на этом месте образуется плотная болезненная шишка.

Марк не форсировал восстановление, вернул все прыжки и к 2022 году стал лидером сборной.

Евгений Семененко: выбрал фигурку по остаточному принципу

Его в 2008-м в секцию фигурного катания сначала не взяли.

«Меня не приняли, причем довольно жестко: сказали, что из меня спортсмена вообще не получится. Потом мама меня все-таки отвела на каток. То есть фигурное катание выбрали скорее по остаточному принципу – чем-то же нужно было заняться. Но мне очень понравилось, поэтому я продолжил заниматься и остаюсь в фигурном катании до сих пор».

Здесь Семененко 11 лет. В следующем сезоне он впервые отправится на Первенство страны среди юниоров, где займет 16-е место.

Маленького Женю первые три года тренировали Светлана Французова и Олег Татауров, а в 9 лет он перешел к Алексею и Татьяне Мишиным. Там он освоил триксель и три четверных, стал чемпионом России и вошел в топ-10 одиночников на Олимпийских играх.

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Михаил Коляда: от хулигана до строгого и сдержанного образа на льду

Михаил Коляда, который сейчас на льду всегда выглядит строго и сдержанно, рассказывал, что в детстве порой был хулиганом.

«Всякое было. И петарды взрывали, и с уроков сбегали, и в школе стекло разбивал. Совершенно случайно, кстати. Это не как в том видео, в котором парень крутил рюкзак и говорил: «Давай, отпускай, главное – в стекло не попади». Нет, это не я. Я был, скорее, тем, кто снимал. Так получилось, что я прижал парня дверью, а он уже разбил стекло. Теоретически я ничего не разбивал».

На видео ему 14. Он тренировался под руководством Валентины Чеботаревой, с которой 9 лет спустя получит бронзу чемпионата мира и серебро Олимпиады.

Александр Самарин: говорили, что он никогда не запрыгает квады, а он установил рекорд

В 12 лет он катался в образе самурая и ловко делал каскады из двух тройных прыжков. У бортика его тогда ждала Инна Гончаренко. Через два года он вошел в мировой топ-10 среди юниоров, а через семь лет – среди взрослых.

С 16 фигурист работает со Светланой Соколовской. 

«Молчаливый, со своими проблемами – он как раз в тот момент пошел в рост. При всех этих непростых составляющих был один важный момент – когда Саша выходил на лед, он больше не видел никого, кроме меня. Неважно, что происходило на льду, кто приходил, что говорил, он видел только мои глаза и слышал только мой голос. У него на льду лишь один авторитет – его тренер. Вне зависимости от имени и регалий. Ты говоришь, что делать, – он работает. 

Меня это купило даже несмотря на то, что с разных сторон мне говорили – он четверные прыжки не запрыгает никогда. А его компоненты вообще не обсуждаются. Все, перспективы никакой».

Но Самарин запрыгал, да еще и самый сложный после акселя четверной – лутц. С ним он взял серебро чемпионата Европы и установил мировой рекорд по самой высокой надбавке за каскад (5,42).

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В тексте использованы материалы из интервью «Советскому спорту», «Спорт-Экспресс», ТАСС, Sport24 и Sports.ru.

1 комментарий

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Валерий Петров
Такие все забавные.
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