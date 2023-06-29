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Акатьева – минимум 4-я ученица Тутберидзе со стрессовым переломом. Из-за чего возникает эта травма?

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Софья Акатьева Софья Акатьева
Евгения Медведева Евгения Медведева
Элизабет Турсынбаева Элизабет Турсынбаева
Александра Трусова Александра Трусова
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Фигурное катание Фигурное катание

Межсезонье в «Хрустальном» не проходит идеально – по информации РИА Новости, у чемпионки России Софьи Акатьевой обнаружили стрессовый перелом стопы.

ТАСС в то же время уточнил, что пока есть лишь «опасность перелома», поэтому Софья взяла паузу на 10 дней.

Акатьева не единственная ученица Этери Тутберидзе, столкнувшаяся с этой травмой, – от нее страдали Александра Трусова, Евгения Медведева и Элизабет Турсынбаева. И это только те случаи, о которых рассказывали (в случае с Трусовой инсайд выдал «Чемпионат»).

«Усталостные» переломы, как их еще называют, – одно из самых распространенных повреждений в фигурном катании. Из-за чего оно возникает, как с ним бороться и можно ли уберечь от него спортсмена?

Заметить эту травму трудно. Она развивается месяцами даже без интенсивных нагрузок

Стрессовые переломы появляются из-за множества микроповреждений.

Для этого не нужны сильный удар и/или сверхнагрузка при сложном приземлении. Каждый прыжок, толчок зубцом об лед и даже бег на тренировке – это микроскопическая травма, которая, случившись единожды, не несет серьезной угрозы. Организм исправляет все неполадки благодаря правильному восстановлению.

Но если нагрузки повторяются, а пауз между тренировками не хватает для отдыха, неисправности накапливаются, костная ткань изменяется. Это происходит быстрее, если спортсмен плохо питается – работает при серьезном дефиците калорий или ест вдоволь, но не получает в нужном объеме питательные вещества.

Ситуацию усугубляет и усталость мышц, из-за которой снижается их способность гасить энергию ударов и возрастает вероятность повреждения. Дети рискуют особенно, ведь у них кости не такие плотные, как у взрослых. Прочность ниже нормы также иногда встречается у подростков из-за недостаточного питания, гормональных изменений и других причин.

В некоторых случаях проблемы возникают из-за экипировки. Чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева травмировалась из-за дефекта подошвы в коньках – одна из косточек из-за этого перегружалась и в итоге сломалась. Тренер Софья Федченко рассказывала, что причину нашли, когда диагноз уже поставили.

В отличие от переломов из-за резких ударов, усталостные повреждения начинаются с микротрещин, поэтому на них не сразу обращают внимание. Даже на рентгеновском снимке их видно не всегда, поэтому врачи дополнительно просят сделать компьютерную томографию. В покое боль практически не ощущается, но проявляется при нагрузке или постукивании, со временем этот участок отекает.

От тяжести повреждения зависит продолжительность восстановления – от четырех недель до полугода. Во время лечения место надлома фиксируют гипсом, специальным ботинком или бандажом, в редких случаях нужна операция и всегда – полный покой. При правильной реабилитации спортсмены возвращаются на прежний уровень.

Отдых между тренировками – главный способ предотвратить усталостные переломы. Еще, как ни странно, помогают нагрузки. Если их интенсивность наращивать постепенно и следить за состоянием организма, то кости только крепнут. А упражнения для развития мышц снижают риск травм.

Трусова и Медведева пережили стрессовые переломы в разгар борьбы за Олимпиаду. Турсынбаевой пришлось закончить

Помимо Акатьевой с усталостными повреждениями в группе Тутберидзе сталкивались еще несколько фигуристок. Причем некоторые из них восстанавливались быстро почти без потери формы.

В олимпийском сезоне-2021/2022 проблемы со стопой возникли у Александры Трусовой. С переломом она победила на Skate America, безошибочно исполнив в прокате четверной лутц (упрощенный контент по ее меркам), после двухнедельного перерыва вернулась на лед, а через два месяца – на старты. Позднее Трусова восстановила все прыжки и на Играх в Пекине сделала пять квадов в произвольной программе. 

Правда, Татьяна Тарасова после Гран-при усомнилась в том, что проблема вообще была: «Это все вранье, это все ваши идиотские домыслы. С переломом нельзя прыгать четверной лутц. Понимаете? Он не получится».

На раскатке действительно не получалось. Трусова в микст-зоне призналась, что состояние у нее не оптимальное, поэтому они с тренерами значительно снизили количество ультра-си в программах.

Боялись, что Трусова снимется с Гран-при США? А она выиграла короткую с личным рекордом и даже без тройного акселя

Незадолго до Олимпиады-2018 усталостный перелом случился у Евгении Медведевой. Перед Rostelecom Cup она почувствовала боль в правой стопе, позже там нашли трещину. Медведева улетела на лечение в Германию, но от следующего соревнования не отказалась. Через три недели она каталась в Японии и уже после Гран-при прервала тренировки.

«За такой короткий срок травму до конца не удалось залечить. В Осаке после короткой почувствовала ухудшение. Произвольную катала уже на сильных обезболивающих. Как только вернулись из Японии, мне наложили гипс», – рассказывала она.

Несмотря на повреждение, Медведева не облегчила контент и не потеряла стабильность. На следующих стартах она каталась с тем же набором, с которым годом ранее выиграла чемпионаты мира и Европы.

А вот Элизабет Турсынбаева из-за проблем со здоровьем завершила карьеру.

«Началось все с незначительных болей, а нарастали они с быстрой скоростью, в течение недели. Как я только не лечила ее [спину], перепробовала все на свете. Когда уже ничего не помогало, обратилась к немецкому врачу. Он поставил диагноз – стрессовый перелом, и сказал, что мне нужен год перерыва для полного восстановления».

До отъезда в Германию, уже мучаясь от боли, Турсынбаева взяла серебро на Shanghai Trophy-2019, затем после двухлетнего перерыва заявилась на российский этап Гран-при, но снялась.

Помимо перелома Элизабет диагностировали синдром Бертолотти. Это редкая аномалия, при которой поясничный позвонок полностью или частично срастается с крестцом. В некоторых случаях в поясничном отделе формируется лишний позвонок.

Фигуристка долго и тяжело восстанавливалась, медленно подводила себя к прыжкам, но окончательно так и не пришла в форму. А в 2021-м объявила, что уходит из спорта.

В остальном, если усталостные травмы не накладываются на другие повреждения, вернуться на прежний уровень реально. Важно заметить проблему вовремя и начать лечение.

Фигуристка из группы Тутберидзе прыгала четверные еще до Трусовой и Щербаковой, а потом пропала и завершила карьеру

В тексте использованы фрагменты из интервью РИА Новости, «Матч ТВ», Steppe, «Чемпионату» и Федерации фигурного катания на коньках России.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Даничев

4 комментария

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Ритт
При правильной реабилитации спортсмены возвращаются на прежний уровень. Всё у Сони будет хорошо.
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Black&White
Фотка Сони на костылях с форума будет?
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