Все запуталось на ЧМ у фигуристов: лидер – с травмой, Малинин отстает с чистым прокатом, ветеран из США – 6-й без квадов
На чемпионате мира по фигурному катанию стартовали мужчины. И расстановка сил по сравнению с прошлым сезоном серьезно изменилась.
В фаворитах теперь 18-летний Илья Малинин – пока единственный исполнитель четверного акселя, вернувшийся после перерыва Джейсон Браун, опытный канадец Киган Мессинг, бойкий, но нестабильный кореец Чха Чжун Хван.
И все же есть одна постоянная величина – действующий чемпион, японец Шома Уно. Он лидирует после короткой с отрывом в 4 балла.
1. За день до короткой программы Шома неудачно упал на тренировке и подвернул лодыжку, но не отказался от выступления и не снизил трудность программ.
Сложный набор с четверным флипом, каскадом четверной тулуп + двойной тулуп и тройным акселем удался ему так, будто никаких повреждений и не было. Он ничуть не потерял во владении коньком и легкости скольжения: каждый выезд исполнен, казалось, совсем без усилий. За все прыжковые элементы Уно получил надбавки больше 2,5 балла и к тому же самые высокие компоненты – 46,93.
С японцем однажды уже происходило нечто подобное. Перед ЧМ-2018 он тоже травмировал лодыжку на тренировке, и тогда пришлось облегчать контент: Шома занял 5-ю строчку после первого дня, но по сумме прокатов выбрался к серебру, уступив лишь Нейтану Чену.
Теперь Уно приезжает на соревнования в статусе лидера мирового мужского катания. В сезоне-2022/23 он не проиграл ни одного старта, хотя непросто набирал форму и срывал программы на этапах Гран-при. Прокат в Сайтаме (пусть пока не победа) – очередное доказательство того, что он умеет справляться с любыми обстоятельствами и способен долго держаться на вершине.
Титулы, к которым в этом году прибавилось еще чемпионство в финале Гран-при, не влияют на его стабильность и уверенность в себе.
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2. В шаге от первого места остановился Илья Малинин, которые впервые в сезоне справился с короткой программой на международном турнире. И не просто справился, а усложнил контент.
Осенью он пробовал четверной лутц в короткой программе и даже ставил его в каскад, но чистого исполнения не получилось ни разу – мешала травма. Они с тренерами заменили этот элемент на сальхов, но тоже безуспешно – появились проблемы с тулупом.
Парадокс, но единственный в мире спортсмен, способный на четверной аксель и легко приземляющий квадлутц в произвольной, никак не мог совладать с гораздо менее сложными прыжками. Теперь Малинину удалось все, в том числе вращения, за которые обычно он получал третий уровень. Отчасти из-за этого и проигрывал соперникам с менее рискованными заявками. В Сайтаме техбригада оценила все непрыжковые элементы Малинина на максимальный – четвертый – уровень.
Однако важно еще сократить отставание в компонентах. По второй оценке Малинин 9-й; разрыв с Уно колоссальный – 6 баллов – и в произвольной он, вероятно, увеличится. Илья попробует отыграть его техникой – в заявке у него бронебойные 6 четверных, один из которых – аксель.
3. Итальянец Даниэль Грассль пока 8-й, но впервые за долгое время хотя бы с улыбкой после проката.
Грассль в сезоне-2022/23 прошел через тяжелую смену тренера, критику из-за сотрудничества с Тутберидзе, спад формы и срывы. Он финишировал последним в финале Гран-при, впервые за 5 лет проиграл национальный чемпионат и занял лишь 6-е место на Евро.
«Этот сезон, конечно, дается мне тяжелее других. После чемпионата Европы мне пришлось непросто – если честно, я чувствовал, что оказался в яме», – откровенно рассказывал Грассль за два дня до ЧМ.
Он даже сомневался, стоит ли ехать на турнир. А добравшись до Сайтамы, скромно ответил на вопросы о целях: «Хочу получить удовольствие и прокататься чисто».
Чисто не получилось: на выезде с четверного лутца Даниэль коснулся льда рукой: прыжок не докручен на четверть оборота. Но в остальном и фигурист, и тренеры, кажется, довольны выступлением.
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4. Прогресс в мужском катании неумолим, но в сильнейшую разминку по-прежнему попадают спортсмены без квадов.
28-летний Джейсон Браун не сделал ни одного ультра-си (не считая привычного для мужчин тройного акселя), но вошел в шестерку лучших после первого дня. Все благодаря чистейшему исполнению тройных, GOE стабильно выше +1 и главное – вторым компонентам в короткой программе (46,34).
Браун пропустил почти весь сезон, потому что выступал в шоу. Он подумывал уйти из спорта после Олимпиады, уже ставил программы конкурентам (например, для того же Грассля), но вернулся на соревновательный лед и сейчас хорош как никогда.
«Я понимаю, что не могу тренироваться как раньше. И бесконечно напрыгивать программы я больше не могу. Но чем старше я становлюсь, тем интереснее для меня становятся тренировки – приходится придумывать новые подходы, чтобы оставаться в форме», – объясняет он.
С учетом уровня конкуренции в американской сборной и собственного мастерства Браун еще долго сможет соревноваться на топ-турнирах. Тем лучше для болельщиков – американец катается так, что зал всегда аплодирует стоя.
Развязка у мужчин наступит уже в субботу, 25 марта. Произвольные программы стартуют в 11:20 по московскому времени.
Чемпионат мира по фигурному катанию
Сайтама, Япония
Короткая программа
1. Шома Уно (Япония) – 104,63
2. Илья Малинин (США) – 100,38
3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 99,64
4. Киган Мессинг (Канада) – 98,75
5. Кевин Аймо (Франция) – 95,56
6. Джейсон Браун (США) – 94,17
Мы добрались до фигурного ЧМ в Японии! Репортаж изнутри – о том, что за кадром
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Но прокаты у первых 4 мест потрясающие, особенно впечатлил Киган- просто поднял зал и не зря! Лучший прокат выдал!