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Все запуталось на ЧМ у фигуристов: лидер – с травмой, Малинин отстает с чистым прокатом, ветеран из США – 6-й без квадов

чемпионат мира по фигурному катанию чемпионат мира по фигурному катанию
Шома Уно Шома Уно
мужское катание мужское катание
Джейсон Браун Джейсон Браун
Илья Малинин Илья Малинин
Даниэль Грассль
Чха Чжун Хван
Адам Сяо Хим Фа
Фигурное катание Фигурное катание

На чемпионате мира по фигурному катанию стартовали мужчины. И расстановка сил по сравнению с прошлым сезоном серьезно изменилась.

В фаворитах теперь 18-летний Илья Малинин – пока единственный исполнитель четверного акселя, вернувшийся после перерыва Джейсон Браун, опытный канадец Киган Мессинг, бойкий, но нестабильный кореец Чха Чжун Хван.

И все же есть одна постоянная величина – действующий чемпион, японец Шома Уно. Он лидирует после короткой с отрывом в 4 балла.

1. За день до короткой программы Шома неудачно упал на тренировке и подвернул лодыжку, но не отказался от выступления и не снизил трудность программ.

Сложный набор с четверным флипом, каскадом четверной тулуп + двойной тулуп и тройным акселем удался ему так, будто никаких повреждений и не было. Он ничуть не потерял во владении коньком и легкости скольжения: каждый выезд исполнен, казалось, совсем без усилий. За все прыжковые элементы Уно получил надбавки больше 2,5 балла и к тому же самые высокие компоненты – 46,93.

С японцем однажды уже происходило нечто подобное. Перед ЧМ-2018 он тоже травмировал лодыжку на тренировке, и тогда пришлось облегчать контент: Шома занял 5-ю строчку после первого дня, но по сумме прокатов выбрался к серебру, уступив лишь Нейтану Чену.

Теперь Уно приезжает на соревнования в статусе лидера мирового мужского катания. В сезоне-2022/23 он не проиграл ни одного старта, хотя непросто набирал форму и срывал программы на этапах Гран-при. Прокат в Сайтаме (пусть пока не победа) – очередное доказательство того, что он умеет справляться с любыми обстоятельствами и способен долго держаться на вершине.

Титулы, к которым в этом году прибавилось еще чемпионство в финале Гран-при, не влияют на его стабильность и уверенность в себе.

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2. В шаге от первого места остановился Илья Малинин, которые впервые в сезоне справился с короткой программой на международном турнире. И не просто справился, а усложнил контент.

Осенью он пробовал четверной лутц в короткой программе и даже ставил его в каскад, но чистого исполнения не получилось ни разу – мешала травма. Они с тренерами заменили этот элемент на сальхов, но тоже безуспешно – появились проблемы с тулупом.

Парадокс, но единственный в мире спортсмен, способный на четверной аксель и легко приземляющий квадлутц в произвольной, никак не мог совладать с гораздо менее сложными прыжками. Теперь Малинину удалось все, в том числе вращения, за которые обычно он получал третий уровень. Отчасти из-за этого и проигрывал соперникам с менее рискованными заявками. В Сайтаме техбригада оценила все непрыжковые элементы Малинина на максимальный – четвертый – уровень.

Однако важно еще сократить отставание в компонентах. По второй оценке Малинин 9-й; разрыв с Уно колоссальный – 6 баллов – и в произвольной он, вероятно, увеличится. Илья попробует отыграть его техникой – в заявке у него бронебойные 6 четверных, один из которых – аксель.

3. Итальянец Даниэль Грассль пока 8-й, но впервые за долгое время хотя бы с улыбкой после проката.

Грассль в сезоне-2022/23 прошел через тяжелую смену тренера, критику из-за сотрудничества с Тутберидзе, спад формы и срывы. Он финишировал последним в финале Гран-при, впервые за 5 лет проиграл национальный чемпионат и занял лишь 6-е место на Евро.

«Этот сезон, конечно, дается мне тяжелее других. После чемпионата Европы мне пришлось непросто – если честно, я чувствовал, что оказался в яме», – откровенно рассказывал Грассль за два дня до ЧМ.

Он даже сомневался, стоит ли ехать на турнир. А добравшись до Сайтамы, скромно ответил на вопросы о целях: «Хочу получить удовольствие и прокататься чисто».

Чисто не получилось: на выезде с четверного лутца Даниэль коснулся льда рукой: прыжок не докручен на четверть оборота. Но в остальном и фигурист, и тренеры, кажется, довольны выступлением.

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4. Прогресс в мужском катании неумолим, но в сильнейшую разминку по-прежнему попадают спортсмены без квадов.

28-летний Джейсон Браун не сделал ни одного ультра-си (не считая привычного для мужчин тройного акселя), но вошел в шестерку лучших после первого дня. Все благодаря чистейшему исполнению тройных, GOE стабильно выше +1 и главное – вторым компонентам в короткой программе (46,34).

Браун пропустил почти весь сезон, потому что выступал в шоу. Он подумывал уйти из спорта после Олимпиады, уже ставил программы конкурентам (например, для того же Грассля), но вернулся на соревновательный лед и сейчас хорош как никогда.

«Я понимаю, что не могу тренироваться как раньше. И бесконечно напрыгивать программы я больше не могу. Но чем старше я становлюсь, тем интереснее для меня становятся тренировки – приходится придумывать новые подходы, чтобы оставаться в форме», – объясняет он.

С учетом уровня конкуренции в американской сборной и собственного мастерства Браун еще долго сможет соревноваться на топ-турнирах. Тем лучше для болельщиков – американец катается так, что зал всегда аплодирует стоя.

Развязка у мужчин наступит уже в субботу, 25 марта. Произвольные программы стартуют в 11:20 по московскому времени.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Короткая программа

1. Шома Уно (Япония) – 104,63

2. Илья Малинин (США) – 100,38

3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 99,64

4. Киган Мессинг (Канада) – 98,75

5. Кевин Аймо (Франция) – 95,56

6. Джейсон Браун (США) – 94,17

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

1 комментарий

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Kironbet
Очень странно что Малинин с таким контентом проигрывает 4 балла Шоме. Думала будут ноздря в ноздрю... Шома конечно потрясающе катит+ техника, но все же у Малинина 4лутц+3 тулуп и 4тулуп , а у Шомы пониже по прыжкам 4флип, 4 тул+2 тул....
Но прокаты у первых 4 мест потрясающие, особенно впечатлил Киган- просто поднял зал и не зря! Лучший прокат выдал!
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