На чемпионате мира по фигурному катанию стартовали мужчины. И расстановка сил по сравнению с прошлым сезоном серьезно изменилась.

В фаворитах теперь 18-летний Илья Малинин – пока единственный исполнитель четверного акселя, вернувшийся после перерыва Джейсон Браун, опытный канадец Киган Мессинг, бойкий, но нестабильный кореец Чха Чжун Хван.

И все же есть одна постоянная величина – действующий чемпион, японец Шома Уно. Он лидирует после короткой с отрывом в 4 балла.

1. За день до короткой программы Шома неудачно упал на тренировке и подвернул лодыжку, но не отказался от выступления и не снизил трудность программ.

Сложный набор с четверным флипом, каскадом четверной тулуп + двойной тулуп и тройным акселем удался ему так, будто никаких повреждений и не было. Он ничуть не потерял во владении коньком и легкости скольжения: каждый выезд исполнен, казалось, совсем без усилий . За все прыжковые элементы Уно получил надбавки больше 2,5 балла и к тому же самые высокие компоненты – 46,93.

С японцем однажды уже происходило нечто подобное. Перед ЧМ-2018 он тоже травмировал лодыжку на тренировке, и тогда пришлось облегчать контент: Шома занял 5-ю строчку после первого дня, но по сумме прокатов выбрался к серебру, уступив лишь Нейтану Чену.

Теперь Уно приезжает на соревнования в статусе лидера мирового мужского катания. В сезоне-2022/23 он не проиграл ни одного старта, хотя непросто набирал форму и срывал программы на этапах Гран-при. Прокат в Сайтаме (пусть пока не победа) – очередное доказательство того, что он умеет справляться с любыми обстоятельствами и способен долго держаться на вершине.

Титулы, к которым в этом году прибавилось еще чемпионство в финале Гран-при, не влияют на его стабильность и уверенность в себе.

2. В шаге от первого места остановился Илья Малинин, которые впервые в сезоне справился с короткой программой на международном турнире. И не просто справился, а усложнил контент.

Осенью он пробовал четверной лутц в короткой программе и даже ставил его в каскад, но чистого исполнения не получилось ни разу – мешала травма. Они с тренерами заменили этот элемент на сальхов, но тоже безуспешно – появились проблемы с тулупом.

Парадокс, но единственный в мире спортсмен, способный на четверной аксель и легко приземляющий квадлутц в произвольной, никак не мог совладать с гораздо менее сложными прыжками. Теперь Малинину удалось все, в том числе вращения, за которые обычно он получал третий уровень. Отчасти из-за этого и проигрывал соперникам с менее рискованными заявками. В Сайтаме техбригада оценила все непрыжковые элементы Малинина на максимальный – четвертый – уровень .

Однако важно еще сократить отставание в компонентах . По второй оценке Малинин 9-й; разрыв с Уно колоссальный – 6 баллов – и в произвольной он, вероятно, увеличится. Илья попробует отыграть его техникой – в заявке у него бронебойные 6 четверных, один из которых – аксель.

3. Итальянец Даниэль Грассль пока 8-й, но впервые за долгое время хотя бы с улыбкой после проката.

Грассль в сезоне-2022/23 прошел через тяжелую смену тренера, критику из-за сотрудничества с Тутберидзе, спад формы и срывы. Он финишировал последним в финале Гран-при, впервые за 5 лет проиграл национальный чемпионат и занял лишь 6-е место на Евро.

«Этот сезон, конечно, дается мне тяжелее других. После чемпионата Европы мне пришлось непросто – если честно, я чувствовал, что оказался в яме», – откровенно рассказывал Грассль за два дня до ЧМ.

Он даже сомневался, стоит ли ехать на турнир. А добравшись до Сайтамы, скромно ответил на вопросы о целях: «Хочу получить удовольствие и прокататься чисто».

Чисто не получилось: на выезде с четверного лутца Даниэль коснулся льда рукой: прыжок не докручен на четверть оборота. Но в остальном и фигурист, и тренеры, кажется, довольны выступлением .

4. Прогресс в мужском катании неумолим, но в сильнейшую разминку по-прежнему попадают спортсмены без квадов.

28-летний Джейсон Браун не сделал ни одного ультра-си (не считая привычного для мужчин тройного акселя), но вошел в шестерку лучших после первого дня. Все благодаря чистейшему исполнению тройных, GOE стабильно выше +1 и главное – вторым компонентам в короткой программе (46,34).

Браун пропустил почти весь сезон, потому что выступал в шоу. Он подумывал уйти из спорта после Олимпиады, уже ставил программы конкурентам (например, для того же Грассля), но вернулся на соревновательный лед и сейчас хорош как никогда .

«Я понимаю, что не могу тренироваться как раньше. И бесконечно напрыгивать программы я больше не могу. Но чем старше я становлюсь, тем интереснее для меня становятся тренировки – приходится придумывать новые подходы, чтобы оставаться в форме», – объясняет он.

С учетом уровня конкуренции в американской сборной и собственного мастерства Браун еще долго сможет соревноваться на топ-турнирах. Тем лучше для болельщиков – американец катается так, что зал всегда аплодирует стоя.

Развязка у мужчин наступит уже в субботу, 25 марта. Произвольные программы стартуют в 11:20 по московскому времени.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Короткая программа

1. Шома Уно (Япония) – 104,63

2. Илья Малинин (США) – 100,38

3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 99,64

4. Киган Мессинг (Канада) – 98,75

5. Кевин Аймо (Франция) – 95,56

6. Джейсон Браун (США) – 94,17

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon