Даниэль Грассль: «Сомневался, ехать ли мне на чемпионат мира, но меня здорово поддержали тренеры, друзья и болельщики»

Итальянский фигурист поделился целями на чемпионат мира-2023.

Грассль тренируется под руководством .

«Я так счастлив быть на чемпионате мира, мне нравится выступать в Японии – хоть каждый раз это борьба с джет-лагом из-за разницы во времени, ха-ха. Мы летели из Москвы через Абу-Даби, и вчера ночью я спал только три часа. Это мой третий чемпионат мира, но этот сезон, конечно, дается мне тяжелее других.

После чемпионата Европы мне пришлось непросто – если честно, я чувствовал, что оказался в яме. Но я постарался сфокусироваться на своих ощущениях и решил побыть наедине с самим собой. Меня здорово поддержали мои тренеры, друзья и болельщики, это просто бесценно.

Я сомневался даже, ехать ли мне на чемпионат мира – но в меня верят столько людей. Поэтому я постарался собрать себя ментально – и вот я здесь. Потихоньку возвращаюсь в свою форму. Я верю, что выступление в Сайтаме придаст мне еще больше сил.

После чемпионата Европы мы работали и над программами в целом, и над техникой – особенно над ребрами в лутце и флипе. Много внимания уделяли презентации и артистизму. Прямо вот сразу каких-то серьезных изменений вы, может, и не увидите, но мы работаем с прицелом уже на следующий сезон.

Цель на на чемпионат мира? Получить удовольствие. И прокататься чисто», – приводит слова Грассля корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.