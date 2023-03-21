Даниэль Грассль: «Сомневался, ехать ли мне на чемпионат мира, но меня здорово поддержали тренеры, друзья и болельщики»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная Италии мужское катание Этери Тутберидзе Даниэль Грассль Фигурное катание

Итальянский фигурист Даниэль Грассль поделился целями на чемпионат мира-2023.

Грассль тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

«Я так счастлив быть на чемпионате мира, мне нравится выступать в Японии – хоть каждый раз это борьба с джет-лагом из-за разницы во времени, ха-ха. Мы летели из Москвы через Абу-Даби, и вчера ночью я спал только три часа. Это мой третий чемпионат мира, но этот сезон, конечно, дается мне тяжелее других.

После чемпионата Европы мне пришлось непросто – если честно, я чувствовал, что оказался в яме. Но я постарался сфокусироваться на своих ощущениях и решил побыть наедине с самим собой. Меня здорово поддержали мои тренеры, друзья и болельщики, это просто бесценно.

Я сомневался даже, ехать ли мне на чемпионат мира – но в меня верят столько людей. Поэтому я постарался собрать себя ментально – и вот я здесь. Потихоньку возвращаюсь в свою форму. Я верю, что выступление в Сайтаме придаст мне еще больше сил.

После чемпионата Европы мы работали и над программами в целом, и над техникой – особенно над ребрами в лутце и флипе. Много внимания уделяли презентации и артистизму. Прямо вот сразу каких-то серьезных изменений вы, может, и не увидите, но мы работаем с прицелом уже на следующий сезон.

Цель на на чемпионат мира? Получить удовольствие. И прокататься чисто», – приводит слова Грассля корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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19 комментариев

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Sky Smoker
Ответ Светлана Менова
Почему все забывают про Серёжу Воронова, который пришёл в ТШТ в 25 лет?
А, точно, еще Воронов был. Он с ТШТ вроде бы много времени, как Морис, не провёл (пару сезонов?), поэтому я и забываю.
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Светлана Менова
Ответ Sky Smoker
Умеет ТШТ или не умеет - глянем на ЧМ. Морис по возрасту и опыту уже ближе к тренерам, чем к ученикам (он младше Глейха всего на 4 неполных года), а кого-то из юношей (кроме Мориса) возраста Даниэля у ТШТ не было. А тут - взрослый птенец со своей техникой. Мне вот - очень интересно.
Почему все забывают про Серёжу Воронова, который пришёл в ТШТ в 25 лет?
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Sky Smoker
Ответ Triabc
Итальянцам очень сложно прижиться в Москве. Здесь нет привычных продуктов, а для них своя кухня - это святое. Климат тоже тяжеловат, мало солнца и ощутимо холоднее. Так что не уверена, что это последняя остановка Грассля.
Ну есть немало блоггеров из Италии, тот же Лоренцо (пианист) из Венеции, который прекрасно вжился в российскую культуру. Мб и Дани вольётся.
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Sky Smoker
Ответ Toba Door
Грасль не понимает что он не 35кг девочка, что жиери с пацанами выше 150см работать не умеет, унижать грасля вряд ли будет, он сам себя закопал
Умеет ТШТ или не умеет - глянем на ЧМ. Морис по возрасту и опыту уже ближе к тренерам, чем к ученикам (он младше Глейха всего на 4 неполных года), а кого-то из юношей (кроме Мориса) возраста Даниэля у ТШТ не было. А тут - взрослый птенец со своей техникой.
Мне вот - очень интересно.
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pashkka
"Поработал над ребрами на лутце и флипе" - звучит угрожающе! )))
Особенно в группе, где флутц - норма!
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Mary Ion
Ответ StanislavaKhalina
Грассль, при всей своей легкости, умудряется быть чем-то монолитным. Вот решил - и сделал. И не желает менять своего решения. Хочется верить, что он останется верным себе. Удачи ему.
Я тоже подумала, что он не изменяет себе. Кризисы со всеми случаются. Но о человеке много говорит, как он их проходит
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Triabc
Ответ Анна Беляева
давай, парень! Сильно тебя метало по миру в этом сезоне. Надо просто успокоиться, прижаться к одному месту и поработать целенаправленно.
Итальянцам очень сложно прижиться в Москве. Здесь нет привычных продуктов, а для них своя кухня - это святое. Климат тоже тяжеловат, мало солнца и ощутимо холоднее. Так что не уверена, что это последняя остановка Грассля.
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Mary Ion
Ответ Gau
И? Деревянный недотянутый парень со странной техникой прыжков.
Тем не менее был 4 в прошлом году на ЧМ
+2
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Gau
Ответ StanislavaKhalina
У меня для вас плохие Новости) Рост Мориса 182 см 😁
И? Деревянный недотянутый парень со странной техникой прыжков.
+1
-4
-3
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k4rmazin2007
Тренеры поддержали?)
А потом если плохо выступит на ЧМ Тутберидзе скажет, что не хотела его туда отправлять, но он плакал и просил дать ему ему возможность принять участие. И мама его тоже просила)
+4
-11
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Gemma157
Ответ Morveena Bum
"мы работали ... над техникой – особенно над ребрами в лутце и флипе." От автора "слышал о преротейшнах, у меня такой проблемы нет".
+100!)
он тогда говорил, что прерит слишком быстро и техпанельщики не заметят 😂
+5
-4
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Morveena Bum
"мы работали ... над техникой – особенно над ребрами в лутце и флипе."
От автора "слышал о преротейшнах, у меня такой проблемы нет".
+6
-4
+2
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StanislavaKhalina
Ответ Toba Door
Грасль не понимает что он не 35кг девочка, что жиери с пацанами выше 150см работать не умеет, унижать грасля вряд ли будет, он сам себя закопал
У меня для вас плохие Новости) Рост Мориса 182 см 😁
+11
-2
+9
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StanislavaKhalina
Грассль, при всей своей легкости, умудряется быть чем-то монолитным. Вот решил - и сделал. И не желает менять своего решения. Хочется верить, что он останется верным себе. Удачи ему.
+13
0
+13
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Анна Беляева
давай, парень! Сильно тебя метало по миру в этом сезоне. Надо просто успокоиться, прижаться к одному месту и поработать целенаправленно.
+22
-3
+19
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Doctor V
Глупенький...
+2
-6
-4
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Toba Door
Грасль не понимает что он не 35кг девочка, что жиери с пацанами выше 150см работать не умеет, унижать грасля вряд ли будет, он сам себя закопал
+4
-11
-7
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Cathmi
Удачи!!!
+13
0
+13
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Пользователь Гугла
молодец
+17
-1
+16
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