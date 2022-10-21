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Самая преданная ученица Тутберидзе: ей не повезло с датой рождения, но Олимпиаду-2026 называет «своей»

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На этапе Гран-при в Москве (22-23 октября) случится большой дебют Софьи Акатьевой на взрослом уровне.

Нет, она не переходит из юниоров окончательно – пока нельзя по правилам ISU, но внутри страны уже разрешено выступать наравне с основой.

Еще год назад Александр Жулин хлесткой фразой описал угрозу от Сони: «Взрослым девочкам здорово повезло, что Акатьева с ними не соревнуется, потому что она бы им крови попила».

Теперь 15-летняя ученица Этери Тутберидзе действительно скрытая фаворитка сезона.

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Акатьева катается в «Хрустальном» всю карьеру – среди действующих фигуристок Тутберидзе только Анна Щербакова тренируется в «Самбо-70» дольше.

Кстати, начинали они в одной группе – у Юлии Красинской и Оксаны Булычевой. К Тутберидзе Софья перешла, когда ей исполнилось 10, и уже тогда впечатлила амбициями, рассказав о цели – собрать титулы всех крупных стартов, в том числе Олимпийских игр. 

Вскоре в арсенале появились элементы ультра-си. В 12 лет Акатьева впервые приземлила тройной аксель на соревнованиях, причем уже тогда делала его не только сольным, но и в каскаде – как на первом этапе Кубка России-2019/20.

Там же она заходила на четверной тулуп, но упала. В это время Щербакова с Трусовой штурмовали взрослые турниры и заявляли по несколько квадов, так что внутри группы Софье было на кого равняться. Она признавалась, что ориентируется на Щербакову и именно благодаря ней решилась на ультра-си: «Я увидела, что это действительно возможно. Если она делает, то надо и мне попробовать. Мне было интересно почувствовать эти ощущения».

В это же время Акатьеву потянуло в шоу. В 10 лет она пошла на «Ледниковый период. Дети» (3-е место), а чуть позже стала постоянной участницей проекта Тутберидзе «Чемпионы на льду» – да, это и близко не соревновательный накал, но кататься при полном зале Софья умеет.

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Собрала уникальный контент – сложнейший в мире после Валиевой – и не проигрывает уже два года

В первую очередь Акатьеву выделяет техника. Ее программы – одни из самых требовательных в мире, потому что сочетают тройной аксель и несколько четверных прыжков (сальхов и два тулупа, один из которых в каскаде).

Средняя базовая стоимость постановок Сони в прошлом сезоне 117,3 – вторая в мире, выше только у Камилы Валиевой (119,54). И это с учетом того, что до выхода во взрослые запрещено прыгать сольный триксель в короткой (Акатьева рискует и ставит его в каскад); а еще юниорки не делают хореографическую дорожку в произвольной, которая дает три дополнительных балла к базе.

Более того, контент Акатьевой какое-то время был уникальным.

Она первая в истории фигуристка, исполнившая на международном турнире триксель и три квада в одном прокате. И вторая после американки Алисы Лью, кто вообще соединил два типа ультра-си. Это серьезнейший вызов, потому что техника прыжков отличается: аксель делают на ход вперед, а стандартный набор четверных – на ход назад (исключая, конечно, квад-аксель, который покорился только Илье Малинину).

Правда, оба достижения быстро повторила Камила Валиева, но рекорды уже зафиксированы не под ее именем.

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Еще одна суперспособность Софьи – стабильность. Количество существенных ошибок в ее прокатах на минимуме: 5 за весь прошлый сезон, причем ни одного падения.

Отсюда и результат: уже два года Акатьева вообще не проигрывает, с тех пор дважды взяла первенство России и финал Кубка страны. Да, сезон-2020/21 для нее был полностью внутренним, но в России это не повод делать скидку на низкий уровень конкуренции.

К тому же в прошлом году Акатьева впервые выступила в международной юниорской серии и там тоже обыграла всех, причем с огромным отрывом: 26,88 балла от ближайшей преследовательницы на первом этапе и 42,2 – на втором.

И только компоненты у Сони пока проседают: она в топе среди сверстниц, но взрослые в отрыве.

Для сравнения: средняя вторая оценка Акатьевой – 92,75 балла за два проката, Трусова получает 104,76, Туктамышева – 107,22, а Валиева – 111,52. Правда, по негласному правилу в фигурном катании компоненты порой увеличиваются сами по себе после перехода из юниоров.

Да и сама Акатьева из года в год совершенствует исполнение – тонко чувствует музыку, работает над скольжением и учится воплощать на льду разные образы. Под какие треки она только ни каталась: дерзкий блюзовый Seven Nation Army, лиричный The Mind on the (Re) Wind и яркий темповой саундтрек к фильму «Мулан» Reflection. А еще были композиция из фильма «Гладиатор», образ Тринити из «Матрицы» и тореадора из «Кармен» в «Ледниковом периоде».

Возможно, в том числе и за это – за умение перевоплощаться – она так полюбилась публике.

У Софьи несколько фан-аккаунтов в России и крупный спонсор – бренд спортивной одежды Fly Sport.

Полтора года назад вместе с другими девочками из «Хрустального» они создали аккаунт в тиктоке и стабильно набирают по 90-100 тысяч просмотров каждым роликом. А еще в свободное время Акатьева ходит в театр и собирает картины из пазлов.

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Останется в юниорах еще на три сезона, но называет Олимпиаду-2026 своей

Акатьевой очень не повезло с эпохой: пандемия и отстранение оставили ее без многих стартов (пусть пока только юниорских).

Тутберидзе уже посетовала, что у этого поколения спортсменок отняли все возможности: «Соня Акатьева, наверное, была бы уже чемпионкой мира среди юниоров. А она – никто. Без титула, без ничего. А нам завтрашний день не обещан. У меня этим спортсменам надо здесь и сейчас. У нас может не быть завтрашнего дня».

Сейчас Софья подбирается к пику: 15 лет у девушек из системы Тутберидзе – лучший возраст для побед, но Акатьевой придется ждать. И не только из-за недопуска России к соревнованиям, но и из-за последних реформ ISU.

Соня родилась 7 июля 2007 года – значит, с учетом постепенного поднятия цена выйдет во взрослые только в олимпийском сезоне. Случись день ее рождения на неделю раньше, Акатьева перешла бы уже в этом году. По правилам, сейчас это разрешено спортсменам, которым исполнилось 15 лет к 1 июля 2022 года.

В феврале 2026-го Софье будет 18 лет и 7 месяцев. Кореянке Ю-На Ким было 19 лет и 5 месяцев, когда она победила на Олимпиаде-2010.

Женское катание серьезно спрогрессировало с тех пор, но все же успех Ким – это вовсе не иная эра. А результаты Анны Щербаковой и Александры Трусовой доказывают: ультра-си исполняют не только юниорки. Тем более Акатьева настроена серьезно – уже пригрозила: «Олимпиада в Милане – моя».

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня. Александр Вильф

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