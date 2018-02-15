Pro фигурное катание / Не жди, пока догонят

Золото и два серебра – таков «улов» российских фигуристов в Пьончане. Негусто, а по сравнению с Сочи и вовсе скромно. До Игр реально можно было рассчитывать на более приятные результаты, но что получилось, то получилось.

Бороться за победу в командном первенстве руководство нашего ФК отказалось изначально. А когда Михаил Коляда провалил короткую программу, предстояло еще и атаку на серебро отбивать. Отбили.

Олимпийскими чемпионами стали канадские фигуристы. Готовились они к этому турниру четыре года и собрали всё, что можно, и всех, кого смогли. «Лебединой песней» стала эта победа для Патрика Чана, Меган Дюамель и Эрика Редфорда, да и для Тессы Вирчу и Скотта Мойра тоже. Больше того, не уверен, что все эти чемпионы выйдут на старт предстоящего чемпионата мира.

Дамский дуэт в лице Кэтлин Осмонд и Гэбриэль Дейлман мы тоже вряд ли увидим через четыре года, но пару лет они еще в состоянии протянуть.

Канадцы выиграли заслуженно, как ни досадно это признать. Наши в целом выглядели слабее и утратили позиции, завоеванные было четыре года назад. После Сочи казалось, что наступает новая весна нашего ФК, а оказалось, это была всего лишь оттепель.

(… мой друг, и что теперь? Ты думала это весна, а это оттепель…)

Пожалуй, только в женском одиночном катании можно чувствовать себя относительно спокойно.

Пока команда Этери Тутберидзе в порядке, и с нашими девушками всё будет хорошо. К сожалению, кроме Тутберидзе фигуристок мирового уровня никто подготовить не в состоянии. Самый яркий пример – Мария Сотскова. Она превратилась в типичную «декабристку», и своё лучшее катание второй год показывает в финале Гран-при. В прошлом сезоне провалила чемпионаты Европы и мира, и в этом идет по тому же графику. Кто в том виноват, Буянова как тренер, или Маша как спортсменка – пусть сами разбираются. Но Манины валяния на льду на главных стартах сезона раздражают.

Уже пошли странные разговоры типа «истинная чемпионка – Медведева» и прочая лабуда на ту же тему. Причем читаю это не только у фанато-сбредивших болел, но и слышу от некоторых комментаторов и журналистов. Видимо, в той же степени фанато-сбрендивших.

Алина Загитова победила абсолютно справедливо, как бы чего иного кому ни хотелось. Загитова – олимпийская чемпионка, и всем по этой теме пора заткнуться .

Другое дело, что Евгения Медведева – действительно лидер нашего и мирового фигурного катания, лидер в группе Тутберидзе по отношению к работе, к соперникам. Она действительно пример для подражания. Но олимпийская чемпионка – не она. Так бывает. Вспомните Мишель Кван.

Больше всего меня радует, что и Медведева, и Загитова не собираются уходить из фигурного катания. Только бы их не затаскали по парадным мероприятиям – чемпионат мира на носу.

Вряд ли Алина будет и в следующем сезоне катать «Дон Кихота». Три сезона подряд с одной программой – явно перебор. Да и «Лебедь» скорее всего будет сдан в архив. Следовательно, надо готовить и накатывать новые программы. Мне думается, пубертат она уже преодолела или преодолеет в ближайшие месяцы. Девочка за год выросла, округлилась там, где надо, и превратилась в девушку. Странно, что мало кто обратил на это внимание и продолжает долдонить о «юниорском катании».

Женя тоже будет менять программы и усложнять контент. «Каренина» заметно выигрывает по сравнению с программой прошлого сезона, но расстановка и набор элементов почти не изменились.

И, наконец, мне бы очень хотелось увидеть фигуристок других тренеров, способных составить конкуренцию девушкам Тутберидзе.

Послеолимпийский сезон будет непростым, и хотелось бы, чтобы наши лидеры встретили его во всеоружии.

Послеолимпийский сезон будет непростым, так как соперницы вовсе не намерены отпускать россиянок. Прежде всего, японки. Это точно будет не Мияхара. Хигучи, Кихира, Михара, возможно «причешется» Сакамото – им есть кого двигать.

Уязвлены в самую печенку американцы. Они-то по своей чрезмерной самонадеянности и невероятной глупости рассчитывали, что Теннел, Нагасу и Чен будут бороться за золото с Медведевой, а проиграли всем подряд, даже южнокорейской Чой Дабин и Маше Сотсковой. Правда, вместо того, чтобы из своих глаз брёвна вытаскивать, кинулись хаять соперниц, ну да это в их стиле.

Но то, что американская федерация и тренеры сделают нужные выводы, не сомневаюсь. На чемпионате США смотреть было особо не на кого, да и юниорки у них из разряда «без слёз не взглянешь», но что-то они безусловно вырастят.

Кроме Осмонд, заслуженно выигравшей бронзу, в Канаде тоже смотреть не на кого. Осмонд очень хорошо подготовилась к Играм, и если бы не ошиблась на лутце, подняли бы её вплотную к россиянкам. На мой взгляд, лишних баллов в произвольной программе ей поставили не меньше четырех-пяти, но посмотрим, что будет на чемпионате мира.

Мужчины

Ну что здесь сказать… Считаю, наши парни выступили хорошо. По крайней мере, оба «дёрнули Чана», свежеиспеченного олимпийского чемпиона.

Да, хорошо выступили оба. Михаил Коляда в команднике в короткой программе был ужасен во всех проявлениях, потерял прыжки и смотрелся жалко.

Да, это так. Но в произвольной катался уже куда более прилично, а в личных сделал то, чего от него уже и не ждал никто. Восьмое место на Олимпийских Играх – о таком четыре года назад никто и не мечтал. У нас после Плющенко вообще пустыня была до появления Коляды.

Убежден, что в неудаче Коляды есть прямая вина его тренера, Валентины Чеботаревой. И вина нашей Федерации. На протяжении всего сезона было видно, что Миша не справляется с четверным лутцем и сальховом, теряет четверной тулуп. Что-то надо было изменить в тренировочном процессе, какую-то помощь оказать в подготовке. Чеботарева на таком уровне никогда никого не тренировала, она в этих делах, уж простите, далеко не звезда. Коляда вышел на уровень, когда он не может быть интересен только самому себе и своему тренеру. Он теперь, извините за пафос, национальное достояние, которое надо выращивать и воспитывать.

Такое же национальное достояние теперь и Дмитрий Алиев, седьмой в личном первенстве.

Дима совершил за сезон огромный прогресс и выступил в Корее почти по максимуму. По максимум результат, но не катание. Провал в произвольной в общем-то можно было предположить, но так хотелось надеяться на лучшее…

Обоим в новом сезоне предстоит пахать и пахать, если хотят удержать завоеванные позиции. В короткой программе однозначно нужны четвертые лутцы и тулупы, в произвольной четыре четверных будут нормой. Правда, там еще неизвестно, как и куда правила поменяют. От мастодонтов ISU и канадо-американского лобби всего можно ждать.

Что у нас в заначке. Увы, в заначке только Александр Самарин. Конечно, 31-летний Сергей Воронов продолжит выступать – и слава Богу. Но если 31-летний фигурист с далеко не самым сложным контентом является одним из лидеров нашего ФК, можно судить об уровне этого ФК. Я, честно говоря, надеюсь на прогресс Алексея Ерохова.

То есть на ближайшую перспективу у нас пятеро… Это куда больше, чем в Канаде, и чуть меньше, чем в США и Японии. Но у них в лидерах Нэтан Чен, Винс Чжоу, Юзуру Ханю, Шома Уно. У нас таких пока нет. А хочется!

Танцы

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев сделают перерыв в выступлениях. На какой срок прерываются, не сказали.

Понятно, Катя дама замужняя, и круглый год по каткам гарцевать ей не с руки. Муж хоть и бывший фигурист, но жену дома видеть хочется. С кем Дима будет прерываться, не знаю. Да это и неважно. Важно то, что наша первая пара уходит на неопределенный срок. «Он улетел, но обещал вернуться…» (с).

Первым дуэтом страны становятся Александра Степанова и Иван Букин.

Не отобрали «корону», а по наследству получили. К ним теперь и внимание более пристальное, и критики больше, и больше надежд на… на что? Пока надеяться не на что. На чемпионате мира, куда Боброва/Соловьев, как я понимаю, не поедут, они остаются по сути один на один со всей этой мировой элитой. Поддержать их некому. Каким будет результат, не представляю.

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро так же автоматически становятся второй парой страны, и от такой перспективы у меня мурашки по спине бегут. От ужаса.

Эта вторая пара только что в Корее вчистую проиграла испанскому дуэту и с трудом опередила поляков и японцев. Вторая пара страны – 13-я на Олимпийских играх. И ладно бы были какие-то вопросы по судейству. Так нет, собственными стараниями и ошибками туда отправились. Да еще и довольны были после выступлений.

Я надеюсь только на Викторию Синицину и Никиту Кацалапова. Что там у него с ногой? Если шевелится, я бы его отправил на чемпионат мира без всяких дополнительных и контрольных прокатов. Даже хромой Кацалапов откатает лучше здоровых Загорски/Гурейро. Если, конечно, посреди танца у него в правом боку не прихватит, или левая нога не дёрнется.

А что дальше? А дальше всё и все исключительно для внутреннего потребления. И юниоры с плохим скольжением, так как хорошему наши тренеры никак научить их не могут.

Парное катание

Этот раздел я бы назвал «Утраченные иллюзии». Иллюзии утратил лично я, так как весь сезон был уверен, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграют личную медаль в Корее, а после короткой программы убежден был, что будет у них золото. Ну вот не знаю почему до такой степени в облаках витал.

Между тем все предпосылки провала – а в парном катании именно провал, были налицо весь сезон. Ксения Столбова и Федор Климов регулярно падали, а затем и вовсе мимо Игр. Кристина Астахова и Алексей Рогонов никогда стабильностью не поражали. Наталья Забияко и Александр Энберт катались с ошибками, а двойной сальхов в произвольной программе просто отрезал им дорогу в элиту. Наконец, Тарасова и Морозов весь сезон проваливали произвольную программу, и только на чемпионате Европы им удался более или менее пристойный прокат.

Нина Михайловна Мозер в Корею ехать не хотела. Могу предположить, почему. Она вообще намерена со всем этим фигурным катанием российским завязать. Может, получила предложение из Италии или Австралии?

Во время Игр откуда-то выползли две новости. Первая – что Столбова и Климов заканчивают карьеру. Её тут же опровергла Ксения. Они намеревались выступить на чемпионате Мира, а несколько дней назад выяснилось, что у Ксении травма и она в гипсе. Веселенькое дело.

Вторая – что Тарасова и Морозов разбегаются. Эта новость еще веселей, и такая же фейковая, что и предыдущая. По крайней мере, сами спортсмены её опровергли. Откуда и для чего все эти «новости» вылезают…

Пока же у нас есть одна пара, способная бороться за медали чемпионата мира – Тарасова/Морозов. Надеяться мы можем только на них.

Забияко/Энберт в Корее были очень хороши в короткой программе. Исключительно чистые линии, точность в элементах, такое вот каллиграфическое катание – другого термина не подберу. Мне кажется, их там немного недооценили, балла на полтора-два.

Произвольная тоже получилась очень неплохо – за исключением недокрученного до двойного 3С. Наташа ошиблась, и получили они за него всего 0.7 балла. Конечно, эта пара пока не уровня Суй/Ханя, Тарасовой/Морозова и даже не уровня Джеймс/Сипре. Но они уже почти рядом с французами. Больше того, они вполне способны французскую пару опередить уже на чемпионате мира.

Перспектив у Кристину Астаховой и Алексея Рогонова, честно говоря, не вижу. Пара очень хорошая, когда не валит программы. А она в острой борьбе, на серьезных соревнованиях валит всегда.

И что дальше? А дальше ничего, почти как в танцах. Дальше только юниоры. Перспективные, интересные – но юниоры, с юниорскими программами и юниорским катанием.

У нас очень хорошие тренеры, талантливые сильные фигуристы, а стабильного результата нет. Четыре года назад проблемы были только в мужском одиночном катании, а сегодня нет серьезных проблем только у женщин! За четыре года мы потерялись в трех видах, в трех видах фигурного катания наши лидеры уступают конкурентам, да еще и с резервом проблемы.

Четыре года назад мы вырвались вперед – и присели на обочине отдохнуть. Дожидаться присели, пока нас догонят и перегонят.

Досиделись…