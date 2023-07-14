Вникаем.

Испанские футбольные бухгалтерии – вечная тема. Пока «Барса» ищет новые рычаги, вопросы появились и к «Реалу».

Британская The Telegraph обнаружила подозрительные 122 млн евро в подкатегории «прочие операционные расходы» финансовой отчетности клуба. За пять лет эта статья выросла на 800 процентов! Логичные подозрения: это какая-то хитрая схема? Способ обхода финансовых правил?

Чуть позже испанское издание COPE сухо отреагировало: с отчетностью порядок, никаких отклонений нет. Соблюдаются все требования к информации, установленные всеми регламентами.

К соблюдению регламентов как раз вопросов и нет, есть вопросы к цифрам.

Идем по финансовым лабиринтам Ла Лиги.

122 млн – возможно, что-то вроде выплаты по кредиту. Но это не снимает вопросы, а обостряет их

Всего в графе «прочие операционные расходы» отчета «Реала» за сезон-2021/22 – 135,9 млн евро (годом ранее было 77,6 млн). Но происхождение 13,6 млн более-менее понятно – как выяснила The Telegraph, это целевые платежи испанской лиге.

Откуда взялись остальные 122 млн?

Не получив объяснений от «Реала», журналисты предположили, что это могут быть выплаты по четырехлетней сделке с частной инвестиционной группой Providence. Что-то вроде кредитных платежей, но чуть сложнее.

Сделка с Providence очень схожа с займом: ты сейчас берешь деньги у инвесторов, а в будущем возвращаешь какую-то часть доходов (указываются конкретные доходы и проценты)..

По этому контракту клуб, например, авансом получил 200 млн для реконструкции «Сантьяго Бернабеу». Впоследствии срок и стоимость сделки увеличились.

В продаже будущих доходов нет ничего криминального, но ооочень важно, как эти платежи учтены клубами.

Вот мы и подобрались к самому интересному: правильный учет таких платежей имеет ключевое значение для расчета испанского финансового фэйр-плей.

Кратко о том, как работает испанский финансовый фэйр-плей

Лимит расходов (Límite de Coste de Plantilla Deportiva) действует в Ла Лиге с 2013 года. Это основной элемент финансового контроля, обеспечивающий платежеспособность клубов и равенство в соревновании.

Иногда его ошибочно понимают как исключительно потолок зарплатного фонда клуба, но правила объемнее: заработная плата (игроки плюс тренерский штаб), социальное обеспечение, коллективные и индивидуальные бонусы (будь то денежные или натуральные выплаты вроде дома, автомобиля или отпуска), компенсации при разрыве контракта, комиссии агентам и амортизация трансфера (распределение стоимости игрока на всю длину контракта равным слоем). Так что эти ограничения правильнее называть «лимит расходов на состав».

Формула расчета порога : доходы команды (включая телевизионные права, рекламу, продажу билетов, трансферы и прогноз сборов от еврокубков) минус запланированные неспортивные расходы с убытками прошлого сезона.

Простыми словами, чем больше клуб самостоятельно зарабатывает, тем больше может потратить на состав.

Лимиты могут быть скорректированы после зимнего трансферного окна. Для более детального понимания смотрим итоговые (на 23 февраля) цифры прошедшего сезона.

Последние три сезона «Реал» лидировал по лимитным возможностям: сезон-2020/21 – 473,3 млн евро, сезоне-2021/22 – 739,2 млн.

Санкции за превышение лимита – ограничения трат на будущие трансферы и зарплаты. Если клуб вышел за рамки, то единственный способ подписать новичка – чистить состав. При этом подписанные игроки должны обходиться гораздо дешевле, чем ушедшие.

Вредный совет, как обойти потолок – дважды посчитать один и тот же доход. Не факт, что сработает

Давайте не будем по умолчанию считать, что «Реал» что-то нарушил.

Наличие даже каких-то экстраординарных «прочих расходов» не означает автоматическое нарушение ФФП.

Финансовая отчетность и расчет лимита расходов на состав – две разные процедуры. Хотя и связанные. Во втором случае речь не про итоги какого-то периода, а про бюджет на будущий год на основе финансового состояния клуба.

Предельная стоимость состава — это максимальная сумма, которую команда может потратить за сезон после окончания летнего трансферного окна. Зимой она может быть скорректирована по запросу клуба. Каждый клуб сам рассчитывает и предлагает Ла Лиге свой лимит расходов в соответствии с бюджетом на предстоящий сезон.

Мы не знаем, как «прочие операционные расходы» и/или обратные платежи по сделкам с Providence (или иными инвесторами) использовались «Реалом» в формуле лимита – отчетность за прошлый сезон на этот вопрос не отвечает.

По правилам Ла Лиги, если клуб получает деньги авансом со стороны для покрытия дефицита бюджета, то они идут в доход, а значит – повышают потолок. Несмотря на то, что их когда-то нужно возвращать.

The Telegraph подтверждает, что авансовые платежи от продажи спонсорских доходов «Реалом» учитывались как доходы, то есть увеличивали свой лимит расходов. В одном этом факте не должно быть нарушений.

Похожим образом работали легендарные «рычаги Лапорты» – например, прошлым летом «Барсу» очень сильно выручила продажа 25 процентов доходов от телеправ на 25 лет американской инвестиционной компании Sixth Street. За счет таких доходов клуб смог выправить потолок расходов на сезон-2022/23.

Сам «Реал» год назад продал за 360 млн евро тем же инвесторам Sixth Street 30 процентов доходов от реконструированного «Бернабеу» за следующие 20 лет. Но рычагами, как помнится, это никто не называл.

Здесь важно, что клубы не должны учитывать фактически одни и те же доходы дважды: в первый раз – когда им заплатил инвестор за процент от будущего дохода (например, 25 процентов от телеправ), второй – когда получили эти доходы от телеправ. Обязательно нужно минусовать выплату инвестору, иначе на дистанции эти трюки просто съедят расходы на погашение кредита.

Пока нет оснований считать, что «Реал» поступал именно так, это лишь предположение, какие могут быть лазейки в правилах. С большой вероятностью Ла Лига следит за такими нюансами.

Кстати, на будущее проблема уже снята: президент Ла Лиги Хавьер Тебас объявил, что с предстоящего сезона маневры с продажей будущих доходов больше не помогут. Чтобы не было проблем лимитом, клубам рекомендовалось сокращать расходы на заработную плату и непрофильную деятельность, а также повышать доходы за счет трансферов, рекламы и спонсоров.

Вряд ли это касается только «Барселоны».

А теперь главное: Ла Лига обязана проверять клубные лимиты расходов. Это значит, что у нее не было вопросов к «Реалу»

Важный момент: все лимиты расходов клубов ежегодно проходят согласование специальным удостоверяющим органом Ла Лиги (Órgano de Validación de LaLiga), который обязан утвердить предложенный лимит или при необходимости исправить его до суммы, которые гарантируют финансовые показатели клуба.

Все показатели в отчетности точно проходили через лигу – значит к итоговым цифрам лимита не должно быть претензий. Если «Реал» где-то ошибся в учете доходов и/или формуле, его должны были поправить или запросить необходимые подтверждающие документы.

Если этого не произошло, значит, Ла Лигу все устроило.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Eric Alonso