26 комментариев

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Разбор Игоря Сергеева.

РПЛ финишировала, но шум вокруг судейства не утихает. Например, Зарема Салихова пришла в ярость от подсчетов, что рефери чаще всего ошибочно свистели в пользу «Спартака» – вероятно, имела в виду разбор «СЭ» (15 решений в пользу «Спартака», 13 – против).

«Не надо «бла-бла», что в сторону «Спартака» судьи больше всего ошибались. Ошибались в сторону клуба, когда команда выиграла матч с разницей в два и три мяча. А против «Спартака» – в матчах, где каждая ошибка была результативной».

Удивительно (или нет), но ровно год назад Леонид Федун говорил о потере 13 очков в сезоне-2021/22 из-за судей. Проверили тогда, проверим и сейчас.

И попробуем собрать альтернативную турнирную таблицу без «судейских ошибок». Разумеется, с оговорками.

Пересчитываем ошибки в пользу и против «Спартака»

По традиции мы не берем на себя функции экспертов (скорее всего, поэтому наши цифры не совпадут со «СЭ»), а ориентируемся только на официальный источник – решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

Напомним, комиссия оценивает решения в ключевых эпизодах матчей (голы, пенальти, удаления) по жалобам клубов и/или РФС. Да-да, мы понимаем, что система считает только ошибки, признанные ЭСК, и такой подсчет не дает полной картины. Если ошибка отражена в протоколе инспектора матча и ее никто не оспаривает, она не попадает на стол ЭСК и мы о ней ничего не знаем. Это большой минус, но ничего не поделать.

Публичные релизы РФС – все, что у нас есть.

Итак, считаем признанные ошибочные решения за/против «Спартака»:

Матч: «Краснодар» – «Спартак» (1:4) ✅Решение ЭСК (в пользу): ошибочно не удален Александр Соболев на 32-й минуте при счете 0:0.

Матч: «Спартак» – «Ахмат» (0:0) ✅Решение ЭСК (в пользу): ошибочно не назначен пенальти в ворота «Спартака» на 15-й минуте.

Матч: «Спартак» – «Динамо» (3:3) ✅✅Решения ЭСК (2 в пользу): при счете 2:3 ошибочно не удален Александр Соболев на 77-й минуте и ошибочно назначен пенальти в ворота соперника на 84-й минуте.

Матч: «Зенит» – «Спартак» (3:2) ❌Решение ЭСК (против): ошибочно засчитан гол «Зенита» на 39-й минуте при счете 1:1.

Матч: ЦСКА – «Спартак» (2:2) ❌Решение ЭСК (против): ошибочно не удален Никита Ермаков на 81-й минуте при счете 2:2.

Матч: «Химки» – «Спартак» (1:1) ❌Решение ЭСК (против): ошибочно удален Даниил Денисов на 45+1 при 1:0.

Матч: «Спартак» – ЦСКА (2:1) ❌✅Решения ЭСК: против – ошибочно не засчитан гол «Спартака» при счете 0:0, в пользу – ошибочно удален защитник Виллиан Роша на 65-й минуте при счете 1:1.

❌Бонус: «Спартак» – «Урал» (2:2)

Здесь не было решения ЭСК, но босс судей Павел Каманцев публично признал неисправленную ошибку Виталия Мешкова – преждевременный свисток на 85-й минуте перед чистым голом «Спартака». Это как раз пример ошибок из закрытой статистики.

Итог: 5 признанных ошибки в пользу, 5 – против (с бонусным матчем). Полный баланс!

А что у других?

В этом сезоне чаще всего судьи ошибались в пользу «Краснодара», а вот «Крылья» и «Оренбург» больше всех пострадали

В марте мы уже подводили промежуточные итоги, теперь закрепляем финально.

Общее количество жалоб по сравнению с прошлым сезоном увеличилось на треть – до 150, а ошибок на девять больше чем в прошлом сезоне – 43 против 34, по одной на шесть матчей. Или 1,43 ошибки на тур против 1,13 в прошлом сезоне. Напомним, что по словам президента РФС Александра Дюкова, наоборот, судьи ошибаются реже. Но здесь есть нюанс: у Дюкова есть доступ к недоступным для нас инспекторским протоколам.

• «Краснодар» и «Ростов» раньше чаще всего страдали от судейских ляпов: в прошлом году против краснодарцев было целых семь ошибок, ростовчан – четыре. Сейчас оба клуба переместились вверх. Поэтому можно сделать вывод, что ошибки судей случайно распределяются по матчам разных команд, никакой яркой закономерности, к счастью, нет.

• На баланс «Крыльев» и «Пари НН» сильно повлияли сразу три ошибки арбитра Романа Галимова в пользу нижегородцев в очной встрече: назначил пенальти в ворота «Крыльев» на 34-й минуте, не назначил пенальти в ворота «Пари НН» на 42-й минуте и не удалил игрока «Пари НН» на 70-й минуте встречи за вторую желтую карточку. В конце мая сообщалось, что РФС проверил Галимова на полиграфе. Результаты пока неизвестны.

• «Оренбург» пострадал из-за двух судейских ошибок в одном эпизоде: Евгений Турбин назначил пенальти и удалил Михаила Сивакова на 43-й минуте матча с «Ахматом».

• В «клубные предпочтениях» судей тоже, к счастью, нет закономерностей. Правда, Сергей Карасев трижды ошибся в пользу ЦСКА, при этом допустил по ошибке в двух дерби со «Спартаком». Но в весеннем матче команд была и одна обратная ошибка – то самое резонансное удаление Виллиана Роши.

• Самый низкий процент ошибок на матч у Владислава Безбородова (1 ошибка в 22 играх) и Павла Кукуяна (1/19), самый высокий – у Алексея Сухого (4/7), Романа Галимова (3/6) и Антона Фролова (2/4).

• Дебютанты Роман Сафьян (1 жалоба) и Сергей Чебан (без жалоб) не допускали ошибок, но у них всего по три матча в РПЛ. Единственная ошибка Рафаэля Шафеева – за удаление Андрея Талалаева на 90-й минуте матча «Крылья Советов» – «Химки» (случайно выбросил бутылку на поле после промаха Резиуана Мирзова).

• Алексей Амелин допустил первую ошибку за два сезона только в предпоследнем туре: не удалил полузащитника «Урала» Ибраима Сиссе за нарушение против Ильи Садыгова из «Химок».

• У Кирилла Левникова и Сергея Карасева по четыре ошибки против одной в прошлом сезоне. У Левникова ошибок в четыре раза больше, чем за два предыдущих сезона.

А как бы изменилась таблица РПЛ без ошибок арбитров? Спойлер – практически никак

Сразу дисклеймер. Накладывать решения ЭСК на таблицу – субъективнейшая симуляция. Как и в случае с таблицей РПЛ без ВАР, предупреждаем – это чистое фэнтези. Никто не знает, как развернулись бы события матча, не допусти судья ошибку. Итак, обрабатываем ошибки.

1. Нет влияния на результат (13 матчей, 15 эпизодов).

Исключаем из выборки случаи, когда победу одержали команды с ошибками против них.

Например, удаление защитника «Локомотива» Марка Мампасси в первом тайме матча 6-го тура не помогло «Химкам» – 0:3.

Также не учитываем матчи с ошибками судьи, которые уже не могли изменить результат.

Неназначенный пенальти на 90-й минуте в ворота ЦСКА в домашнем матче с «Ахматом» при счете 4:2 с высокой вероятностью не перевернул бы игру.

2. Голы и пенальти (14 матчей, 6+10 эпизодов).

Убираем и добавляем гол в зависимости от ошибочного решения: если мяч отменен, возвращаем его, если зафиксирован, убираем. Если пенальти отменен, добавляем гол, если зафиксирован, исключаем. Да, голы и пенальти (назначенные/зафиксированные и отмененные) тоже повлияли на ход встречи, просто вычитать их из результата – грубый подход, но у нас же фэнтези без претензий на большие выводы.

Например, ошибочно назначенный пенальти Яном Бобровским в ворота «Торпедо» на 93-й минуте матча позволил «Ростову» увезти из Москвы победу. В нашу таблицу идет ничья.

3. Удаления (12 матчей, 12 эпизодов).

Каждый случай мы рассматривали индивидуально, исходя из текущего счета, времени ошибки и дальнейшего развития событий. Это самая сложная и спорная симуляция, поэтому остановимся на некоторых конкретных примерах отдельно.

Полузащитника «Спартака» Даниила Денисова ошибочно удалили в концовке первого тайма против «Химок» при счете 0:1, но во втором фаворит отыгрался в меньшинстве и имел преимущество (xG 2,38 против 1,88). Считаем победу «Спартака» вместо итоговых 1:1.

В первом круге Владислав Безбородов не удалил полузащитника «Ростова» Даниила Уткина на 71-й минуте матча с «Сочи». В концовке матча ростовчане отыгрались с 0:2. В нашу таблицу идет победа сочинцев.

В матче «Локо» – «Урал» (2:4) москвичи заработали удаление на 11-й минуте, после чего «Урал забил четырежды. Когда составы уравнялись на 87-й, «Локо» забил дважды. Что бы тут произошло без ошибки арбитра Сергея Иванова, предсказать невозможно. Предполагаем ничью.

Самый сложный матч – дерби «Спартак» – ЦСКА. Сергей Карасев сначала не засчитал чистый гол «Спартака» в первом тайме, а на 65-й минуте – удалил Виллиана Рошу при 1:1. «Спартак» победил, а удаление защитника армейцев признано ошибочным. Тяжелое решение, но считаем ничью.

Итак, таблица!

Несмотря на то, что у некоторых клубов есть серьезный прирост очков («Сочи» плюс пять) и потери («Урал» минус четыре), итоговые изменения в таблице – чисто косметические.

Но нельзя забывать, что по ходу турнира ошибки также влияют на расклад. Например, при вполне вероятной победе над «Пари НН» спасение «Крыльев» не зависело бы от матча со «Спартаком» и героического сэйва Евгения Фролова.

Иногда ошибки имеют не только турнирное, но еще и принципиальное значение – например, недочеты Сергея Карасева в дерби «Спартака» и ЦСКА.

Так что не стоит акцентировать внимание только на итоговой расстановке (тем более альтернативной). Очевидно, что даже одна судейская ошибка может по цепочке повлиять и на остальные матчи, и математика у каждого будет своя.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Александр Вильф