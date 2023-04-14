12 комментариев

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Наши судьи в 6 раз чаще игнорируют рекомендации ВАР, чем в АПЛ. Почему?!

Сергей Сергеевич Иванов Сергей Сергеевич Иванов
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Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Разбор Игоря Сергеева.

Судья Сергей Иванов отстранен минимум на две игры за две ошибки в матче «Спартак» – «Динамо». Рефери наказан в том числе и за ляп, который пытался исправить ВАР, но Иванов не прислушался.

Речь о моменте на 84-й минуте, когда Роман Зобнин упал в чужой штрафной, и Иванов назначил пенальти. Видеоассистент Владислав Безбородов подозвал главного к монитору – это означало, что он увидел явную ошибку. Иванов оценил момент сам и оставил пенальти в силе. ЭСК на неделе признал это ошибкой. 

На всякий случай напомним протокол: «ВАР может помочь арбитру только в случае «явной и очевидной ошибки» или «серьезного упущенного инцидента».

Если судья идет к монитору, знайте: видеоассистент считает изначальное решение неверным. По крайней мере так должно быть.

Решение Иванова игнорировать подсказки коллег выглядит странно, если не знать статистику: в РПЛ-2022/23 это уже 26-й случай из 100, когда главный после просмотра повтора оставляет решение в силе. Для сравнения: в АПЛ этого сезона судьи игнорировали рекомендации коллег только 4 раза из 97 (данные ESPN). 26 против 4 – не похоже на простое совпадение. 

Почему судьи РПЛ часто не прислушиваются к ВАР? Может быть, потому что не совсем доверяют видеоассистентам?

Давайте считать. 

Всего в этом сезоне ВАР вмешивался в игру (то есть предлагал главному изменить решение) 100 раз. 

• В 74 случаях подсказку приняли, но в семи сделали это зря (по мнению ЭСК).

• В 26 случаях подсказку отвергли, и только в восьми случаях сделали это зря (по мнению того же ЭСК). То есть в 18 эпизодах, когда главный судья не следовал рекомендациям ВАР, он был прав, а видеоассистент ошибался.

Простая математика: 7 неверных принятых подсказок ВАР и 18 неверных отвергнутых. Итого: 25 вмешательств ВАР из 100 ошибочны, точность подсказки – 75%.

Важно отметить, что это очень грубый подсчет, мы не знаем, что в каждом случае говорил видеоассистент, подзывая главного к монитору – возможно, тоже сомневался. Возможно, в РПЛ теперь по-своему интерпретируют протокол ВАР и вмешиваются на всякий случай. В этом тексте мы ориентируемся на общемировую практику: ВАР включается, когда видит явную ошибку. 

Точность 75% – это много или мало? А как в других лигах?

К сожалению, единой стандартизированной статистики нет, остается лишь по крупицам склеивать обрывочные данные, которые могут собираться по разной методике. Поэтому отнесемся к подсчетам с осторожностью. 

В АПЛ признано 10 ошибок ВАР в 97 эпизодах вмешательства (данные Mirror). Плюс еще 4 случая, когда судья отвергал подсказку видеоассистентов. Мы не знаем, как боссы английских судей оценили эти действия, но давайте предположим, что во всех случаях главные судьи были правы. Итог: 14 ошибок в 97 эпизодах, точность – 86%.  

Так что опасения судей РПЛ кажутся логичными. Простые данные говорят, что полное доверие коллегам у монитора – не страховка от ошибки.

Но есть и другой ракурс. Когда судьи РПЛ меняли решение по подсказке ВАР, то ошибались в 10% случаев (7 из 74 эпизодов), а когда настаивали на своем, то в 30% (8 из 26). 

Изменение решения с подсказки ВАР влияет на рейтинг

В сентябре 2020-го РФС рассказал о внедрении системы назначения судей, разработанной совместно с Лабораторией исследований спорта Высшей школы экономики. Основа системы – рейтинг арбитров, на который влияют решения ЭСК и оценка инспектора. Место в рейтинге влияет на назначения арбитров в РПЛ.

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев после ошибок Виталия Мешкова в игре «Спартака» с «Уралом» дал интересные пояснения: 

«У Виталия одна неисправленная ошибка (из-за раннего свистка), также ошибка с неназначением пенальти, которая была исправлена ВАР. Две ключевых ошибки, одна из которых неисправленная, это довольно низкая оценка. На 19-й тур получили назначения судьи, у которых оценка была выше, кто выше в рейтинге». 

Получается, на рейтинг негативно влияют вмешательства ВАР – если они по делу.

Как будто бы все логично: пропустил ошибку – минус балл. Но если учитывать, что не всегда подсказки видеоассистентов верны, то сомнения судей после просмотра повтора тоже можно понять. И высокий процент оставленных в силе решений на таком фоне тоже логичен. 

А кто чаще всего отвергает подсказки ВАР? Карасев! 

Судья Иванов ошибочно не прислушался к коллегам впервые в РПЛ, но не впервые в сезоне. ЭСК уже признавал его аналогичную ошибку: в кубковом матче «Спартак» – «Локомотив» он не отменил гол после фола Михаила Игнатова на Наире Тикнизяне, хотя ВАР рекомендовал. 

А какая статистика у остальных? 

• Сергей Карасев – единственный арбитр, который после приглашения к монитору чаще оставался при первоначальном мнении. При этом только одно из решений (неназначенный пенальти за игру рукой Игоря Дивеева в матче 6-го тура ЦСКА с «Ахматом») признали ошибочным. 

•  Статистика Сергея Чебана (только одно включение ВАР) не должна сильно удивлять. Он провел только два матча в этом сезоне РПЛ, при этом только однажды подходил к монитору – в прошедшем туре в матче «Краснодара» с «Пари НН» не удалил Вячеслава Кротова за стычку с Кристианом Рамиресом.

• ВАР чаще всего менял решения Артема Любимова (9 поправок в 11 матчах), а если исходить из количества игр – Антона Фролова (6 раз в четырех матчах) и Ивана Сиденкова (4 в 2). 

• Есть арбитры, которые явно специализируются как видеоассистенты: Анатолий Жабченко 11 раз исправлял ошибки коллег, Василий Казарцев (главный эксперт ВАР по версии Ашота Хачатурянца) – 8 результативных вмешательств, Алексей Амелин и Иван Сиденков – по 6.

• Рассмотрение одного эпизода (если судья сам подходит к монитору) в среднем занимает около 2,5 минут – то есть просмотры заняли почти три полноценных игры.  В АПЛ (по той статистике, которая официально известна) средняя остановка в 59 секунд в сезоне-2019/20 на следующий год выросла до 1,5 минут.

***

Всего в этом сезоне ЭСК признала 30 судейских ошибок в РПЛ, половина из них допущена после вмешательства ВАР. Плюс 4 ошибки, когда ВАР смотрел момент, но подтвердил решение арбитра и не звал его к монитору (получается, все ошиблись). Возможно, такой высокий процент ошибок видеоассистентов на столе ЭСК связан с тем, что «обычные» ошибки не всегда требуют разбора комиссии и остаются в рапорте инспектора. 

Абсолютно очевидно, что времена, когда ошибки судей были частью игры, остались в прошлом. Теперь частью игры стали ошибки ВАР. 

РФС считает, что ошибок судей в РПЛ теперь меньше. Это можно проверить?

На судей РПЛ в этом сезоне жалуются гораздо чаще. А кто страдает больше всех?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Виталий Тимкив; globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; fcdm.ru

12 комментариев

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jonnysilverhand01
Судьи наши это родные
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Stepan Shevchenko
просто яйца по колено
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Ваганов Фидаиль
Питер весь российский футбол разрушил!
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-1
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Michael Boldyrev
Берем первые абзацы: 7 против 8. Как трактуем?
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Dmitriy Korchagin
Наши судьи самые судьи! )
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.ru
шестикратное игнорирование просмотров нашими судьями успешно компенсируется шестикратным увеличением их длительности...
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brildan
Потому что Питер в деле
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Fox_Mulder_12
Ответ Софья Хороброва
мб потому что наша лига огородников в 6 раза слабее АПЛ?
Это тут причём?
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Antonio17
Статью не читал, но в АПЛ судьи - дно!
0
-1
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Софья Хороброва
мб потому что наша лига огородников в 6 раза слабее АПЛ?
0
-2
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Quiet Dad
Может они правил не знают? Как говорится: смотрю в книгу, вижу фигу (не Луиша:))...
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*Василёк*
Всё дело в бабках
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