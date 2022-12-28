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Результаты конкурса историй. Вы написали 39 историй, а мы выбрали 4 победителей

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Новые звезды.

Три недели назад мы объявили конкурс, в рамках которого просили бегунов, пловцов и триатлетов рассказать об участии в стартах IRONSTAR в 2023 году. Мы придумали 4 номинации:

  • «Новая звезда среди стартов» – рассказ о фестивалях в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, которые IRONSTAR впервые провел в этом году.
  • «Новая звезда среди триатлетов» – рассказ о прогрессе или спортивном дебюте в триатлоне.
  • «Новая звезда среди пловцов» – рассказ о выступлении на заплывах SWIMSTAR.
  • «Новая звезда-бегунья» – рассказ об участии в женских забегах IRONLADY.

Вы написали 39 потрясающих историй! Представляете, как сложно было выбрать всего четырех победителей?

Мы благодарим всех участников – вы сначала вложили много времени и сил в тренировки, преодолели дистанцию, а потом вспомнили, проанализировали и облекли опыт и мысли в слова. Вы все – герои!

Итак, победителями стали...

Новая звезда среди стартов

Татьяна Щербаненко, «Нижний Новгород 2023 – новая звезда Ironstar!»

«Вы не поверите, но все началось с «Географического диктанта», на который мы с дочкой сходили в октябре 2022 года. Мы забрали домой задания, и на очередном семейном празднике все вместе их разгадывали. И там был такой вопрос:

«В честь этого старинного русского города, находящегося на месте слияния двух великих европейских рек, названа одна из станций московского метро, которая с 2020 года является самой широкой – многопролетной – в России. До нее титул самой большой станции российского метро носила ее «сестра» – метростанция «Московская», расположенная в этом самом городе. О каком городе идет речь? А) Санкт-Петербург; Б) Казань; В) Нижний Новгород; Г) Самара»

Поскольку мы из Новосибирска, то столичных станций метро не знаем. Про великую европейскую реку понятно – Волга, а вот какая вторая? С помощью карты выяснили, что речь идет о реке Ока и городе Нижнем Новгороде, и мы просто обязаны туда поехать и воочию посмотреть на стрелку Волги и Оки. А через месяц IRONSTAR объявил об открытии новой локации, в общем, все звезды сошлись! Мы едем в Нижний Новгород!

Я зарегистрировалась на 113 км, мама и сестра на IRONLADY, дочь и племянница на STARKIDS».

Новая звезда среди триатлетов

Юрий Дерябин, «Три победы за один день в городе, где я никогда бы не оказался»

«Я занимаюсь триатлоном пятый год. До этого самое тяжелое, что я держал в руках – многотомник по теоретический физике, а самое дальнее расстояние, которое преодолевал бегом – километр от метро до университета, когда опаздывал на пары.

Но пять лет назад я попробовал триатлон, и это была тяжелая зависимость с первого старта:

  • В первый год – железная дистанция в Сочи за 14 часов. 6 часов я еле волочил ноги в состоянии транса на беговом этапе.
  • В ковидный год делаю 4 старта, и понимаю, что триатлон – это навсегда.
  • В 21-м году случайно занимаю 3 место в возрастной группе.
  • В 22-м уже не случайно 3 третьих, 3 вторых и даже 2 первых места в возрастной группе.

С этими результатами я подхожу к 2023 году.

Меняю тренера с отличного (8-ми кратного чемпиона России Антона Чучко) на отличного и безжалостного (тренера олимпийского резерва Кирилла Голдовского).

И ставлю фантастически амбициозную цель – зайти на подиум в абсолютном зачете.

  • Не плавая и не бегая с детства.
  • Не имея спортивных званий и какого-либо вообще длинного спортивного бэкграунда.
  • Не сидя по полгода в горах Кавказа или Киргизии.
  • Не имея велика за полмиллиона минимум.
  • Зато имея обычную работу, ремонт, и минимум 3 хобби (а это всё отнимает время, силы и нервы).

Я имею наглость поставить цель стать одним из 6 самых сильных спортсменов на старте».

Новая звезда среди пловцов

AnDReY Y, «Первый SwimStar вслепую»

Андрей написал два конкурсных поста, и начало истории рассказано в посте «Слепой, глухой и сильный». Ниже мы приводим микс из двух рассказов, а полностью истории можно почитать по ссылкам.

«Саша Бурмистров – слепоглухой атлет. Саша с детства страдает редкой болезнью – синдром Ашера. Видит очень плохо и только центральной частью глаза, ничего не слышит.

На «олимпийке» в Нижнем Новгороде он стартовал в тандеме со мной – для Саши это был первая олимпийка, а для меня – первый опыт триатлона со слепоглухим атлетом. Саша словил там тепловой удар. А уже через 2 недели после Нижнего мы решили проплыть наш первый совместный заплыв – SWIMSTAR Крылатское!

Саша плавает вслепую и не очень быстро, мешает нарушенное чувство равновесия. Еще один нюанс в том, что мы плывем вместе, а наши ноги соединены парасвязкой – фалом длинной около полуметра. Сделать парасвязку короче не получается, потому что Саша задевает меня руками. Связка гибкая и поэтому надо все время держать ее в легком натяжении, но не натягивать. Тогда у Саши появляется возможность выдерживать направление.

В Нижнем мы намотали почти 300 лишних метров на дистанции в 1,5 км и горели желанием это исправить...»

Новая звезда-бегунья

Наталия Евгеньевна, «Как я стала IRONLADY»

«Мне 56 лет и я врач. 

До недавнего времени моя жизнь мало чем отличалась от жизни среднестатистического городского жителя, и уж точно я не собиралась бегать, потому что никогда не бегала. Нигде и никогда! Ни на уроках физкультуры, ни за автобусом! Пока однажды IRONLADY не ворвалась в мою жизнь.

Совершенно случайно мне попалась информация о женских забегах IRONLADY в рамках соревнований IRONSTAR. Так было интересно написано, такие классные были фотки с предыдущих соревнований, а главное, на финише обещали подарить цветок! Не то чтобы я их никогда не видела, но нежно люблю, поэтому решение было принято однозначное – участвовать!

Сказано – сделано! Наталия Евгеньевна начала тренироваться…»

***

Со всеми победителями мы свяжемся в течение недели и расскажем, как забрать призы – слоты на гонки и мерч IRONSTAR. Посты победителей мы опубликуем на главной Sports.ru.

Мы также хотим отметить участников, которые были очень близки к победе:

Все конкурсные посты можно прочитать по тегам Ironstar Triathlon Russia и Личный опыт. Спасибо всем за участие!

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