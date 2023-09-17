60 комментариев

Яна Рудковская пришла на контрольные прокаты фигуристов – осталась на трибуне, но не в стороне. После выступления Валиевой сказала о якобы лишнем весе Камилы.

Жене Евгения Плющенко хочется видеть «ту Камилу, которая была раньше».

Камила изменилась? Да! И это нормально

Для 17-летней Валиевой этот сезон – уже третий по взрослым. Для фигуристок это непростой возраст: пубертат набирает обороты, тело меняется, а детской легкости уже нет.

О Камиле заговорили еще в сезоне-2018/19, когда Этери Тутберидзе назвала ее короткую «Девочка на шаре» любимой постановкой сезона. Вот так выглядела Камила тогда.

А это сезон-2019/20 и победа на чемпионате мира среди юниоров.

Программа «Шторм» покорила в пандемийном сезоне-2020/21. С ней Камила выступала по взрослым на внутренних стартах.

Олимпийское «Болеро» – Валиевой 15 лет.

Это уже прошлый сезон – постановка-осмысление Олимпиады-2022.

Рудковскую не устраивают «эстетика и формы» Камилы. Что-о-о?

За это время Валиева и правда изменилась – не зря в новом сезоне она выступает уже в новых образах: роковой красотки и черной пантеры из марвеловской Ваканды. Время для этого пришло. То, что Камила в 17 лет не выглядит как ребенок, – абсолютно нормально. Было бы куда более странно, если бы она оставалась все той же девочкой, которой была несколько лет назад.

Но именно этого хочет Рудковская. Вот ее вердикт по внешнему виду Валиевой (интервью «Спорт-Экспрессу»):

«Мне кажется, Камиле просто надо похудеть. Хочется видеть ту Камилу, которая была раньше. Очевидная прибавка в весе, знаю, что девочки не любят об этом говорить, сложно держать вес, но нужно. Хотя мы говорили с Леной Радионовой и сошлись, что Камила стала очень сексуальной. Для жизни сегодняшняя форма Камилы прекрасна. Но для спорта эстетика и формы нужны-то другие».

После столь бестактного «надо похудеть» Яна попыталась оправдаться в телеграм-канале. Получилось не лучше – от перекладывания своего мнения на всех окружающих до сравнения себя с девушкой в пубертате:

«Для меня эстетика и форма имеет значение в фигурном катании, извините. И когда ты сидишь и смотришь выступление у девочек, а вокруг все окружающие говорят только об этом, то я не могла с ними не согласиться (на трибуне Рудковская сидела с Александрой Трусовой, Еленой Радионовой и Гном Гномычем – Sports.ru). Есть вес для спорта, а есть для жизни.

И когда мне говорят, что мне тоже надо похудеть, беру себе этот факт на заметку. И соглашаюсь. Мой вес до 45 лет был 51 кг при росте 168 см. Сейчас мне 48 лет, и мой вес 55.

Я борюсь за уменьшение, но пока он стоит на месте. Я всю жизнь борюсь и спортом, и диетами. Поэтому я точно знаю, что похудеть при желании можно, когда это действительно нужно.

Легко худеть девочкам и девушкам и сохранять фигуру. После 35 метаболизм падает, и оставаться в своем размере 25 лет – это большой труд. И я знаю точно, что нет ничего невозможного. Об этот не принято говорить вслух, а за спиной я говорить не привыкла.

Есть целый ряд публичных профессий, требующих определенных качеств. В спорте это состояние тела и мышц в том числе. И обсуждение этой темы – это обсуждение не внешнего вида как такового, а обсуждение соответствия качеств выбранной профессии».

На самом деле похудеть в пубертате сложно, а соревноваться – тем более

Почему Рудковская привыкла говорить такое вслух, да еще и в интервью, а не молчать не за спиной – вопрос такта и воспитания. Но она не права и в фактических вещах.

Так, жировая и мышечная ткани вообще не связаны, у них разный клеточный состав и структура, трансформироваться одна ткань в другую не может. Как Яна оценивает состояние мышц Валиевой с трибуны – загадка.

Да и тезис, что девушкам легко худеть и сохранять фигуру – спорный. Именно во время пубертата (10-17 лет) за весом следить крайне сложно. Происходит гормональная перестройка, нарушаются жировой и углеводный обмен.

Чтобы тело девушки развивалось, ему необходим запас жира. Из него образуется гормон лептин, затем вырабатываются женские половые гормоны эстрогены – и тогда у девушки начинаются менструации, а организм продолжает здоровое развитие. Но гормоны вырабатываются неравномерно, поэтому возможен набор лишней массы. Могут скакать и другие гормоны – щитовидной железы, кортизол, инсулин, и это тоже скажется на весе.

Да и вообще, почему Рудковская решила, что фигурное катание – это спорт девочек-спичек? И вся красота именно в них? Возможно, из-за тенденции последних лет, когда наши фигуристки за пару лет выигрывают все титулы и переживают пубертат уже за пределами льда. Как часто наши чемпионки борются с ним на соревнованиях, а не в шоу или в уютном оверсайзе где-нибудь в телестудии?

И тут скорее уважение Валиевой – она остается в спорте и отлично приноровилась к изменениям тела: гибкость и пластика никуда не делись, скорость на уровне, четверные она восстанавливать умеет. Да и образы растут вместе с Камилой – а за этим всегда интересно наблюдать.

Так какой же эстетики не хватает?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Александр Кондратюк, Максим Богодвид, Владимир Песня, Светлана Шевченко; Yohei Osada/AFLO/Global Look Press