21 комментарий

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В лыжах небывалая авантюра – общий сервис на всех: это не нравится норвежцам, зато поможет остальным

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На Кубке мира в Таллине незаметно прошел очередной эксперимент: лыжи всем участникам готовили одинаково и под присмотром FIS.

У норвежцев больше не будет преимущества в инвентаре?

Зачем нужен общий сервис и как еще помочь небольшим командам?

Сервис – важная часть лыжного спорта (как и биатлона): из-за непопадания в мазь можно проиграть гонку, а благодаря удачной паре – легко обеспечить отрыв.

Во время Кубка мира каждая сборная готовит лыжи самостоятельно, у больших команд есть даже вакс-грузовики. Сервисеры закупают оборудование, смазки, ищут необычные варианты на разные трассы.

Прошлым летом у Международной федерации лыжных видов и сноуборда (FIS) появилась революционная идея. Хотя в случае с FIS это даже пугает: запрет на фтор объявили несколько сезонов назад, но реализация отстает (обещают все наладить уже следующей зимой).

Теперь в федерации развивают проект общего сервиса: лыжи всех спортсменов будут обрабатываться одними и теми же мазями и идентичными методами. Почему? Во многом ради экономии. Подготовка инвентаря – затратный процесс, даже топ-команды жалуются на нехватку финансов.

«Это критично для таких стран, как Швейцария, Франция, Италия, других европейских федераций, но они борются. Если мы не сократим расходы и не вложим деньги в молодежь, будет все меньше и меньше стран, которые смогут конкурировать на высоком уровне», – объяснял рейс-директор FIS Пьер Миньерей.

Общий сервис – находка директора по северным дисциплинам и биатлону Швейцарской лыжной ассоциации Гури Кноттен: «Странам с меньшими ресурсами приходится тратить большую часть бюджета на смазки и оборудование. Это выходит за рамки их возможностей, на эти средства они могли вести работу по развитию спортсменов».

В качестве примера она приводила соревнования на лыжероллерах, где нет влияния мазей, а инвентарь распределяется случайным образом. К слову, рандомное распределение перед стартом могло бы дойти и до лыж. В коньковых гонках такое вполне реально, считает олимпийский чемпион-2014 и тренер сборной Словении Ула Виген Хаттестад:

«На практике может получиться, но до этого еще далеко. Конечно, иногда некоторым везет больше, но это может сработать. Для классических гонок решения у меня нет. Там задача куда сложнее, потому что надо учитывать вес, технику и тактику, которой вы придерживаетесь на трассе».

Хаттестад прекрасно знаком с норвежским сервисом, поэтому легко видит контраст: в Словении он сам откатывает лыжи, а в его родной сборной этим занимается большая бригада специалистов.

Лыжным гонкам очень нужен хоть какой-то путь к уравниванию возможностей, иначе в топ-10 так и будут заезжать спортсмены из одной сборной. Да, дело не только в качестве и подготовке инвентаря, но вряд ли у остальных растет мотивация, когда они видят такую суперкоманду сервисеров, какая собралась у Норвегии.

Коньковый спринт в Таллине – первая гонка с общим сервисом на Кубке мира, но лидеры – те же

И вот в конце сезона FIS все-таки созрела для практической реализации. 21 марта в Таллине прошел городской спринт, где лыжи всем готовили по единой схеме.

Федерация провела тендер, который выиграла норвежская компания Swix – один из гигантов-производителей инвентаря и средств для лыж.

«Это будет первая гонка Кубка мира, где у всех спортсменов будет одинаковая отправная точка в плане подготовки лыж. И это будет первый случай, когда все перейдут на смазку без фтора.

Мы подготовим лыжи для всех: от Клэбо до спортсменов из небольших команд. Вероятно, именно последние извлекут из этого наибольшую выгоду, ведь сборной Норвегии не разрешат пользоваться своим огромным вакс-грузовиком», – анонсировал руководитель сервис-отдела Swix Мортен Сэта.

Перед стартами в Таллине соорудили общую зону, где сервисеры всех команд готовили инвентарь. Но материалы и инструменты поставила Swix. Все лыжи одинаково очищались, а затем обрабатывались одной и той же смазкой, одним и тем же методом. Сами команды приносили (помимо двух пар лыж на спортсмена) только стол, утюг, тиски для фиксации и защитную маску. Пару можно было менять только после квалификации, все раунды плей-офф бежали на одной.

Впрочем, одинаковая подготовка не уравняет пелотон полностью, ведь главное – все-таки сами лыжи (их структуры на определенную погоду, снег etc).

«В любом случае побеждает сильнейший, но у тех, у кого самый большой выбор пар и больше опыта в их подборе, все равно будет преимущество», – соглашался Сэта.

Судить по одной гонке, конечно, сложно, но результаты конькового спринта в Таллине не шокировали. У мужчин победил Йоханнес Клэбо, а в финале бежали другие топ-спринтеры: Эрик Валнес, Люка Шанава, Эвен Нортуг.

В женской гонке немного просели шведки, а в финал прошли 6 лыжниц из 6 сборных, но все равно в решающем забеге не было случайных людей – все из 20-ки спринтерского зачета.

Сервисеры и лыжники пока не оценили задумку FIS

Общий сервис – идея новая только для Кубка мира, на других соревнованиях ее уже не раз тестировали. Та же Swix готовила лыжи на внутренних гонках в Швеции и Норвегии. Во время фестиваля Hovedlandsrennet в Мерокере фирма подготовила около 800 пар за три дня.

В нашем биатлоне еще год назад опробовали подобную схему. Все участники чемпионата России могли принести лыжи в сервис сборной, чтобы подобрать лучший вариант на гонку. Но задача была другой: уравнять спортсменов из регионов со сборниками и таким образом усилить основную команду.

• Специалисты пока скептически относятся к подобным нововведениям. Шеф сервис-бригады российских биатлонистов Александр Печерский так объяснял это в интервью Sports.ru:

«Мое мнение: это шаг назад. Если сравнивать с «Формулой-1», то там есть мощные конюшни – «Феррари», «Макларен» – они постоянно друг друга обгоняют тонкостями, нюансами. Лыжный спорт развивается примерно так же. Все бренды смазок производят что-то новое, современное, а сервис-команды находят эти бренды, придумывают лучшую формулу для своей сборной. Это и хитрость, и творчество, и поиск.

Даже если пойти в сторону уравниловки, мы все равно столкнемся с шулерством, хитростями. Как можно собрать на Кубке мира 20-30 сервисменов и дать им одну смазку? А почему именно эту, а другие нет? Думаю, будет очень много вопросов, и никто не найдет золотой середины. Да и утратится поиск новизны – зачем что-то придумывать, если у всех все одинаковое?

Слово «бред», конечно, не подходит, но, на мой взгляд, в этой идее очень много нелогичного. Я очень скептически к ней отношусь – суть сервиса утратится».

«Мы все равно столкнемся с шулерством». В лыжах готовят переворот, который уравняет всех

• Глава сервис-бригады сборной Швеции по лыжам Петер Мюльбак тоже против:

«Наша работа будет совсем другой, потому что мы не выходим на трассу и не проводим тесты. Есть поставщик смазки, который будет координировать и руководить всем. Мы получим все оборудование и смазочные материалы, будем стоять и готовить лыжи в большом общем помещении.

Меня немного беспокоит, что это начало программы, которая станет стандартом. Причина моего скептицизма в том, что я рассматриваю подготовку лыж как часть спорта. В этом есть напряжение: попали вы в мазь или нет? К тому же такая общая схема осуществима только в коньковых гонках».

• Да и лыжники пока не понимают идею FIS. «Сложно прогнозировать, но не думаю, что это окажет большое влияние на результаты. Все же лыжи будут отличаться. Не только то, что вы наносите на них, определяет, как они скользят», – считает норвежка Лотта Венг.

• Эксперт TV2 Петтер Шинстад согласен: «Это точно не приведет к тому, что лыжи у всех будут одинаковыми. У топ-спортсменов всегда будет лучший доступ к лыжам, сервису. 80% характеристик лыж – в самих лыжах. Думаю, большинство удивится тому, как мало влияет смазка».

В то же время Шинсад отмечает, что общий сервис поможет небольшим командам сэкономить и положительно скажется на привлекательности спорта. А это для нынешних лыжных гонок – очень актуально.

• Глава сервис-бригады Норвегии Стейн Олав Снесруд рассказал, как неудобно было нести инструменты в общую зону, а еще выразил надежду, что такой сервис – лишь разовая акция:

«Не думаю, что это (переход на общую схему) произойдет. Это ликвидирует часть того, что такое лыжные гонки – сами лыжи».

Фото: globallookpress.com/Tomi Hänninen; РИА Новости/Александр Вильф, Роман Кручинин; owc.ee

21 комментарий

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Ar
Ответ last_guard
Идея глупая и бессмысленная. Существенное отличие не в смазке и подготовке, а именно в САМИХ ЛЫЖАХ. Норвежцы делают лучшие в мире беговые лыжи, и лучшие лыжи отдают в свою сборную, остальным достается мусор. Если бы FIS обеспечила все сборные таким же набором лыж, как у норвежцев, тогда бы был другой разговор. Сейчас они пытаются не подтянуть остальные команды к Норвегии, а откинуть Норвегию назад, за счет того, что будет неидеальные условия для подготовки лыж. Этот путь идет к регрессу. Лучше бы они сделали возможность подготовки лыж для команд, за счет федерации, но пользоваться этой возможностью можно было бы по желанию.
Не понимаю, как воплотить вашу идею в жизнь и при этом сохранить здоровую конкуренцию между производителями. Соревнование между странами и соревнование брендов - это разные вещи. Единственные норвежцы на проф. рынке - это Madshus. Fisher, Atomic - австрийцы. Rossignol, Salomon - французы. Но из-за конкуренции именно между брендами, сами бренды, естественно, заинтересованы в том, чтобы своими лучшими лыжами обеспечивать именно лучших лыжников, не важно из какой страны. Потому что, чьи лыжи будут красоваться в руках медалистов на пьедестале почета, те потом и будут лучше продаваться миллионам любителей во всем мире. А любая попытка уравниловки, что в смазках, что в лыжах - это утопия и путь в никуда.
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vadned
Ответ Markus GronHolm
ФИС уже давно пора заняться развитием лыжных гонок - то, что в современности всего 2-3 страны могут бороться за победы, и ещё 2-3 в одной отдельной гонке раз в год при унылых одинаковых форматах гонок и бесконечных спринтах - это кошмар.
Ну так как раз они что-то сделали в этом направлении, что тут плохого? Сами же лыжники утверждают, что это мало что поменяет собственно на трассе, зато у 90% команд половина всего бюджета перестанет уходить на подготовку лыж. Как по мне, то это хорошо.

Громче всего против выступают те, кто не ограничен в бюджете и прямо заинтересован в сохранении своих рабочих мест - сервис-бригады Норвегии и России. Их интерес можно понять, но в соревнованиях лыжников должны все же соревноваться лыжники, а не бюджеты их сервис-групп.
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petr
чинуши из фис уже совсем обалдели-скоро на одной лыжи будут бегать ради их прихотей-бабло им разум затмило
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last_guard
Идея глупая и бессмысленная. Существенное отличие не в смазке и подготовке, а именно в САМИХ ЛЫЖАХ. Норвежцы делают лучшие в мире беговые лыжи, и лучшие лыжи отдают в свою сборную, остальным достается мусор. Если бы FIS обеспечила все сборные таким же набором лыж, как у норвежцев, тогда бы был другой разговор. Сейчас они пытаются не подтянуть остальные команды к Норвегии, а откинуть Норвегию назад, за счет того, что будет неидеальные условия для подготовки лыж. Этот путь идет к регрессу. Лучше бы они сделали возможность подготовки лыж для команд, за счет федерации, но пользоваться этой возможностью можно было бы по желанию.
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Ar
Совершенно бессмысленная затея. Будет, как в том анекдоте про желание, чтобы все были одинаково богатыми, а все будут одинаково бедными. Залеты или наоборот попадания в мазь - это неотъемлимая часть лыжного спорта, делающая его более интересным. А кроме того, при таком "уравнивающем" подходе, вместо конкуренции между производителями материалов и, соответственно, улучшения их качества вырастет коррупция, ведь каждый захочет стать тем единственным и выиграть "тендер". Короче говоря, ФИС занимается, как и все последние годы, вообще не тем. Верните нормальное разнообразие дистанций на КМ и Тур де Ски и займитесь уже медийной составляющей, чтобы вернуть спонсоров и конкуренцию между странами, как это было в 90-е и нулевые.
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imaxim
Ответ Tomas Nepotrebko
Можно еще тренерскую бригаду одну на всех, и чтоб сборы все вместе проходили)
Например Бородавко))) он быстренько всех норвежцев так загрузит, что они закончат через сезон
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Ksenia RN
Пускай ещё допконтроль общий сделают и ТИшек поровну раздадут, тогда совсем весело и интересно будет, и русских можно не возвращать.
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Нагрузки Сборной
Ответ ecopromo
Федерация провела тендер, который выиграла норвежская компания Swix - да вы издеваетесь клоуны фасовские
А почему они не могли выиграть тендер?
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Ivan Ivanych
Всё правильно. Должны соревноваться именно спортсмены, а не сервисёры, производители лыж и тд, поэтому нужно уравнять всех участников в инвентаре, смазках и тд.
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Санитар-волк
На мой взгляд, не супер экстраординарно. Все эти крики о "безфторовости" - типичный "зелёно-левацкий" бред, конечно, а стандартная смазка - почему нет? Не скажу, что я прямо "за" или "против", но не кажется это настолько круциальным. Лыжи по жребию в перспективе? Имхо, вот это уже бред.
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Sybr
У глав сервис-бригад спросили, как они относятся к тому, что потеряют работу) Естественно, они недовольны. А, по моему, отличная идея, спортсмены должны соревноваться плюс/минус на одинаковых по скольжению лыжах.
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Михан Первый
"мощные конюшни – «Феррари», «Макларен» – они постоянно друг друга обгоняют тонкостями, нюансами" - спасибо, посмеялся))) Пока Макларен чуть впереди, у Феррари всего лишь 2 блока управления за гонку сгорело, а у Макларена и тормоза перегреваются, и с загрузкой задней части большие проблемы)
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SkierNSK
Ответ Booligan
Так себе идея отдавать свою боевую пару хрен пойми кому, очень легко запороть, перегрев утюгом, типа случайно
Вы невнимательно читали.
"Перед стартами в Таллине соорудили общую зону, где сервисеры всех команд готовили инвентарь. Но материалы и инструменты поставила Swix.."
Лыжи готовили те же сервисмены, что и всегда, только все одинаково.
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SkierNSK
Городской спринт - так себе трасса для теста. Надо было на марафоне протестировать, хотя моё мнение, что идея неудачная и лучше было вообще не тестировать. Заметнее всего разница на длинном пологом спуске и длинных дистанциях. А с классикой всё совсем сложно: кто-то мажет на держание, кто-то на скольжение больше.
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ks-1993
Они занимаются фигней. Этот бред, в том году равные дистанции для мужчин и женщин.
Лучше верните нормальный календарь КМ, где количество спринтов будет не 60%+, а 10-15%. Больше марафонов, скиатлонов, эстафет. Нормальный Тур Де Ски, где была длинная гонка преследования, идея с туром в Швеции была хорошая, но одноразовая по факту.
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Tomas Nepotrebko
Можно еще тренерскую бригаду одну на всех, и чтоб сборы все вместе проходили)
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yarni
Ответ Booligan
Так себе идея отдавать свою боевую пару хрен пойми кому, очень легко запороть, перегрев утюгом, типа случайно
Причём в чём проблема дать подготовить лыжи самим командам в одной зоне под надзором, а вот мази/приборы одинаковые от одного поставщика, тогда и условия равные и мастерство сервисёров бы решало.
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Markus GronHolm
ФИС уже давно пора заняться развитием лыжных гонок - то, что в современности всего 2-3 страны могут бороться за победы, и ещё 2-3 в одной отдельной гонке раз в год при унылых одинаковых форматах гонок и бесконечных спринтах - это кошмар.
+5
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+5
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ecopromo
Федерация провела тендер, который выиграла норвежская компания Swix - да вы издеваетесь клоуны фасовские
+3
-4
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Booligan
Так себе идея отдавать свою боевую пару хрен пойми кому, очень легко запороть, перегрев утюгом, типа случайно
0
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ecopromo
да не допустят норвежцы такого. Глянул финиш женского масс старта , кальва выиграла только за счет лыж. Это недопустимо
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