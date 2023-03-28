21 комментарий

На Кубке мира в Таллине незаметно прошел очередной эксперимент: лыжи всем участникам готовили одинаково и под присмотром FIS.

У норвежцев больше не будет преимущества в инвентаре?

Зачем нужен общий сервис и как еще помочь небольшим командам?

Сервис – важная часть лыжного спорта (как и биатлона): из-за непопадания в мазь можно проиграть гонку, а благодаря удачной паре – легко обеспечить отрыв.

Во время Кубка мира каждая сборная готовит лыжи самостоятельно, у больших команд есть даже вакс-грузовики. Сервисеры закупают оборудование, смазки, ищут необычные варианты на разные трассы.

Прошлым летом у Международной федерации лыжных видов и сноуборда (FIS) появилась революционная идея. Хотя в случае с FIS это даже пугает: запрет на фтор объявили несколько сезонов назад, но реализация отстает (обещают все наладить уже следующей зимой).

Теперь в федерации развивают проект общего сервиса: лыжи всех спортсменов будут обрабатываться одними и теми же мазями и идентичными методами. Почему? Во многом ради экономии. Подготовка инвентаря – затратный процесс, даже топ-команды жалуются на нехватку финансов .

«Это критично для таких стран, как Швейцария, Франция, Италия, других европейских федераций, но они борются. Если мы не сократим расходы и не вложим деньги в молодежь, будет все меньше и меньше стран, которые смогут конкурировать на высоком уровне», – объяснял рейс-директор FIS Пьер Миньерей.

Общий сервис – находка директора по северным дисциплинам и биатлону Швейцарской лыжной ассоциации Гури Кноттен: «Странам с меньшими ресурсами приходится тратить большую часть бюджета на смазки и оборудование. Это выходит за рамки их возможностей, на эти средства они могли вести работу по развитию спортсменов».

В качестве примера она приводила соревнования на лыжероллерах, где нет влияния мазей, а инвентарь распределяется случайным образом. К слову, рандомное распределение перед стартом могло бы дойти и до лыж. В коньковых гонках такое вполне реально, считает олимпийский чемпион-2014 и тренер сборной Словении Ула Виген Хаттестад:

«На практике может получиться, но до этого еще далеко. Конечно, иногда некоторым везет больше, но это может сработать. Для классических гонок решения у меня нет. Там задача куда сложнее, потому что надо учитывать вес, технику и тактику, которой вы придерживаетесь на трассе».

Хаттестад прекрасно знаком с норвежским сервисом, поэтому легко видит контраст: в Словении он сам откатывает лыжи, а в его родной сборной этим занимается большая бригада специалистов.

Лыжным гонкам очень нужен хоть какой-то путь к уравниванию возможностей, иначе в топ-10 так и будут заезжать спортсмены из одной сборной . Да, дело не только в качестве и подготовке инвентаря, но вряд ли у остальных растет мотивация, когда они видят такую суперкоманду сервисеров, какая собралась у Норвегии.

Коньковый спринт в Таллине – первая гонка с общим сервисом на Кубке мира, но лидеры – те же

И вот в конце сезона FIS все-таки созрела для практической реализации. 21 марта в Таллине прошел городской спринт, где лыжи всем готовили по единой схеме.

Федерация провела тендер, который выиграла норвежская компания Swix – один из гигантов-производителей инвентаря и средств для лыж.

«Это будет первая гонка Кубка мира, где у всех спортсменов будет одинаковая отправная точка в плане подготовки лыж. И это будет первый случай, когда все перейдут на смазку без фтора.

Мы подготовим лыжи для всех: от Клэбо до спортсменов из небольших команд. Вероятно, именно последние извлекут из этого наибольшую выгоду , ведь сборной Норвегии не разрешат пользоваться своим огромным вакс-грузовиком», – анонсировал руководитель сервис-отдела Swix Мортен Сэта.

Перед стартами в Таллине соорудили общую зону, где сервисеры всех команд готовили инвентарь. Но материалы и инструменты поставила Swix. Все лыжи одинаково очищались, а затем обрабатывались одной и той же смазкой, одним и тем же методом. Сами команды приносили (помимо двух пар лыж на спортсмена) только стол, утюг, тиски для фиксации и защитную маску. Пару можно было менять только после квалификации, все раунды плей-офф бежали на одной.

Впрочем, одинаковая подготовка не уравняет пелотон полностью, ведь главное – все-таки сами лыжи (их структуры на определенную погоду, снег etc).

«В любом случае побеждает сильнейший, но у тех, у кого самый большой выбор пар и больше опыта в их подборе, все равно будет преимущество», – соглашался Сэта.

Судить по одной гонке, конечно, сложно, но результаты конькового спринта в Таллине не шокировали. У мужчин победил Йоханнес Клэбо, а в финале бежали другие топ-спринтеры: Эрик Валнес, Люка Шанава, Эвен Нортуг.

В женской гонке немного просели шведки, а в финал прошли 6 лыжниц из 6 сборных, но все равно в решающем забеге не было случайных людей – все из 20-ки спринтерского зачета.

Сервисеры и лыжники пока не оценили задумку FIS

Общий сервис – идея новая только для Кубка мира, на других соревнованиях ее уже не раз тестировали. Та же Swix готовила лыжи на внутренних гонках в Швеции и Норвегии. Во время фестиваля Hovedlandsrennet в Мерокере фирма подготовила около 800 пар за три дня.

В нашем биатлоне еще год назад опробовали подобную схему. Все участники чемпионата России могли принести лыжи в сервис сборной, чтобы подобрать лучший вариант на гонк у. Но задача была другой: уравнять спортсменов из регионов со сборниками и таким образом усилить основную команду.

• Специалисты пока скептически относятся к подобным нововведениям. Шеф сервис-бригады российских биатлонистов Александр Печерский так объяснял это в интервью Sports.ru:

«Мое мнение: это шаг назад. Если сравнивать с «Формулой-1», то там есть мощные конюшни – «Феррари», «Макларен» – они постоянно друг друга обгоняют тонкостями, нюансами. Лыжный спорт развивается примерно так же. Все бренды смазок производят что-то новое, современное, а сервис-команды находят эти бренды, придумывают лучшую формулу для своей сборной. Это и хитрость, и творчество, и поиск.

Даже если пойти в сторону уравниловки, мы все равно столкнемся с шулерством, хитростями . Как можно собрать на Кубке мира 20-30 сервисменов и дать им одну смазку? А почему именно эту, а другие нет? Думаю, будет очень много вопросов, и никто не найдет золотой середины. Да и утратится поиск новизны – зачем что-то придумывать, если у всех все одинаковое?

Слово «бред», конечно, не подходит, но, на мой взгляд, в этой идее очень много нелогичного. Я очень скептически к ней отношусь – суть сервиса утратится».

• Глава сервис-бригады сборной Швеции по лыжам Петер Мюльбак тоже против:

«Наша работа будет совсем другой, потому что мы не выходим на трассу и не проводим тесты. Есть поставщик смазки, который будет координировать и руководить всем. Мы получим все оборудование и смазочные материалы, будем стоять и готовить лыжи в большом общем помещении.

Меня немного беспокоит, что это начало программы, которая станет стандартом. Причина моего скептицизма в том, что я рассматриваю подготовку лыж как часть спорта. В этом есть напряжение: попали вы в мазь или нет? К тому же такая общая схема осуществима только в коньковых гонках».

• Да и лыжники пока не понимают идею FIS. «Сложно прогнозировать, но не думаю, что это окажет большое влияние на результаты. Все же лыжи будут отличаться. Не только то, что вы наносите на них, определяет, как они скользят», – считает норвежка Лотта Венг.

• Эксперт TV2 Петтер Шинстад согласен: «Это точно не приведет к тому, что лыжи у всех будут одинаковыми. У топ-спортсменов всегда будет лучший доступ к лыжам, сервису. 80% характеристик лыж – в самих лыжах. Думаю, большинство удивится тому, как мало влияет смазка».

В то же время Шинсад отмечает, что общий сервис поможет небольшим командам сэкономить и положительно скажется на привлекательности спорта . А это для нынешних лыжных гонок – очень актуально.

• Глава сервис-бригады Норвегии Стейн Олав Снесруд рассказал, как неудобно было нести инструменты в общую зону, а еще выразил надежду, что такой сервис – лишь разовая акция:

«Не думаю, что это (переход на общую схему) произойдет. Это ликвидирует часть того, что такое лыжные гонки – сами лыжи».

Фото: globallookpress.com/Tomi Hänninen; РИА Новости/Александр Вильф, Роман Кручинин; owc.ee