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Шоу фигуристов на награждении: Кагановская и Ангелопол лупили друг друга букетами по лицу и смеялись

Валерий Ангелопол Валерий Ангелопол
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Василиса Кагановская Василиса Кагановская
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Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол устроили бой на награждении финала Гран-при России. В качестве орудий фигуристы выбрали… цветы.

Победителей турнира танцоров награждали первыми. Им вручили не только медали, но и небольшие букеты.

Во время церемонии Василиса и Валерий нашли, чем себя занять. Сначала Кагановская неловко ткнула партнеру в нос букетом. Хотела, чтобы оценил аромат?

Ангелопол принял вызов и легонько ударил Василису цветами.

А когда дуэт показали крупным планом, повторил.

Василиса ответила.

Главное – оба довольны.

Финальный удар все-таки за Валерием. Получается, счет 3:2 в его пользу. Остановились только ради официального фото призеров.

Фото: скриншоты трансляции Первого канала

6 комментариев

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REA-13
Да, событие достойное целой статьи!
И у автора все в гипертрофированной форме, то Валиева прямо таки "рыдает", то здесь "лупят" друг друга по лицу.
Селенковой тоже не помешало бы уменьшить неуместную экспрессию в своих опусах. ;)
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opty
Больше не о чем писать ?
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Екатерина К
Дети))))
+1
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0
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Vikki_07
Объясните им кто-нибудь, что обезьянничать на награждении, мягко говоря, глупо. Они-то небось думают, что это прикольно и должно забавлять.
+4
-1
+3
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Princess23
Идиоты
0
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chespo
Прекрасно откатали, но зачем устраивать детский сад на награждении, уже по взрослым выступают.
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