Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол устроили бой на награждении финала Гран-при России. В качестве орудий фигуристы выбрали… цветы.

Победителей турнира танцоров награждали первыми. Им вручили не только медали, но и небольшие букеты.

Во время церемонии Василиса и Валерий нашли, чем себя занять. Сначала Кагановская неловко ткнула партнеру в нос букетом. Хотела, чтобы оценил аромат?

Ангелопол принял вызов и легонько ударил Василису цветами.

А когда дуэт показали крупным планом, повторил.

Василиса ответила.

Главное – оба довольны.

Финальный удар все-таки за Валерием. Получается, счет 3:2 в его пользу. Остановились только ради официального фото призеров.

Фото: скриншоты трансляции Первого канала