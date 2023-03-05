Шоу фигуристов на награждении: Кагановская и Ангелопол лупили друг друга букетами по лицу и смеялись
Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол устроили бой на награждении финала Гран-при России. В качестве орудий фигуристы выбрали… цветы.
Победителей турнира танцоров награждали первыми. Им вручили не только медали, но и небольшие букеты.
Во время церемонии Василиса и Валерий нашли, чем себя занять. Сначала Кагановская неловко ткнула партнеру в нос букетом. Хотела, чтобы оценил аромат?
Ангелопол принял вызов и легонько ударил Василису цветами.
А когда дуэт показали крупным планом, повторил.
Василиса ответила.
Главное – оба довольны.
Финальный удар все-таки за Валерием. Получается, счет 3:2 в его пользу. Остановились только ради официального фото призеров.
Фото: скриншоты трансляции Первого канала
И у автора все в гипертрофированной форме, то Валиева прямо таки "рыдает", то здесь "лупят" друг друга по лицу.
Селенковой тоже не помешало бы уменьшить неуместную экспрессию в своих опусах. ;)