«Я волнуюсь, мне тяжело выступать». Прокат Трусовой – хаос, даже мимо музыки

Александра Трусова взяла бронзу на этапе Гран-при в Сочи. И если отсутствие золота – грустный, но привычный расклад для нее, то слабые прыжки и растерянность – не в ее стиле.

После короткой программы Александра держалась второй – с отставанием от Аделии Петросян больше 8 баллов. Саша не раз отыгрывала и больше, но в Сочи чуть не выпала из тройки.

Произвольную программу (как и удачную короткую) поставил Никита Михайлов. Правда, оценить постановку было трудно – за месяц Трусова ее не вкатала, местами забывала последовательность элементов: после сольного акселя на мгновение остановилась, словно вспоминая – а что дальше?

В качестве музыкального сопровождения выбрали кавер песни I Believe I Can Fly в исполнении J2. Удивительно, насколько текст песни – «Я верю, что умею летать» – не совпадал с тем, что происходит на льду. И дело даже не в падении с четверного, а в настрое – Трусова будто совершенно не верила в себя. Сбои она объяснила волнением:

«Мои первые соревнования после Олимпиады. Дело не в подготовке. Я волнуюсь. Мне было тяжело выступать. Конечно, после олимпийского сезона тяжелее, чем было. Я старалась».

Программа совсем сырая, музыка будто в отрыве от фигуристки и ее действий – постановка закономерно теряется на фоне интересной и залихватской короткой, не спасает даже платье. Темно-синее, со вставками из полупрозрачной ткани, с одним рукавом и россыпью стразов. Как и у Камилы Валиевой, оба наряда Трусовой – очень мрачные.

По меркам королевы квадов, заявка слаба – всего один четверной лутц. Такой выбор легко объясняется: еще месяц назад Трусова не вышла на произвольную во время контрольных прокатов из-за травмы спины. Восстановиться полностью за короткий срок, да еще и у нового тренера – задача почти невыполнимая.

Можно ли было оттянуть первые соревнования в ноябрь? Наверное, но такой ранний старт в серии Гран-при – выбор самой Саши.

Процесс с восстановлением квадов оставался загадкой – на 6-минутной разминке перед прокатом четверной лутц получился. А вот в выступлении Трусова упала. Но падение со сложного прыжка – не самое обескураживающее в прокате. Просто посмотрите на другие ошибки и их широкий спектр:

• Недокрут на четверном лутце и падение с него

• Бабочка на риттбергере – двойной вместо тройного

• Сдвоенный сальхов в каскаде

• Недокрут в четверть на акселе в каскаде

• Отсутствие базовой позиции «волчок» во вращении

• Второй уровень дорожки шагов

• Штраф за нарушение времени – задержалась в программе, когда музыка уже не играла

По технике Трусова уступила не только Петросян и Софье Самоделкиной, но и тем, кто в итоговом протоколе оказался ниже: Веронике Яметовой, Софии Захаровой и Виктории Федяниной.

Необычно, но Сашу спасла оценка за компоненты – именно Трусова лидер во второй оценке. 72,76 против 70,89 у Петросян и 70,09 у Самоделкиной, у остальных – намного меньше.

Не самое удачное выступление ученицы Светлана Соколовская встретила успокаивающей фразой «Все будет». А вот бывший тренер во время ожидания оценок отвернулась – операторы выхватили только спину Тутберидзе. Видимо, Этери так подготовилась, чтобы не повторить вчерашнюю неловкую ситуацию.

Следующее выступление Трусовой – на этапе в Самаре с 18 по 20 ноября. Она настроена прибавлять:

«Мне в целом всегда все давалось не очень легко. Мне не привыкать. Буду работать над всем. По контенту будем понимать перед стартами. Шесть четверных? Хотите? Можете ждать».

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

2-й этап

«Бархатный сезон»

Сочи

Итоговое положение

1. Аделия Петросян – 239,31

2. Софья Самоделкина – 218,73

3. Александра Трусова – 208,55

4. Вероника Яметова – 204,96

5. София Захарова – 200,71

6. Виктория Федянина – 180,13

Произвольная программа

1. Аделия Петросян – 160,39

2. Софья Самоделкина – 155,07

3. Александра Трусова – 138,35

4. Вероника Яметова – 136,93

5. София Захарова – 133,16

6. Виктория Федянина – 126,08

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович