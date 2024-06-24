Фил Фоден не теряет времени на базе сборной Англии на Евро - ему на крючок попалась крупная рыба🎣

Фил Фоден все еще находится в поиске своей лучшей формы на Евро, но уже поймал несколько крупных рыбешек на тренировочной базе в Англии!

Заядлый рыбак побывал на большинстве озер спа и гольф-курорта Weimarer Land в живописном Бланкенхайне, Восточная Германия, где базируется его национальная команда. Фоден - единственный игрок в команде Гарета Саутгейта, взявшийся за удочку и идущий по стопам бывшей звезды сборной Англии и страстного рыбака Пола Гаскойна.

24-летняя суперзвезда «Манчестер Сити» рассказала в интервью шоу FA Lion’s Den: «У меня было немного времени, чтобы порыбачить. Я поймал несколько крупных рыб! Я поймал отличную рыбу».

Болельщики сборной Англии все еще ждут, что Фоден проявит себя на турнире этим летом.