Фил Фоден не теряет времени на базе сборной Англии на Евро - ему на крючок попалась крупная рыба🎣
Фил Фоден все еще находится в поиске своей лучшей формы на Евро, но уже поймал несколько крупных рыбешек на тренировочной базе в Англии!
Заядлый рыбак побывал на большинстве озер спа и гольф-курорта Weimarer Land в живописном Бланкенхайне, Восточная Германия, где базируется его национальная команда. Фоден - единственный игрок в команде Гарета Саутгейта, взявшийся за удочку и идущий по стопам бывшей звезды сборной Англии и страстного рыбака Пола Гаскойна.
24-летняя суперзвезда «Манчестер Сити» рассказала в интервью шоу FA Lion’s Den: «У меня было немного времени, чтобы порыбачить. Я поймал несколько крупных рыб! Я поймал отличную рыбу».
Болельщики сборной Англии все еще ждут, что Фоден проявит себя на турнире этим летом.
А Гаскойн, видимо, фанат мирной рыбалки. Там проще и приятнее прибухивать)))