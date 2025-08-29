😳 Почему первым словом в посте «МЮ» о поражении «Гримсби» был Онана? Это тонкий намек? Или жирный

Ранний вылет «Манчестер Юнайтед» из Кубка Англии еще долго будет тревожить соцсети. Обвинять можно многих, но самый проверенный способ – Андре Онана.

Долю троллинга (или критики) допустил и сам клуб. Возможно, что случайно, но это уж точно никого не интересует.

Первым словом в посте о поражении клуба в матче с «Гримсби Таун» был Онана. «МЮ» уточнил, что Андре не сумел отбить последний удар в серии пенальти, а Бриан Мбемо пробил в штангу. Немного жестокая формулировка, не думаете?

Фанаты восприняли пост, как призыва к заливанию мемов.