😳 Почему первым словом в посте «МЮ» о поражении «Гримсби» был Онана? Это тонкий намек? Или жирный
Ранний вылет «Манчестер Юнайтед» из Кубка Англии еще долго будет тревожить соцсети. Обвинять можно многих, но самый проверенный способ – Андре Онана.
Долю троллинга (или критики) допустил и сам клуб. Возможно, что случайно, но это уж точно никого не интересует.
Первым словом в посте о поражении клуба в матче с «Гримсби Таун» был Онана. «МЮ» уточнил, что Андре не сумел отбить последний удар в серии пенальти, а Бриан Мбемо пробил в штангу. Немного жестокая формулировка, не думаете?
Фанаты восприняли пост, как призыва к заливанию мемов.
https://vkvideo.ru/video-222383498_456239533
Не благодарите)