Портал Transfermarkt провел октябрьское обновление трансферной стоимости футболистов Премьер-лиги после первых семи туров сезона-2025/26. Всего 249 футболистов английского первенства получили новые рыночные стоимости.

Карл-Хайнц Румменигге назвал «Ньюкасл» «идиотами» за потраченные на Ника Вольтемаде рекордные 75 млн евро – немец тогда оценивался в 30 млн. Transfermarkt слова экс-босса «Баварии» услышал и сделал Вольтемаде главным героем октябрьского обновления в Англии.

Новичок «сорок» подорожал на 35 млн и теперь стоит 65 млн евро – все равно меньше, чем за него заплатили, но зато лучший рост в лиге. Вторую строчку разделили Александер Исак и Карлос Балеба, подорожавшие на 20 млн евро.

Игроки АПЛ с наибольшим ростом трансферной стоимости после октябрьского обновления Transfermarkt

Антигероями обновления стали два игрока «Ман Сити» – Родри и Фил Фоден, чья рыночная стоимость упала на 20 млн евро. Вторую строчку разделили пятеро, все подешевели на 10 млн евро: Букайо Сака, Флориан Виртц, Габриэл Мартинелли, Итан Нванери и Мануэль Угарте. Потеря в 10 млн стоила Виртцу звания самого дорогостоящего немца, теперь этот титул единолично несет Джамал Мусиала.

Игроки АПЛ с наибольшим спадом трансферной стоимости после октябрьского обновления Transfermarkt

И хотя Сака, Виртц и Родри потеряли в цене, они все еще входят в десятку игроков с самой высокой рыночной стоимостью в Премьер-лиге. Лидером остается Эрлинг Холанд, чей ценник в октябре не изменился – 180 млн евро.

Самые дорогостоящие игроки АПЛ после октябрьского обновления Transfermarkt

В процентном соотношении лучший рост у «Борнмута» и «Сандерленда»: с сентября 2025-го суммарная стоимость их составов выросла на 17%. Суммарно все игроки лиги подорожали на 756,25 млн евро и теперь оцениваются порталом в 12,78 млрд евро.

Самые дорогостоящие составы клубов АПЛ после октябрьского обновления Transfermarkt

Все справедливо или есть вопросы?