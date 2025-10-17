🎥 Артета собрал гору Рашмор из лучших тренеров в истории АПЛ. С одним удивил

Sky Sports поставил перед Микелем Артетой задачку: назвать четырех тренеров Премьер-лиги, которых можно поместить на гору Рашмор. Выбирать испанец мог из всех специалистов, когда-либо работавших в АПЛ.

Артета быстро справился с заданием:

«Арсен [Венгер] определенно должен быть в списке, Пеп [Гвардиола] тоже точно должен быть включен. Дэвид Мойес тоже должен быть здесь – за то, что он сделал для «Эвертона» и для меня лично.

И последний – это, как я думаю, история Премьер-лиги. Благодаря ему английские клубы вышли на совершенно другой уровень конкурентоспособности в европейских турнирах. Это сэр Алекс [Фергюсон]».

В комментариях под роликом болельщики не поняли выбора Мойеса, многие требуют включить в четверку Жозе Моуринью и Юргена Клоппа.

А каких тренеров выбрали бы вы?