Что не так с судьями АПЛ?

Кажется, еще никогда в истории судейство АПЛ не обсуждалось так часто. Арбитры ошибаются почти в каждом туре, их неверные решения постоянно влияют на результаты.

Этот текст – попытка разобраться в грустном феномене.

Главные ошибки сезона: украденный гол «Ливерпуля», неудаление Ковачича, сорванная голевая атака «Сити»

15 августа. На 92-й минуте матча «Ман Юнайтед» и «Вулверхэмптона» Андре Онана влетел в форварда гостей Сашу Калайджича. Судья Саймон Хупер не назначил пенальти. Судейский корпус АПЛ признал ошибку – и отстранил Хупера вместе с Майклом Солсбери и Ричардом Уэстом, которые работали в роли ВАР и АВАР. Они не получили назначений на матчи второго тура.

Главный тренер «Вулвз» Гари О′Нил сразу разглядел пенальти: «Вратарь пытался снести голову. Так это выглядело вживую, так выглядит и в записи. Я очень удивлен, что это не фол. Я думал, судья подойдет к монитору, но он подошел, чтобы показать мне карточку».

После игры с О’Нилом связался глава судейского корпуса АПЛ Говард Уэбб, чтобы извиниться за ошибку. Его коллеги тоже поговорили с главным тренером.

«Джонатан Мосс (один из руководителей судейского корпуса – Sports.ru) сказал, что это чистейший пенальти, – рассказывал О’Нил. – Отдам ему должное, он извинился. Он не мог поверить, что судья на поле не поставил пенальти, и не мог поверить, что ВАР-ассистент не изменил ситуацию. Наверное, теперь я чувствую себя чуть лучше – все-таки теперь я знаю, что прав.

Он вышел и признал, что это явная и очевидная ошибка. Он не мог поверить, что судья в поле не поставил пенальти, и не мог поверить, что ВАР не изменил ситуацию. Наверное, от этого я чувствую себя чуть хуже – все-таки теперь я знаю, что прав. Мне хуже из-за того, что мы уезжаем с пустыми руками. Во время матча мне объяснили, что судьи на ВАР не посчитали это явной и очевидной ошибкой».

Бывший арбитр АПЛ Дермот Галлахер подробно объяснил суть ошибок: судья в поле отлично видел далеко вышедшего из ворот Онана, но проигнорировал эпизод; судья на ВАР ошибочно посчитал, что Онана не перешел через теперь более высокий порог единоборств.

«Более высокий порог» – новая судейская инициатива в АПЛ. По данным Sky Sports, в этом сезоне будут реже назначаться штрафные удары после единоборств, поднимется общий порог для фиксации нарушений. Однако единоборства, признанные «безрассудными», по-прежнему должны наказываться желтой карточкой, а игрок, который «поставил безопасность соперника под угрозу», получит красную.

20 августа. На 26-й минуте матча против «Тоттенхэма» Алехандро Гарначо получил мяч около штрафной, подработал, пробил и заработал угловой после рикошета от Ромеро. Но и по моменту в динамике, и по повтору очевидно: аргентинский защитник сыграл рукой, о чем Гарначо и другие игроки «Юнайтед» сразу же проинформировали Майкла Оливера.

Kрэйг Поусон (именно он был на ВАР) пересмотрел момент – и подтвердил решение Оливера не ставить пенальти. Хотя кажется, что рука отставлена и очевидно увеличивает площадь тела. Возможно, сыграло роль расстояние – между Гарначо и Ромеро было меньше трех метров, защитник мог не успеть убрать руку.

«Это стопроцентный пенальти. Мяч поменял направление после попадания в руку. Мы заслуживали пенальти. Мы его не получили, поэтому нужно смириться с этим. Такова игра. Был не наш день», – негодовал после матча Тен Хаг. Ответа судейского корпуса не было.

1 октября. Самый скандальный матч сезона – «Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Все началось на 26-й минуте, когда Саймон Хупер удалил Кертиса Джонса за удар шипами в голеностоп Ива Биссума. Джонс точно заехал по ноге, но решение на взгляд экспертов спорное.

Еще через 10 минут «Ливерпуль» забил, но Хупер отменил гол Луиса Диаса – разглядел офсайд, хотя на повторах выглядело так, что никакого положения вне игры нет.

Ситуация стала еще более абсурдной после публикации переговоров главного арбитра и видеоассистентов.

● ВАР-судьи облажались. Не поняли, что на поле гол сразу отменили из-за офсайда. Думали, что мяч засчитан. Поэтому сказали главному судье продолжать матч, когда убедились, что «вне игры» не было. А должны были сигнализировать Хуперу, что нужно поменять решение и засчитать гол.

● Первым разобрался технический сотрудник – оператор повторов. Он понял, какую ошибку совершили ВАР-арбитры, и пытался объяснить, что на поле гол отменили. Его поняли не сразу.

● Когда арбитры ВАР все осознали, вмешиваться было уже поздно. Звучал вариант остановить игру в следующей паузе, но они сошлись на том, что задним числом вмешиваться в уже заигранный эпизод все-таки нельзя.

PGMOL (организация, отвечающая за судейство в английском футболе – Sports.ru) признал ошибку, связав ее с человеческим фактором. Клопп не впечатлен: «Кому это поможет? Подобная ситуация уже была в этом сезоне в матче «Манчестер Юнайтед». Получил ли «Вулверхэмптон» очки? Мы все думали, что с появлением ВАР некоторые моменты станут легче. В этом матче решение было принято очень быстро. И оно изменило ход игры».

Луис Диас отреагировал спокойнее: «Такие вещи случаются, судьи тоже люди» .

8 октября. Спорный эпизод на 29-й минуте матча «Сити» и «Арсенала». Матео Ковачич полетел в подкат в центре поля и попал в голеностоп Мартину Эдегору.

Майкл Оливер моментально выписал хорвату желтую карточку. Но опасность для «Сити» не исчезла – сразу появилась плашка, что ВАР рассматривает эпизод на красную. На просмотр ушло мало времени, и видеоассистент оставил в силе решение Оливера – желтая!

Через пять минут Ковачич вновь полетел в подкат и вновь попал в голеностоп, теперь уже Райсу. На этот раз Оливер развел руками, без желтой. Но повтор показал, что Ковачич грубо фолил.

Кажется, если Матео не заработал на красную в первом случае, то во втором точно заслужил вторую желтую.

Говард Уэбб после матча признал ошибку Оливера: «Это очень плохой подкат [в эпизоде с Эдегором]. Уверен, если бы Оливер показал красную карточку, это был бы легкий момент для ВАР, чтобы сказать «проверка завершена». Но он не сделал этого.

Вторые желтые карточки – это момент, в который ВАР не может вмешиваться. Но Ковачичу очень повезло, что он остался на поле [после фола на Райсе]. Оливер не хотел негативно повлиять на игру, переборщив с чем-то. Это плохо».

4 ноября. Стюарт Эттуэлл засчитал спорный гол «Ньюкасла» в ворота «Арсенала». Под вопросом – сразу три эпизода в одной атаке. Жоэлинтон во время борьбы за мяч во вратарской толкнул в спину защитника Габриэла. Перед этим мяч, возможно, вышел за пределы поля. Вдобавок ВАР проверял, не было ли офсайда при атаке «Ньюкасла».

Раз.

Два.

Три.

Главный арбитр несколько минут консультировался с видеоассистентом и принял решение засчитать гол. Его даже не позвали к монитору.

Опубликованные после матча ВАР-переговоры только добавили огня.

Артета полыхал в интервью: «Мне стыдно за то, что этот гол не был отменен в лиге, которую мы называем лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Это позор».

Пирс Морган назвал ВАР лучшим игроком матча, а засчитанный гол – жалким зрелищем.

По информации Daily Mail, в PGMOL были недовольны заявлениями «Арсенала» и Артеты, считая их реакцию «чрезмерной». Клуб планировал на ближайшей встрече с судьями объяснить позицию примерами спорных решений не в пользу «Арсенала» в прошлом сезоне.

Футбольная ассоциация Англии вообще выдвинула обвинения Артете, заявив, что его слова «оскорбительны по отношению к официальным лицам матча и наносят ущерб футболу». Независимая регулирующая комиссия в итоге признала эти обвинения недоказанными.

4 декабря. Уже знакомый нам по скандалу в игре «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» (и не только) Саймон Хупер не остановил матч после фола Эмерсона на Холанде в центре поля, дав «Сити» продолжить атаку. Но прервал игру, как только Джек Грилиш умчался 1-на-1 с Викарио. «Сити» лишился стопроцентного момента на 94-й минуте при счете 3:3.

Гвардиолу после матча спросили о моменте, он отказался отвечать: «Следующий вопрос. Я не буду говорить, как Микель Артета. Судья решает свистнуть после того, как разрешил играть. После паса раздается свисток – не понимаю этого».

Глава PGMOL Ховард Уэбб подтвердил ошибку Хупера: «ВАР тут ни при чем. Хупер видит довольно сильный и грубый фол Эмерсона Рояла на Холанде. Это происходит в полузащите, после чего мяч возвращается назад. Он понимает, что это было жесткое столкновение, безрассудное, что придется предупредить игрока. Рефери решает наказать игрока как раз в тот момент, когда мяч вот-вот будет отправлен вперед, он свистит, а потом понимает, что «Ман Сити» мог получить потрясающее преимущество»

Никаких санкций из-за ошибки не было – уже 6 декабря Саймон Хупер судил матч «Шеффилд» – «Ливерпуль». Вопросы к нему возникли и там. На 87-й минуте Ибраима Конате оттолкнул рукой хавбека Джеймса Макати в штрафной, но Хупер не назначил пенальти.

Суровая реакция болельщиков – скандирование фразы «Премьер-лига дохрена коррумпирована».

На дистанции ошибок еще больше – в начале октября Sky Sports публиковал список из 14 судейских ошибок, официально признанных PGMOL.

Английские арбитры почти не работают на матчах еврокубков

Косвенное подтверждение сомнительной репутации английских арбитров – редкие назначения на матчи еврокубков. В этом сезоне к работе в трех турнирах (ЛЧ, ЛЕ, ЛК) привлекли лишь пять арбитров, суммарно отсудивших только 12 матчей.

Для сравнения – у итальянцев 11 матчей только в ЛЧ. У французов и немцев – по 9.

На ЧМ-2022 работали Энтони Тейлор и Майкл Оливер. Отработали пять игр – четыре в группе и всего одну в плей-офф (Оливер судил матч Хорватия-Бразилия).

Судейство в АПЛ критикуют все – от Де Дзерби до Пирса Моргана

Регулярные ошибки арбитров неизбежно провоцируют публичную критику.

Недоволен Пеп: «Судьи и ВАР играют главные роли. «И «Оскар» достается...»

Им нужно сделать шаг назад. Главное – это игроки. В некоторых играх нужно быть скромнее и позволить игрокам делать то, что они должны. Да и теперь роль судьи снижена из-за ВАР. Работа ВАР важнее всего. Когда ВАР допускает ошибки, возникают проблемы»

Работа ВАР не устраивает и Энджа Постекоглу: «Сейчас ВАР используется для того, чтобы по второму разу оценить эпизод. Но систему вводили не для этого. Ее вводили для устранения очевидных ошибок. Ошибок, когда все в комнате одновременно говорят: «Это определенно ошибочное решение судьи». ВАР не вводили ради просмотра эпизодов с семи ракурсов и замедления повторов

Я вырос, боясь судей как полицейских. Я человек старой закалки, я из ушедшей эпохи. Но теперь мы должны постоять две минуты, чтобы понять, был ли кто-то вне игры или нет»

О скорости работы говорил и Нил Уорнок: «За время просмотров ВАР в игре «Тоттенхэм» – «Челси» зритель мог поставить чайник, перекусить, покурить, это нелепо. Если не видите ошибку за 30 секунд, следуйте первоначальному решению».

Главный палач сезона – Роберто Де Дзерби. Наехал на всех сразу после красной карточки Дауда в игре с «Шеффилдом (1:1): «Я скажу честно и ясно: мне не нравятся 80 процентов английских судей. Мне не нравится их поведение на поле.

Сейчас я работаю в Англии и говорю только об этих арбитрах. Будет некорректно, если я буду говорить о других судьях.

Англия – единственная страна, где есть ВАР, но ты не можешь быть уверен, что судьи приняли правильное решение. В других странах ты должен быть уверен на 100 процентов. В Англии – нет. Я не в состоянии это понять».

Не обошлось и без Пирса Моргана – он наехал на судейство в матче «Ман Сити» и «Челси» (4:4): «Очередной день, очередное фиаско ВАР».

Главный борец за чистоту судейства – Микель Артета. После скандала с голом «Ньюкасла» он пообещал, что не остановится: «Я буду говорить. Мы отправили наши наблюдения федерации футбола. Хорошо, что есть обсуждение. Мы – судьи, тренеры, функционеры, спортивные директора, журналисты– хотим сделать игру лучше. Нужна свободы слова. Хорошо, что судьи публично объясняют принятые решения».

О проблемах высказывался даже Марк Клаттенбург – легенда судейства АПЛ: «Футболисты теперь не доверяют системе. Порой арбитры не принимают решения на поле, потому что знают: технология должна принять правильное решение.

Но тогда возникает спор: правильно ли ВАР принимает решение в большинстве случаев? Иногда – да, иногда – нет. Это создает напряжение между игроками.

Футболисты и так сильно нервничают, потому что это спорт, ориентированный на результат, поэтому они выплескивают гнев и несогласие на судью».

Изменений хотят и болельщики. 24 ноября The Times опубликовал опрос английских фанатов о работе ВАР. 79% фанатов проголосовали за то, чтобы система осталась в футболе, 18% выступили за отмену. 3% болельщиков выбрали вариант «не знаю».

При этом 66% опрошенных хотели бы видеть изменения в работе ВАР. 78% фанатов высказались за то, чтобы переговоры между судьями в поле и видеоассистентами звучали в трансляциях.

Также 66% респондентов поддержали введение временных ограничений для проверок ВАР – если установленное время истекает, то решение главного арбитра остается в силе. 18% болельщиков выступили против реформы.

Непопулярный ракурс проблемы подсвечивал Почеттино: «Это тот футбол, которого мы хотели – мы хотели, чтобы появились технологии, и теперь они есть. Я говорил, что не хочу введения ВАР, но теперь поддерживаю его, нам нужно найти лучший способ его применения. нужно найти баланс».

PGMOL как-то реагирует?

На фоне участившихся ошибок Говард Уэбб попросил судей ВАР чаще вмешиваться в моментах с легкими контактами в штрафной и изучать их на предмет возможного назначения пенальти.

Он порекомендовал видеорефери активнее привлекать внимание главных судей к спорным эпизодам, даже если речь идет о минимальных контактах.

Также арбитрам напомнили, что важно показывать желтые карточки за несогласие с их решениями. И не только игрокам – слишком много тренеров злоупотребляют претензиями в технических зонах.

По данным PGMOL, количество случаев несогласия игроков с решениями судей выросло более чем вдвое – 347 инцидентов по сравнению со 165 на этом же этапе прошлого сезона. С тренерами рост еще значительнее, эпизоды с их участием участились почти в четыре раза – с 35 до 126.

Уэбб также сказал судьям, что они должны решительно реагировать на эпизоды, когда игроки выпрашивают карточки для соперников, делая взмах в воздухе воображаемой карточкой. Было рекомендовано чаще давать желтые за подобное поведение.

После скандала с отмененным голом Луиса Диаса PGMOL заявила о намерении изменить протокол взаимодействия с ВАР, чтобы минимизировать риск будущих ошибок и обеспечить четкую коммуникацию между видеоассистентами и судьями.

Теперь ВАР сверяет результаты проверки с АВАР, прежде чем сообщить судьям в поле окончательное решение.

Несмотря на регулярные ошибки, Говард Уэбб не намерен отказываться от ВАР:

«Было бы глупо лишаться инструмента, способного устранять явные ошибки – почти 40 в этом сезоне. Обычно у нас за сезон около 100 ситуаций, исправленных с помощью ВАР. Понимаю, что заминки могут раздражать, но порой они неизбежны, когда старательно выполняешь работу.

Не думаю, что многие судьи хотели бы остаться без ВАР в важных матчах».

Почему все так плохо работает?

Есть две причины, которые в теории могут влиять на качество судейства.

1. Судьи уходят из-за абьюза футболистов и болельщиков. Это ведет к нехватке кадров. В январе 2022-го Daily Mail писал, что за пять лет (с 2017-го по 2022-й) около 10 тысяч английских арбитров разного уровня завершили карьеры. Процентное соотношение пугает еще больше – из-за давления, агрессии и оскорблений работу прекратила почти треть всех судей.

Масштабы оттока слишком велики, существует реальный дефицит кадров, плохо работающих арбитров просто некем менять. Daily Mail утверждает, что цепную реакцию запустила именно АПЛ – манера общения тренеров и игроков с судьями на самом высоком уровне легализовала жесткий прессинг арбитров на всех ступенях английского футбола.

Исследование Портсмутского университета показало, что 93% английских судей подвергались оскорблениям и нападкам. В Нидерландах процент аналогичных ситуаций почти вдвое ниже – 51.

Исполнительный директор организации по поддержке судей Ref Support UK и бывший тренер судей FA Мартин Кэссиди утверждает, что многие арбитры боятся рассказывать о конфликтных ситуациях – уверены, что из-за этого не получат назначения на другие игры. Есть и обратная ситуация – арбитры не сообщают о новых случаях абьюза, потому что прошлые жалобы просто проигнорировали.

Молодежь тоже не задерживается в судействе – ребята, которые начинают судить в 14, через год-два разочаровываются и уходят. Мама 14-летнего судьи рассказывала Daily Mail – во время матча команд U-9 отец одного из футболистов назвал юного арбитра «собачьим дерьмом». В ответ на фразу «Почему вы, взрослый мужчина, так агрессивно кричите на 14-летнего подростка?» тот ничего не ответил.

Похожую историю рассказывал Марк Клаттенбург. Уже будучи судьей АПЛ, он по просьбе друга согласился отсудить матч лучших команд U-15 в Сандерленде:

«Должно быть легко, не так ли?

Нет. Один из родителей на боковой линии непрерывно оскорблял меня. В конце концов я подошел к нему, опустил свисток и сказал: «Посуди вместо меня, если думаешь, что ты достаточно хорош для этого».

Родители, которые хотели, чтобы мы доиграли спокойно, выгнали его с поля. У меня хватило уверенности, чтобы сказать ему в лицо. Все-таки я привык судить матчи на глазах у десятков тысяч людей. Но разве у 16-летнего судьи хватит на это смелости?

Я наблюдал за игрой сына и всегда держал язык за зубами, несмотря ни на что. Но та ярость, которая выплескивалась другими родителями, была необыкновенной. Игроки на поле видят это и думают: «Если мой отец может так поступать, то и я могу».

2. Английским судьям мало платят. В апреле 2023-го MARCA сравнила зарплаты арбитров в топ-5 лигах Европы. Арбитры самой богатой лиги мира получают меньше всех.

За меньшие деньги приходится работать больше – для получения средней годовой зарплаты (110 тысяч евро) арбитру АПЛ нужно отсудить 27-28 матчей за год. Арбитру Ла Лиги и Бундеслиги достаточно 20 игр. Судье в Серии А – 15-16 матчей.

Низкие зарплаты в Англии вынуждают судей искать дополнительный заработок. Прибыльная ниша – работа за пределами Европы. Даррен Ингленд, начудивший на ВАР в матче «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», накануне игры провел восемь часов в пути после работы в ОАЭ. Явно не лучшая подготовка к топ-игре в АПЛ.

Говард Уэбб не видит проблем – считает, что опыт работы в Саудовской Аравии, ОАЭ, Греции, Японии крайне полезен для судей и укрепляет связи между PGMOL и другими судейскими организациями.

Автор The Athletic Оливер Кай негодовал: «Отправлять судей работать за рубеж как минимум бесполезно. Арбитры должны быть защищены, должны иметь наилучшие условия для работы, чтобы их авторитет и честность не подвергались сомнению на каждом шагу.

Работать в одной лиге – уже достаточно сложно. Даже если судья справляется с работой на 99%, то обсуждать и критиковать все равно будут оставшийся процент».

Что в итоге? Английский судья работает в наиболее токсичных и агрессивных условиях, получает за это наименьшие деньги и вынужден совмещать работу в Англии с подработками. При этом реально жестких мер к ошибающимся арбитрам не применяют – Саймон Хупер, допустивший минимум три серьезных ошибки в этом сезоне, занимает четвертое место по количеству назначений на матчи АПЛ в сезоне-2023/24. Жестче всех наказали Энтони Тейлора – на один тур отправили в Чемпионшип.

Английское судейство попало в замкнутый круг, где абьюз на ранних этапах подготовки судей провоцирует снижение качества и отсутствие конкуренции на более высоком уровне. Низкие зарплаты окончательно убивают и без того слабую мотивацию.

Фото: Gettyimages/Alex Pantling / Staff, Stu Forster / Staff, Ben Roberts Photo / Freier Fotograf, Justin Setterfield / Staff, Clive Mason / Staff; Piotr Kucza/Keystone Press Agency, imago sportfotodienst/Global Look Press