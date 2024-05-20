«Фергюсон лучше Шарлатана». Один показатель доказывает, что успех Пепа не сравнится с достижениями сэра Алекса
«Манчестер Сити» в четвертый раз подряд выиграл Премьер-лигу, опередив на два очка «Арсенал».
Пеп Гвардиола, имеющий 115 безответных обвинений по FFP и потративший за эти годы очень много денег на трансферы, безусловно, оставил и негативный след в Англии.
Блогер Статман Дэйв опубликовал пост «Фергюсон >>> Шарлатан», отметив, что сэр Алекс потратил в общей сложности 153 миллиона фунтов стерлингов на трансферы, чтобы три раза подряд выиграть Премьер-лигу.
Это на 471 миллион фунтов меньше, чем потратил Гвардиола, чтобы выиграть ее четыре раза (624 миллиона фунтов). Даже при пересчитанном курсе валют затраты Фергюсона достигнут примерно половины от трат Пепа.
Вот эта фраза просто верх некомпетентности и аганжированности автора. Просто позор за такую писанину!
А кто-то по тихонучку с ума сходит.