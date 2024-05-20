«Фергюсон лучше Шарлатана». Один показатель доказывает, что успех Пепа не сравнится с достижениями сэра Алекса

«Манчестер Сити» в четвертый раз подряд выиграл Премьер-лигу, опередив на два очка «Арсенал».

Пеп Гвардиола, имеющий 115 безответных обвинений по FFP и потративший за эти годы очень много денег на трансферы, безусловно, оставил и негативный след в Англии.

Блогер Статман Дэйв опубликовал пост «Фергюсон >>> Шарлатан», отметив, что сэр Алекс потратил в общей сложности 153 миллиона фунтов стерлингов на трансферы, чтобы три раза подряд выиграть Премьер-лигу.

Это на 471 миллион фунтов меньше, чем потратил Гвардиола, чтобы выиграть ее четыре раза (624 миллиона фунтов). Даже при пересчитанном курсе валют затраты Фергюсона достигнут примерно половины от трат Пепа.