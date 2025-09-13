🔪 Соучек – мясник дня. Чуть не сделал Пальинью инвалидом 🤢
Хорошо, когда есть матчи вроде «Вест Хэм» – «Тоттенхэм», в которых проявляется все нутро британского футбола. Сегодня этому не рады лишь двое – Жоау Пальинья и Томаш Соучек.
Первый – жертва, второй – … Придумайте сами. А это вам в помощь.
Результат отчаянной игры чеха.
В соцсетях оценили.
💭 «Пальинью пронесло».
💭 «Если Соучек докажет, что он не виноват, то ему нужно дать Нобелевскую премию».
💭 «Кошмар».
💭 «Это пугает даже сильнее, чем гол Хейлунда».