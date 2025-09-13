🔪 Соучек – мясник дня. Чуть не сделал Пальинью инвалидом 🤢

Хорошо, когда есть матчи вроде «Вест Хэм» – «Тоттенхэм», в которых проявляется все нутро британского футбола. Сегодня этому не рады лишь двое – Жоау Пальинья и Томаш Соучек.

Первый – жертва, второй – … Придумайте сами. А это вам в помощь.

Результат отчаянной игры чеха.

В соцсетях оценили.

💭 «Пальинью пронесло».

💭 «Если Соучек докажет, что он не виноват, то ему нужно дать Нобелевскую премию».

💭 «Кошмар».

💭 «Это пугает даже сильнее, чем гол Хейлунда».