«Боруссия» разгромила «Унион» (3:0) благодаря дублю Гирасси и голу Нмечи

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион» (3:0) во 2-м туре Бундеслиги.

Игра проходила на «Сигнал Идуна Парк».

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Серу Гирасси открыл счет на 44-й минуте, а на 58-й сделал дубль. Феликс Нмеча забил на 81-й.

