«Боруссия» разгромила «Унион» (3:0) благодаря дублю Гирасси и голу Нмечи

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион» (3:0) во 2-м туре Бундеслиги.

Игра проходила на «Сигнал Идуна Парк».

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Серу Гирасси открыл счет на 44-й минуте, а на 58-й сделал дубль. Феликс Нмеча забил на 81-й.

Бундеслига. 2 тур
31 августа 15:30, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д
Завершен
3 - 0
Унион Берлин
Матч окончен
Гирасси   Адейеми
87’
Забитцер   Гросс
86’
82’
Хаберер   Кемляйн
  Нмеча
81’
Байер   Чуквуэмека
77’
Ансельмино   Рюэрсон
76’
Беллингем   Нмеча
71’
70’
Сков   Кен
70’
Ансах   Берк
64’
Триммель   Скарке
64’
Крал   Чжон Ву Ен
  Гирасси
58’
2тайм
Перерыв
  Гирасси
44’
Боруссия Д
Кобель, Бенсебайни, Антон, Ансельмино, Байер, Брандт, Свенссон, Беллингем, Ян Коуто, Забитцер, Гирасси
Запасные: Адейеми, Озджан, Кэмпбелл, Рюэрсон, Чуквуэмека, Гросс, Нмеча, Майер
1тайм
Унион Берлин:
Реннов, Триммель, Сков, Роте, Кверфельд, Дуки, Хаберер, Хедира, Крал, Илич, Ансах
Запасные: Берк, Прой, Шефер, Скарке, Огбемудиа, Кемляйн, Рааб, Кен, Чжон Ву Ен
