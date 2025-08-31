Матч окончен
«Боруссия» разгромила «Унион» (3:0) благодаря дублю Гирасси и голу Нмечи
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион» (3:0) во 2-м туре Бундеслиги.
Игра проходила на «Сигнал Идуна Парк».
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Серу Гирасси открыл счет на 44-й минуте, а на 58-й сделал дубль. Феликс Нмеча забил на 81-й.
Бундеслига. 2 тур
31 августа 15:30, Сигнал Идуна Парк
Завершен
3 - 0
