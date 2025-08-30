😂 «Гримсби» не дает покоя «МЮ» – издеваются даже после матча

Нет, ну вы посмотрите на этот «Гримсби Таун»!

Мало того, что малоизвестный английский клуб из футбольного подвала страны выбил «Манчестер Юнайтед» из Кубка Англии, нанеся мощнейший удар по авторитету измученных «красных дьяволов», так они еще и глумятся над Рубеном Аморимом!

Сегодня «Гримсби» выложили в соцсетях издевательский ролик, пародирующий «тактический штурм» португальского наставника «МЮ».

Что смешного – непонятно. Гости ведь отыгрались.

«Гримсби» смакует каждый момент.