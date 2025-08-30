🤨 «МЮ» спас очень натянутый пенальти. Он был?

«Манчестер Юнайтед» выиграл первый матч в сезоне. Успех дался очень тяжело.

Матч с «Бернли» шел к ничьей. Но в компенсированные к основному времени пять минут Амад Диалло заработал пенальти. А он был?

Понадобилась помощь ВАР, но решение в пользу «МЮ».

Что пишут в соцсетях.

💭 «Необходимо решить проблему коррупции в Премьер-лиге».

💭 «Это не пенальти».

💭 «Всегда за это давали пенальти».

💭 «Чистый пенальти. Его тянули за футболку».

💭 «Юнайтед» просто не в состоянии побеждать самостоятельно».