🤨 «МЮ» спас очень натянутый пенальти. Он был?
«Манчестер Юнайтед» выиграл первый матч в сезоне. Успех дался очень тяжело.
Матч с «Бернли» шел к ничьей. Но в компенсированные к основному времени пять минут Амад Диалло заработал пенальти. А он был?
Понадобилась помощь ВАР, но решение в пользу «МЮ».
Что пишут в соцсетях.
💭 «Необходимо решить проблему коррупции в Премьер-лиге».
💭 «Это не пенальти».
💭 «Всегда за это давали пенальти».
💭 «Чистый пенальти. Его тянули за футболку».
💭 «Юнайтед» просто не в состоянии побеждать самостоятельно».
1. Вбиваем в гугл "правила игры IFAB"
2. Открываем PDF файл
3. Листаем до 115й страницы
4. Читаем
5. Осознаем справедливость пенальти
Если игрок обороняющейся команды начал задерживать атакующего за пределами штрафной площади и продолжил держать внутри штрафной площади, судья должен назначить пенальти.
П.12 "Нарушения правил и недисциплинированное поведение"
захват за футболку это умышленное и осознанное нарушение правил. его невозможно совершить неосторожно в борьбе за мяч. это именно сознательное решение защитника нарушить правила.
если бы игрок МЮ не упал картинно, а продолжил борьбу за мяч, то защита бы просто безнаказанно получила преимущество за счёт задержки за футболку. и судья бы не дал свисток.
хотя факт нарушения вообще никак не зависит от того упал нападающий или нет.