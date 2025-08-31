💀 «Мы были великолепны...» Пеп возвращается? Странное интервью и скандальное поведение из-за неудачи «Сити»

«Манчестер Сити» вернулся? Может быть, но не тот, который все ждали.

Поражение «Брайтону» уже не столько удивляет, сколько угнетает.

После таких провалов остается лишь один центр внимания в стане «горожан» – Пеп Гвардиола. Что выкинет испанец на этот раз? Как отреагирует и объяснит поражение?

Начал Пеп с неуважения к тренеру соперников.

А продолжим в послематчевом интервью:

«Мы были великолепны в течение одного часа. Есть много вещей, которые мне нравятся в течение последних месяцев – так что я не жалуюсь. Но мы не можем выигрывать матчи. И после того, как мы забили гол, мы забыли как играть, больше думали о последствиях, и поэтому мы не смогли победить».