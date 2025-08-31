😳 Грилиш похвастался, что впервые за год сыграл три матча подряд. Подколол Гвардиолу? 🫨

29-летний Джек Грилиш переродился в «Эвертоне».

За два матча в составе «ирисок» он оформил четыре голевые передачи, что больше, чем за два сезона в «Ман Сити». Были у англичанина и проблемы с игровой практикой, ведь он банально выбыл из основного состава «горожан».

Видимо, накипело. Грилиш выложил в соцсетях скрин, на котором сказано, что в последний раз он трижды подряд выходил в основе в начале прошлого сезона.

Картинку сопровождала подпись: «Так приятно наконец сыграть три матча подряд».

Думаете, это завуалированный упрек?