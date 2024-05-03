Фил Фоден вот-вот встанет отцом в третий раз - а еще не давно он сам ребенком выходил на матчи «Сити» в качестве боллбоя

Уникальные кадры.

Фил Фоден в третий раз станет отцом - пол ребенка пока не разглашается, у Фила уже есть сын Ронни и дочь Тру.

А ведь хавбеку Ман Сити сейчас всего 23 года, такими темпами к концу карьеры он сможет собрать из своих детей полноценную футбольную команду.

Всего несколько лет назад Фил сам выходил на поле ребенком - кадры с Фоденом-боллбоем сняты уже во времена шейхов, так что некоторые из вас могли видеть Фила в кадрах прямой трансляции.