🤯 Харри Кейн лишь 13-й по итогам «Золотого мяча». Соцсети в ярости 😡

Претензии.

Нападающий «Баварии» Харри Кейн занял 13-е место в списке лучших футболистов мира минувшего сезона по итогам «Золотого мяча».

Англичанин в прошлом сезоне выиграл чемпионат Германии и оформил во всех турнирах 41+14 по системе гол+пас. Но для попадания в топ-10 этого оказалось мало.

Соцсети недовольны. Очень.

💭 «Как он мог не попасть даже в топ-10? Самый недооцененный игрок».

💭 «Харри Кейн действительно самый неуважаемый футболист всех времен. Это даже не подлежит сомнениям. Хотите сказать, что у 12 игроков был сильнее сезон, чем у него? Без шансов».

💭 «Кейн за месяц сделал половину результативности Винисиуса за сезон».

💭 «Коул Палмер выше Харри Кейна – это абсолютный позор. Он просто исчез на половину сезона6 тогда как Кейн клепал голы».

💭 «Несерьезная награда».

Справедливо?