«Арсеналу» не интересен Хименес. Фабрицио Романо утверждает, что Артета не стремится подписывать нового нападающего

«Арсенал» не ведет активных переговоров с Сантьяго Хименесом, несмотря на появившуюся информацию в английских СМИ.

По информации Фабрицио Романо, «Арсенал» даже не входит в число клубов, заинтересованных в подписании форварда «Фейеноорда».

23-летний мексиканец стал открытием сезона Эредивизи. На его счету 24 гола и семь результативных передач во всех соревнованиях.

Хименес привлек внимание нескольких клубов Премьер-лиги, но подписание нового нападающего не является приоритетной целью для «Арсенала» и Микеля Артеты.