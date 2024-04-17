Сейчас Озил больше похож на бодибилдера, но раньше он был одним из самых техничных игроков в мире - чеканил даже жевательной резинкой

Это был его фирменный трюк.

Мы уже показывали фото из соцсетей Озила, которое впечатлило даже Криштиану Роналду.

Вскоре появилось и видео с тренировки Озила - он явно взялся за дело со всей серьезностей. некоторым будет трудно поверить, но время активной карьеры футболисты этот качок был одним из самых техничных футболистов мира, фирменный трюком Озила была чеканка жевательной резинки - проделывал он это регулярно.