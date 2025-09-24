Уэйн Руни дал большое интервью Рио Фердинанду, легенда среди прочего говорил о Роналду и его вечном противостоянии с Месси:

«Мои слова о том, что Месси лучше Роналду, не означают, что я не люблю Криштиану. Люди думают, что я его ненавижу, но я люблю его. Я считаю его настоящим гением, то, что он делает, невероятно, я люблю Криштиану. Мне нравилось с ним играть, вряд ли люди осознают, как близки мы с ним были. Последние три года он лучший бомбардир в Саудовской Аравии.

Я обожаю Месси, мне нравится наблюдать за его игрой. Единственная причина, почему ставлю его выше, – Месси был немного лучше в игровом плане, во взаимодействии с партнерами и так далее. Но Роналду – убийца на поле.

Но люди считают, что если я ставлю Месси выше, значит, мне не нравится Криштиану или я пытаюсь его как-то принизить. В игре Месси есть какой-то особый стиль, но Криштиану – настоящий гений, то, что он делает, невероятно. Я снимаю перед ним шляпу, не могу и плохого слова сказать о нем».

Справедливо рассудил?