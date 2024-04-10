😮 Похоже, что «Челси» готовится к реновации. Стало известно, что «синие» выкупили большой комплекс возле стадиона

«Челси» купил участок Sir Oswald Stoll Mansions, прилегающий к стадиону «Стэмфорд Бридж», подтверждают несколько источников.

Сделка была заключена ещё в 2023 году, но лондонцы согласились подождать, пока фонд Столл, располагающийся на территории, найдет новый дом для военных ветеранов, которые проживают в комплексе.

Теперь сделка завершена и, по сообщениям журналистов, новая территория может быть использована для расширения «Стэмфорд Бридж», либо для постройки нового стадиона.

Неужели будет новый стадион?