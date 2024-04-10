9 апреля завершился Рамадан - полузащитник «Эвертона» Амаду Онана, соблюдавший пост, показал, как прошел этот месяц

Это было непросто.

Рамадан считается самым святым месяцем в году для мусульман, людям, соблюдающим пост, запрещается принимать пищу, пить жидкость или курить в дневное время суток. В некоторых исламских странах во время поста запрещено есть, пить, курить, жевать жвачку и громко включать музыку в общественных местах.

Амаду Онана соблюдал пост, а в последний день выложил видео о том, как это у него получалось.

Этим летом Онана может перейти в топ-клуб. По сведениям Diario Sport, Деку считает, что приобретение полузащитника с такими физическими характеристиками, как у 22-летнего игрока сборной Бельгии, может стать ключевым шагом. Он уже связался с Онана и «Эвертоном».

Команда из Ливерпуля рассчитывает выручить 60 млн евро. В 2022-м за хавбека заплатили 35 млн. Спортивный директор «Барселоны» не готов предложить больше 40 млн.

Отмечается, что интерес к Онана также проявляют «Челси» и «Арсенал».