9 апреля завершился Рамадан - полузащитник «Эвертона» Амаду Онана, соблюдавший пост, показал, как прошел этот месяц
Это было непросто.
Рамадан считается самым святым месяцем в году для мусульман, людям, соблюдающим пост, запрещается принимать пищу, пить жидкость или курить в дневное время суток. В некоторых исламских странах во время поста запрещено есть, пить, курить, жевать жвачку и громко включать музыку в общественных местах.
Амаду Онана соблюдал пост, а в последний день выложил видео о том, как это у него получалось.
Этим летом Онана может перейти в топ-клуб. По сведениям Diario Sport, Деку считает, что приобретение полузащитника с такими физическими характеристиками, как у 22-летнего игрока сборной Бельгии, может стать ключевым шагом. Он уже связался с Онана и «Эвертоном».
Команда из Ливерпуля рассчитывает выручить 60 млн евро. В 2022-м за хавбека заплатили 35 млн. Спортивный директор «Барселоны» не готов предложить больше 40 млн.
Отмечается, что интерес к Онана также проявляют «Челси» и «Арсенал».
Во первых, исследований проводилось мало и выборка людей небольшая.
Во вторых, так и не было доказано, что это эффективно и полезно, кому-то помагало, кому-то нет.
Так что утверждать, что это полезно нельзя, как и утверждать, что точно вредно.
Но то, что после физических нагрузок организму нужна энергия в виде воды и еды, это факт.
И при серьёзных физических нагрузках, это необходимо.
Исключение из правил лишь подтверждает правило. Организму нужна энергия и если она не поступает, то он берёт её из запасов ( углеводов без потребления хватит на день, а дальше произойдёт кетоз и перестроение на получение энергии из кетонов. Но если нет запасов жира, а у спортсменов его практически нет, то энергию брать неоткуда.) В общем машина без масла тоже поедет, но не желательно