Их ответ Гвардиоле и Клоппу. Клуб из английского Д6 сыграет 5 домашних матчей за неделю

Виной всему − переносы.

Перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и «Мадрида» главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола пожаловался на календарь: «Я защищаю свой клуб, а моему клубу действительно сложно. Каждые три дня, каждые три дня, каждые три дня. Другие клубы не оказываются в такой ситуации. Календарь всегда такой именно у нас. У нас всегда меньше дней на восстановление, и мы живем так. Если поставить весь состав передо мной... Но в ближайшие дни и недели это невозможно».

Другой король разговоров про несправедливость календаря − главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Вот что он говорил сразу после победы в Кубке Лиги над «Челси»: «Никто в этой стране не хочет видеть обладателя квадрупла, вот почему следующий раунд Кубка Англии назначен на третий день после финала [Кубка лиги]». При этом не раз немецкий специалист пенял на то (обычно справедливо), что только его клуб так часто играет ранние матчи после международного перерыва.

Однако все это цветочки и детская нагрузка, сказали бы в «Труро Сити», клубе шестого английского дивизиона. Команда из графства Корнуолл проведет целых пять домашних матчей за семь дней. Загибайте пальцы: 6 апреля против «Эйвли», 8 апреля − «Торки Юнайтед», 10 апреля − «Истборн», 11 апреля − «Йовил», 13 апреля − «Мэйдстон Юнайтед».

Несколько матчей − это переносы, причем матч против «Истборна» − это доигровка . Команды вышли на поле друг против друга еще в марте, но не смогли завершить игру по причине того, что к травмированному футболисту слишком долго ехала скорая. Судья решил, что в такой ситуации стоит остановить матч.

В шестом дивизионе происходит постоянная анархия. Матчи не доигрываются, переносятся по различным причинам, а календарь утрамбовывается. Руководство проводит чемпионат в жесткие сроки и продление сезона не предусмотрено.

В случае с «Труро Сити» забавно еще и то, что домашние матчи они проводят не дома, а на стадионе другого клуба − «Глостер Сити». Кроме этого команда играет в Национальной лиге Юга (самая юго-западная команда чемпионата), а «Глостер Сити» − в Национальной лиге Севера (возможно, что они − самая южная команда своей лиги).