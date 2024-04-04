Скандал в «Челси»: Конор Галлахер не отбил «пять» темнокожему мальчику - на него обрушился весь гнев соцсетей🤬🤬🤬

Англичанина чуть было не отменили, пока не разобрались.

В трансляцию матча АПЛ между «Челси» и «Бернли» (2:2) попал эпизод в подтрибунном помещении, где полузащитник «синих» Конор Галлахер не отбил «пять» чернокожему мальчику, из-за чего англичанин подвергся оскорблениям в социальных сетях. Вот тот самый момент.

«Челси» выступил с заявлением, в котором осудил «совершенно неприемлемые» оскорбления в адрес полузащитника, в том числе обвинения в расизме. Клуб заявил, что момент на видео «вырван из контекста» и что лондонцы «гордятся тем, что являются разнообразным, инклюзивным клубом, где рады людям всех культур, сообществ и идентичностей».

Отмечается, что в коротком ролике не видно, как Галлахер уже поприветствовал мальчика в туннеле и что после этого он вместе с ним вышел на поле, держа ребенка за руку.