Смотрим 10 самых выгодных трансферов «Арсенала»: один из них случился аж 26 лет назад😲

Когда дело касается трансферов, «Арсенал» не экономит, но с продажами собственных игроков ситуация скромная даже с сегодняшним раздутым трансферным рынком.

Рекордной продажей клуба остаются 32 миллиона фунтов, вырученные за Алекса Окслейда-Чемберлена восемь лет назад.

Вторая по величине продажа клуба, вероятно, станет шоком для многих болельщиков, поскольку она случилась аж 26 лет назад. В 1999 году Анелька сменил Англию на Испанию, перейдя в «Реал Мадрид» за 30 млн фунтов.

Еще 30 млн фунтов клуб заработал на Алексисе Санчесе: рн покинул «Арсенал», чтобы присоединиться к «Манчестер Юнайтед» в рамках обмена, в результате которого Генрих Мхитарян переехал в Лондон.

Давайте посмотрим на 10 самых дорогих продаж клуба: