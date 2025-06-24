«МЮ» хочет Нкунку, но не хочет платить – у них есть идея покруче 🤓
Помните инсайд о планах «Манчестер Юнайтед» подписать Кристофера Нкунку? Он получил развитие.
The Telegraph утверждает, что «красные дьяволы» решили убить одним выстрелом двух зайцев: Нкунку может обойтись клубу совершенно бесплатно, если «Челси» согласится обменять его на Алехандро Гарначо.
Реакция фанатов.
💭 «Это все равно, что украсть кирпич, выбив окно кирпичом».
💭 «Думаю, что Нкунку гораздо больше подходит под систему «МЮ».
💭 «Был бы шикарный развод «Челси». И себя».
💭 «А как же Осимхен?»
💭 «Оба не нужны».