«МЮ» хочет Нкунку, но не хочет платить – у них есть идея покруче 🤓

Помните инсайд о планах «Манчестер Юнайтед» подписать Кристофера Нкунку? Он получил развитие.

The Telegraph утверждает, что «красные дьяволы» решили убить одним выстрелом двух зайцев: Нкунку может обойтись клубу совершенно бесплатно, если «Челси» согласится обменять его на Алехандро Гарначо.

Реакция фанатов.

💭 «Это все равно, что украсть кирпич, выбив окно кирпичом».

💭 «Думаю, что Нкунку гораздо больше подходит под систему «МЮ».

💭 «Был бы шикарный развод «Челси». И себя».

💭 «А как же Осимхен?»

💭 «Оба не нужны».