«Ман Сити» со счетом 6:0 разнес «Аль-Аин» во втором туре группового этапа чемпионата мира среди клубов, выход в плей-офф «горожане» себе уже гарантировали.

На КЧМ многие жалуются на знойную жару, подопечные Гвардиолы решили охладиться в океане и всей командой отправились на один из пляжей восточного побережья Флориды. Судя по фотографиям, время «горожане» провели отлично.

Коуч в форме.

Небольшой сеанс коллективной йоги.

Болельщики заметили футболистов на пляже и, конечно, запечатлели этот момент.

А Пеп Гвардиола доказал, что все еще может потягаться с подопечными.

В заключительном туре группового этапа КЧМ «Ман Сити» ждет встреча с «Ювентусом», с которым «горожане» сразятся за первую строчку в группе G.

Как вам форма Пепа?

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