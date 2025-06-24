📸🎥 Пляжный день «Ман Сити». Гвардиола показал свою форму – почти растянулся в шпагате
«Ман Сити» со счетом 6:0 разнес «Аль-Аин» во втором туре группового этапа чемпионата мира среди клубов, выход в плей-офф «горожане» себе уже гарантировали.
На КЧМ многие жалуются на знойную жару, подопечные Гвардиолы решили охладиться в океане и всей командой отправились на один из пляжей восточного побережья Флориды. Судя по фотографиям, время «горожане» провели отлично.
Коуч в форме.
Небольшой сеанс коллективной йоги.
Болельщики заметили футболистов на пляже и, конечно, запечатлели этот момент.
А Пеп Гвардиола доказал, что все еще может потягаться с подопечными.
В заключительном туре группового этапа КЧМ «Ман Сити» ждет встреча с «Ювентусом», с которым «горожане» сразятся за первую строчку в группе G.
Как вам форма Пепа?
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