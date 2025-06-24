«Смотри, как они ненавидят». Мудрик забавно изменил профиль в соцсетях, убрал упоминание «Челси» 😬

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила Мудрику обвинения в нарушении антидопингового регламента, вингеру грозит дисквалификация сроком до четырех лет. По мнению спортивных юристов, «Челси» может потребовать от украинца 80 млн фунтов стерлингов (89 млн евро) за нарушения условий контракта.

Сам Михаил последние новости не комментирует, но фанаты заметили, как игрок поработал над своим профилем в соцсетях. Мудрик убрал из описания упоминание «Челси», теперь там красуется броское «смотри, как они ненавидят» – это, возможно, отсылка на одноименный трек американского рэпера Gunna.

А на аватарку футболист поставил изображение Кристиана Бэйла в роли Патрика Бейтмана из экранизации «Американского психопата». Получилось бинго юношеского максимализма:

В фанатских пабликах «Челси» мнения разделились:

💭 «Представьте, что вы работали всю свою жизнь, чтобы достичь вершин в своей профессии, только для того, чтобы все рухнуло из-за потерянного доверия. Мне жаль этого ребенка».

💭 «Из всех персонажей он выбрал Патрика Бейтмана, нет, он хорош, но кажется, что сейчас он просто сошел с ума».

💭 «Они никогда не заставят меня ненавидеть тебя, никогда!»

💭 «Бро разрушил свою карьеру из-за стероидов, которые сделали его тяжелее, медленнее и в целом хуже. Какой позор».

💭 «Не могу дождаться момента, когда через год мой мальчик вернется и будет всех разносить».

💭 «Он ведь сам заставил всех себя ненавидеть, к чему эта надпись?»

Главное, чтобы не вспомнил про паблики с пацанскими цитатами.

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