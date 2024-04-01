Фраза тура в АПЛ! Рой Кин назвал футбол «Ливерпуля» сексуальным и взорвал интернет

Центральной встречей 30-го тура Премьер-лиги стала игра «Ман Сити» и «Арсенала». Но Рой Кин с этим не согласен. Легенда «Юнайтед» считает, что нулевая ничья лидеров лиги уступила матчу «Ливерпуля» и «Брайтона»:

«Настоящий победитель тура – «Ливерпуль». Если посмотреть на таблицу, можно подумать, что они стали фаворитами чемпионской гонки. Качество игры в матче «Ман Сити» и «Арсенала» разочаровывает. Хотя «Арсенал» стоит отметить, они не пропустили, команда в отличной форме и все такое».

Рой не переставал хвалить игру команды Клоппа. Особенно Кина впечатлил гол Салаха с передачи Мак Аллистера:

«Он такой умный футболист, Мак Аллистер, скажу я вам. Обычно он производит на меня впечатление, впечатляет и то, какие решения он принимает. А как он ускорился в последней трети? У него все получается: исполнение, сила паса. Первое касание Салаха было чудесным. Это сексуальный футбол. Мне нравится за таким наблюдать».

Фраза про сексуальный футбол «Ливерпуля» смело может войти в историю. Болельщикам слова Кина очень понравились. От ирландца редко можно услышать похвалу в такой яркой форме, поэтому соцсети тут же принялись обсуждать фразу Кина.

Вот несколько фанатских комментариев в X:

💭 «Рой Кин только что употребил выражение «сексуальный футбол», и я не уверен, что мы, как страна, были готовы к этому».

💭 «Боже, я не могу перестать думать о том, как Рой Кин сказал, что мы играем в сексуальный футбол».

💭 «Мак Аллистер заставил Роя Кина назвать наш футбол сексуальными. Джордан Хендерсон, ты стерт из моей памяти».

💭 «Рой Кин сказал, что это сексуальный футбол, неа, «Ливерпуль» прошел футбол».

💭 «Мак Аллистер настолько хорош, что Рой Кин называет его игру «сексуальным футболом» 😂. Это уже другой уровень».

💭 «Сегодняшняя голевая передача Мака Аллистера заставила Роя Кина произнести фразу «сексуальный футбол». И как нам с этим жить?»

💭 «Мы настолько хороши, что даже Рой Кин называет наш футбол сексуальным. Никогда не думала, что услышу такое, но я приму это!»

Впереди у «Ливерпуля» домашний матч с «Шеффилдом», а затем мерсисайдцы повезут свой сексуальный футбол на «Олд Траффорд». «Ливерпуль» и «МЮ» совсем недавно играли в Кубке страны, в том драматичном матче победу одержали «красные дьяволы» .

Как вам выражение Кина? Сможет уйти в народ?