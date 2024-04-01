Фраза тура в АПЛ! Рой Кин назвал футбол «Ливерпуля» сексуальным и взорвал интернет
Центральной встречей 30-го тура Премьер-лиги стала игра «Ман Сити» и «Арсенала». Но Рой Кин с этим не согласен. Легенда «Юнайтед» считает, что нулевая ничья лидеров лиги уступила матчу «Ливерпуля» и «Брайтона»:
«Настоящий победитель тура – «Ливерпуль». Если посмотреть на таблицу, можно подумать, что они стали фаворитами чемпионской гонки. Качество игры в матче «Ман Сити» и «Арсенала» разочаровывает. Хотя «Арсенал» стоит отметить, они не пропустили, команда в отличной форме и все такое».
Рой не переставал хвалить игру команды Клоппа. Особенно Кина впечатлил гол Салаха с передачи Мак Аллистера:
«Он такой умный футболист, Мак Аллистер, скажу я вам. Обычно он производит на меня впечатление, впечатляет и то, какие решения он принимает. А как он ускорился в последней трети? У него все получается: исполнение, сила паса. Первое касание Салаха было чудесным. Это сексуальный футбол. Мне нравится за таким наблюдать».
Фраза про сексуальный футбол «Ливерпуля» смело может войти в историю. Болельщикам слова Кина очень понравились. От ирландца редко можно услышать похвалу в такой яркой форме, поэтому соцсети тут же принялись обсуждать фразу Кина.
Вот несколько фанатских комментариев в X:
💭 «Рой Кин только что употребил выражение «сексуальный футбол», и я не уверен, что мы, как страна, были готовы к этому».
💭 «Боже, я не могу перестать думать о том, как Рой Кин сказал, что мы играем в сексуальный футбол».
💭 «Мак Аллистер заставил Роя Кина назвать наш футбол сексуальными. Джордан Хендерсон, ты стерт из моей памяти».
💭 «Рой Кин сказал, что это сексуальный футбол, неа, «Ливерпуль» прошел футбол».
💭 «Мак Аллистер настолько хорош, что Рой Кин называет его игру «сексуальным футболом» 😂. Это уже другой уровень».
💭 «Сегодняшняя голевая передача Мака Аллистера заставила Роя Кина произнести фразу «сексуальный футбол». И как нам с этим жить?»
💭 «Мы настолько хороши, что даже Рой Кин называет наш футбол сексуальным. Никогда не думала, что услышу такое, но я приму это!»
Впереди у «Ливерпуля» домашний матч с «Шеффилдом», а затем мерсисайдцы повезут свой сексуальный футбол на «Олд Траффорд». «Ливерпуль» и «МЮ» совсем недавно играли в Кубке страны, в том драматичном матче победу одержали «красные дьяволы».
Как вам выражение Кина? Сможет уйти в народ?
Какие вы хейтеры смешные порой)
И это... Тейлор на это смотрел сквозь пальцы разве что по телевизору, рефери был самый что ни на есть манчестерский Кут
Иначе рискуешь стать логотипом сборной Франции по футболу)
Можешь менять аккаунт, бывший Володя))