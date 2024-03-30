Каррагера попросили выбрать лучшего тренера в истории. Экс-защитник «Ливерпуля» предпочел Фергюсона Гвардиоле по одной причине

Для нового видео Sky Sports на YouTube Тьерри Анри устроил Джейми Каррагеру опрос, кто является лучшим футбольным тренером всех времен. В «финал» вышли два легендарных босса: Пеп Гвардиола и сэр Алекс Фергюсон.

Несмотря на то, что Каррагер — бывший игрок «Ливерпуля», которому приходилось бороться с командой Фергюсона, он все равно выбрал его. Джейми аргументировал свое решение: «Я выбрал сэра Алекса Фергюсона, а не Пепа только из-за того, что он [Фергюсон] совершил с «Абердином». Послушай, Пеп, вероятно, никогда не сделает этого, никогда не возьмет такую команду. Поэтому я выберу сэра Алекса Фергюсона».

Шотландскому тренеру действительно удалось совершить невероятное вместе с «Абердином». Во главе клуба он трижды выиграл чемпионский титул (1979/80, 1983/84, 1984/85), который не покорялся команде с 1955 года, а также привел их к победе в Кубке обладателей кубков УЕФА в 1983 году, победив в финале «Реал».

Что уж говорить о его 26-летнем правлении «Манчестер Юнайтед», где он завоевал фантастические 38 трофеев и заработал себе славу одного из лучших тренеров за всю историю футбола.

А кто для вас GOAT среди тренеров?