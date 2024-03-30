Каррагера попросили выбрать лучшего тренера в истории. Экс-защитник «Ливерпуля» предпочел Фергюсона Гвардиоле по одной причине
Для нового видео Sky Sports на YouTube Тьерри Анри устроил Джейми Каррагеру опрос, кто является лучшим футбольным тренером всех времен. В «финал» вышли два легендарных босса: Пеп Гвардиола и сэр Алекс Фергюсон.
Несмотря на то, что Каррагер — бывший игрок «Ливерпуля», которому приходилось бороться с командой Фергюсона, он все равно выбрал его. Джейми аргументировал свое решение: «Я выбрал сэра Алекса Фергюсона, а не Пепа только из-за того, что он [Фергюсон] совершил с «Абердином». Послушай, Пеп, вероятно, никогда не сделает этого, никогда не возьмет такую команду. Поэтому я выберу сэра Алекса Фергюсона».
Шотландскому тренеру действительно удалось совершить невероятное вместе с «Абердином». Во главе клуба он трижды выиграл чемпионский титул (1979/80, 1983/84, 1984/85), который не покорялся команде с 1955 года, а также привел их к победе в Кубке обладателей кубков УЕФА в 1983 году, победив в финале «Реал».
Что уж говорить о его 26-летнем правлении «Манчестер Юнайтед», где он завоевал фантастические 38 трофеев и заработал себе славу одного из лучших тренеров за всю историю футбола.
А кто для вас GOAT среди тренеров?
Может ты думаешь что шейхи, которые могут заплатить любые деньги, будут выбирать физруков, а не лучшее из возможного? Могут купить крутых игроков, а тренера крутого приглашать не нужно ага. Лучший тренирует лучших, все сходится
Да, можно сказать, что Гвардиола тренировал только топ клубы, но разве из за этого коучи застрахованы от провалов? Взять того же Мавриню, который с топовым Челси свалился на 10 место и был пинком под зад выкинут из клуба, взять того же Анчелотти, который со звездным Миланом занимал 5 места в Сериале и упускал чемпионство Монпелье.
Гвардиола ни разу в своей карьере не опускался ниже 3 места, имеет два требла с двумя разными команды и в двух десятилетиях. Хотя по меркам тренера он еще совсем молодой.